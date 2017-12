Những lời chúc năm mới 2018 hay, ý nghĩa và giàu cảm xúc nhất

(Dân Việt) Những lời chúc, câu chúc năm mới ngắn gọn nhưng rất hay và đầy ý nghĩa là món quà vô cùng ý nghĩa dành tặng người thân yêu vào dịp năm mới 2018 đang tới.

Lời chúc năm mới 2018 dành cho cha mẹ ý nghĩa nhất:

Con kính chúc ba má sức khỏe dồi dào, lúc nào cũng “tươi trẻ” như thời mới yêu. Mong nhà mình lúc nào cũng quây quần, chị em chúng con luôn được nghe tiếng cười đùa vui vẻ của cha mẹ.

Năm mới đã tới, con chúc Bố mãi trẻ khỏe, dẻo dai. Xuân sang con gái yêu chúc Mẹ ngày càng tươi tắn, xuân sắc hơn xuân. Con mãi yêu gia đình nhỏ bé, thân thường này.

Một năm mới nữa lại đến rồi, thời gian càng trôi nhanh thì lưng má càng thêm còng, tóc ba thêm sợi bạc và vì vậy tình thương của anh chị em chúng con dành cho ba má lại càng thêm dày. Năm mới, con gửi đến ba má ngàn lời yêu thương trìu mến, kính chúc ba má thêm nhiều hạnh phúc, sống vui sống khỏe.

Con chúc ba mẹ năm mới nhiều niềm vui mới, mọi khó nhọc trên đôi vai sẽ vơi bớt đi. Con chúc ba mẹ sống lâu trăm tuổi. Con chúc ba mẹ của con sống vui cùng con cháu

Mẹ ơi, mẹ vừa là người mẹ hiền, lại là người cha nghiêm khắc của chúng con. Chúng con lớn lên trong sự nhọc nhằn từ cuộc sống của mẹ. Giờ chúng con đã lớn nhưng mỗi đứa một phương, mẹ lại cặm cụi sống một mình. Mẹ chỉ mong sao các con của mẹ luôn bình yên và hạnh phúc. Mẹ thường nói món quà lớn nhất mẹ nhận được là hạnh phúc của các con. Năm hết Tết đến, con cầu mong mẹ luôn khỏe mạnh cùng chúng con. Mẹ ơi, con chỉ nói với mẹ một điều: con yêu mẹ nhiều nhiều lắm.

Ba má ơi, con luôn mong ước gia đình mình được đoàn tụ, sum họp bên nhau và cùng nhau đón phút giao thừa thiêng liêng, không phải xa nhau mỗi người một nơi như thế này nữa. Sang năm mới, con kính chúc ba má luôn mạnh khỏe, vui vẻ, bình an, hạnh phúc và sống thật lâu để con được nghe hoài giọng nói, tiếng cười và được nhìn thấy ánh mắt hiền, được mãi cảm nhận sâu sắc tình thương bao la, ấm áp của ba má.

Con vốn là đứa ít nói, không bao giờ thể hiện nhưng tận sâu trong thâm tâm con vẫn mong muốn rằng cha mẹ luôn dồi dào sức khỏe, minh mẫn trong năm mới 2018 này và hàng trăm xuân sắp tới. Con yêu bố mẹ!

Một năm mới nữa đã đến rồi ba mẹ ơi! Cảm ơn ba và mẹ vì những điều giản dị mà trong suốt một năm qua con đã không nhận ra.... Con không chúc ba, mẹ trẻ khỏe đẹp đâu vì con biết sinh, lão, bệnh, tử đâu thể nào tránh được. Con chỉ mong ba, mẹ luôn sống vui vẻ, thanh thản, bớt lo toan, ít muộn phiền...Để ba mẹ có thể sống mãi với chúng con.

Lời chúc năm mới 2018 ngọt ngào nhất dành cho vợ, chồng, người yêu:

Nếu như nói trái đất may mắn vì có được mặt trời, những con thuyền may mắn vì có đại dương để vùng vẫy, cỏ cây có mặt đất để sinh tồn… thì phải nói anh là một người cực kì may mắn vì anh đã có được em trong cuộc đời. Chúc em yêu của anh năm mới mọi sự tốt lành.

Trên Trái Đất có 9.000.000.000 người. Và anh không hiểu vì sao anh chỉ nhắn tin cho mỗi mình em. Có lẽ vì 8.999.999.999 người còn lại không thể thay thế được em. Happy new year my love!

Mỗi ngày, khi Chúa mở cánh cửa thiên đường, Ngài nhìn anh và hỏi: “Điều ước hôm nay của con là gì?”. Anh trả lời: “ Xin Người hãy bảo vệ người đang đọc tin nhắn này suôt năm mới đến và suốt cuộc đời này và cầu chúc ngài hãy để con luôn được chăm sóc người con yêu này".

Chúc bé yêu năm mới ấm áp, vui vẻ, hạnh phúc và thành công trong công việc và học tập. Anh sẽ ở bên cạnh chăm sóc, cổ vũ và động viên em.

Năm mới đã sang, anh chúc em luôn mạnh khỏe, trẻ đẹp, mãi là cô gái dịu dàng xinh tươi, đoan trang trong mắt anh và mọi người. Hãy nhớ là anh mãi luôn bên em, chia sẻ với em mọi niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống.

Chúng mình đã bên nhau được ... năm... tháng ... ngày rồi em nhỉ! Thời gian chưa lâu nhưng em đã cùng cùng anh vượt qua biết bao khó khăn trong cuộc sống. Anh tự hứa với bản thân mình dù cuộc sống có thăng trầm đi nữa anh vẫn mãi luôn ở bên quan tâm, chăm sóc và yêu thương em đến hết cuộc đời. Chúc em yêu năm mới tràn đầy niềm tin và hy vọng để cùng anh xây đắp hạnh phúc cho chúng mình mãi bền lâu em yêu nhé!

Chúc tình yêu của em năm mới 2018 luôn có sức khoẻ dồi dào, hạnh phúc ngọt ngào và công danh thành đạt nhé! Yêu Anh

Lời chúc năm mới 2018 hài hước, vui vẻ nhất dành tặng bạn bè:

- Chúc năm mới 2017 phát tài, phát lộc, phát tướng, phát tình nhưng đừng phát phì!

- Đầu xuân năm mới ta chúc nhau/ Chúc nhau mạnh khỏe giống như trâu/ Sống khỏe, sống dai giống như đỉa/ Ngàn năm trường thọ tuổi bằng rùa/ Danh vọng tiền tài về tứa lưa/ Gia đình hạnh phúc vừa no đủ.

- Chúc bạn hay ăn chóng béo, tiền nhiều như kẹo, tình chặt như keo, da dẻ trắng trẻo, dẻo dai như mèo, sức khỏe như cá heo.

- Chúc các bạn năm mới 2017: Sống lâu một tí/ Tiền nhiều trong ví/ Công việc như ý/ Miệng cười mắt hí.

- Chúc luôn hoan hỉ, sức khỏe bền bỉ, công danh hết ý, tiền vào bạc tỉ, tiền ra ri rỉ, tình yêu thỏa chí, vạn sự như ý, luôn cười hi hi, cung hỷ cung hỷ... Happy new year 2017.

- Năm mới năm me/ Gia đình mạnh khỏe/ Mọi người tươi trẻ / Đi chơi vui vẻ. Chúc mừng năm mới 2017.

Còn đây là lời chúc dành tặng SẾP:

Chúc vị Thuyền trưởng của chúng ta tiếp tục đưa con tàu phòng / cơ quan/ công ty chúng ta thẳng tiến ra biển lớn - Chúc cho phòng / cơ quan/ công ty đoàn kết, ngày càng lớn mạnh, vững vàng.

Em xin chúc mừng năm mới anh/chị. Chúc anh/chị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và luôn thành công trong công việc, cuộc sống

Chúng em xin chúc Sếp: Có một Bầu trời sức khỏe, Một biển cả tình thương cùng ánh Đại Dương hạnh phúc và chúc sếp Thành Đạt - Thành Công hơn nữa trên con đường sự nghiệp. Nào tất cả chúng ta cùng chúc sếp HAPPY NEWYEAR...HAPPY NEWYEAR...HAPPY NEWYEAR...HAPPY NEWYEAR.

Thay mặt ACE xin gửi tới sếp lời chúc mừng mừng năm mới, chúc sếp một năm mới vui – khỏe – trẻ trung – Luôn giữ được tâm hồn dạt dào tràn đầy năng lượng thắp sáng công ty.