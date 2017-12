“Sốc” bị bồ nhí cắt đứt cậu nhỏ vì ghen ngược với vợ

(Dân Việt) Xưa nay, vợ ghen tuông ra tay cắt “của quý” của chồng là chuyện không còn hiếm, nhưng mới đây, một người đàn ông đã bị chính bồ nhí của mình hạ thủ cắt đứt cậu nhỏ vì ghen ngược với vợ.

Mới đây, bệnh viện Bình Dân (Tp Hồ Chí Minh) vừa tiếp nhận một ca khá hi hữu, người đàn ông ở Tiền Giang bị chính bồ nhí của mình dùng dao “trảm” của quý vì ghen tuông nghĩ rằng người đàn ông này vẫn thương vợ hơn thương mình.

Ngay sau khi cắt của quý của của người tình, cô bồ 24 tuổi hoảng sợ khi thấy máu tuôn ra xối xả, cô này vội vã dùng tay cố định phần dương vật của người tình bị đứt rồi gọi taxi đưa đi cấp cứu.

Bác sĩ Bá Tiến Dũng – Trưởng khoa Nam học BV Bình Dân cho biết may mắn cho người đàn ông này vì “của quý” của anh ta mới bị cô bồ cắt 1 phần, chưa lìa khỏi gốc dương vật, chưa hư toàn bộ cấu trúc mạch máu thần kinh, việc nối lại diễn ra thuận lợi.

Bệnh viên đa khoa Bình Dân nơi tiếp nhận bệnh nhân bị bồ nhí cắt đứt "của quý" (ảnh minh họa: IT)

Ca phẫu thuật nối dương vật cho người đàn ông chỉ kéo dài 1 tiếng đồng hồ. Sau mổ, vết thương hồi phục tốt. Hiện bệnh nhân đã xuất viện. BS Dũng cũng cho biết, khoa Nam học vẫn thỉnh thoảng tiếp nhận những trường hợp nam giới bị cắt của quý là nạn nhân của các vụ ghen tuông.

Trước đó, đã có không ít vụ việc các ông chồng bị vợ xử thẳng tay “dụng cụ gây án”.

Tháng 10.2017, người dân thị trấn Lao Bảo (huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) xôn xao khi trên địa bàn xảy ra sự việc do ghen tuông, chị N.T.H (SN 1985) dùng dao cắt “của quý” của chồng là anh N.K.T (SN 1984).

Anh T được đưa đến bệnh viện trong tình trạng bị thương khá nặng, các bác sĩ phải khâu 10 mũi ở dương vật. May mắn là dương vật của anh T. chưa bị cắt rời nhưng phải chuyển tới một bệnh viện ở tỉnh Thừa Thiên – Huế để tiếp tục điều trị.

Trước đó, đầu tháng 3.2014, Bệnh viện Nhân Dân 115 (TP.HCM) tiếp nhận một bệnh nhân nam tên P (SN 1971) trong tình trạng bị cắt mất 2/3 dương vật (chưa đứt lìa). Các bác sĩ sau đó đã phẫu thuật ghép nối lại “của quý” cho anh P. Vợ anh P là N.T.L sau đó thừa nhận mình là người cắt “của quý” của chồng. Theo lời L, do nghe đồn thổi anh P có “bồ nhí” tên H bên ngoài nhưng khi tra hỏi chồng đều từ chối.

Đã từng sảy ra không ít vụ đàn ông bị vợ và người tình cắt đứt "của quý" vì ghen tuông (ảnh minh họa: IT)

Vào tháng 2, người dân ở xã Kiến Bình (huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An) cũng xôn xao bởi sự việc chị M.C nổi máu “hoạn thư” cắt “của quý” của chồng. Theo đó, tối 17.2, chồng chị C là anh T.T.K. đi về muộn nên tắm rửa xong anh lên giường ngủ. Do tính hay ghen, gần đây thấy chồng có biểu hiện kỳ lạ, chị C kêu anh K dậy nói chuyện nhưng không được.

Hành vi cắt “của quý” là trái pháp luật vì xâm hại đến sức khỏe và tính mạng của người khác. Tuy nhiên, đó cũng được coi là bài học “xương máu” cho những ông chồng có tính trăng hoa. Những mối nguy hại từ việc bị tiêu diệt “dụng cụ gây án” không chỉ xuất phát từ vợ mà chính từ những kẻ được coi là “con giáp thứ 13” trong mâu thuẫn của các gia đình.Rạng sáng 18.2, tức giận, chị C lấy dao lam cắt đứt 2/3 “của quý” chồng. Xong việc, chị ném thẳng ra con kênh sát nhà rồi sang nhà mẹ chồng cách đó 100 m báo cho mọi người biết vụ việc. Khi mọi người đến, anh K đã bất tỉnh do máu chảy quá nhiều.