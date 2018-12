10 mỹ nhân được yêu mến nhất Nhật Bản năm 2018, bất ngờ ngôi vị số 1

10. Aoi Wakana - Nữ diễn viên trẻ Aoi Wakana sinh năm 1998 là người đứng thứ 10 bảng xếp hạng danh giá này.

Mỹ nhân 20 tuổi gây ấn tượng với những tác phẩm nổi bật trong năm qua như Black Forceps, Warotenka, Blue Summer...

Aoi được nhiều người yêu mến nhờ diễn xuất tự nhiên và vẻ ngoài hao hao đàn chị Juri Ueno.

9. Shuri - Sở hữu ngoại hình đẹp lạ, Shuri bắt đầu sự nghiệp diễn xuất từ năm 2011. Chỉ mới 28 tuổi nhưng nữ diễn viên trẻ đã tham gia gần 30 tác phẩm lớn nhỏ. Tác phẩm nổi bật của Shuri trong năm 2018 như Black Forceps, Sakanoue Animal Clinic Story và Innocence, Fight Against False Charges.

8. Araki Yuuko - Yuuko Araki xuất thân là diễn viên trẻ triển vọng và là người mẫu có tiếng tại Nhật Bản.

Tác phẩm đem đến bước tiến đột phá trong sự nghiệp của nữ diễn viên 25 tuổi trong năm 2018 chính là Code Blue The Movie.

7. Nakajo Ayami - Được ca tụng là có nhan sắc tuyệt mỹ nhưng dường như Yamamoto vẫn chưa thể bật lên để bước vào hàng ngũ những ngôi sao trẻ hàng đầu. Tuy nhiên, mỹ nhân 21 tuổi vẫn rất được yêu thích ở xứ sở hoa anh đào.

Năm nay, Yamamoto bắt đầu tạo dấu ấn trên màn ảnh nhỏ nhờ vai chính trong hai bộ live-action mang tên Real Girl và Nisekoi: False Love.

6. Hana Sugisaki - Xuất thân là diễn viên nhí nhận được nhiều giải thưởng về diễn xuất, Sugisaki đang dần trưởng thành hơn. Một số phim nổi bật của Hana Sugisaki có thể kể đến như Shinigami-kun, Pieta in the Toilet, Her Love Boils Bathwater.

Năm nay người đẹp sinh năm 1997 chứng tỏ sự chững chạc trong diễn xuất khi tham gia các phim như Blade of the Immortal, Reverse…

5. Mio Imada - Sở hữu chiều cao khiêm tốn 1,57 m nhưng nữ diễn viên sinh năm 1997 Mio Imada luôn có tên trong top những sao nữ quyến rũ và được yêu thích nhất. Cô từng tham gia phim Vườn sao băng 2 do TBS sản xuất. Ngoài ra, Mio Imada còn được chú ý nhờ Tsumi no Yohaku, Double Mints, Demekin… Năm 2018, nữ diễn viên để lại ấn tượng qua drama Suits và live-action Hana Nochi Hare.

Về chuyện tình cảm cá nhân, Imada có tin đồn sống chung với CEO công ty quản lý suốt thời gian qua. Mối quan hệ của họ được cho là bắt đầu từ năm cô 16 tuổi.

4. Ando Sakura - Ando Sakura - Nữ diễn viên 32 tuổi vừa có một năm đại thắng với vai diễn trong Shoplifters - bộ phim của đạo diễn lừng danh Kore-eda Hirokazu vừa giành giải Cành cọ vàng tại LHP Cannes danh giá. Thành công của vai diễn này cũng giúp Ando nhận về danh hiệu Nữ diễn viên xuất sắc nhất tại Nikkan Sports Film Awards lần thứ 31.

Sakura là một trong 4 nàng thơ của điện ảnh Nhật Bản đương đại với tài năng diễn xuất độc đáo, nổi bật và được đánh giá là có thể chạm tới những tầm cao hiếm thấy.

3. Hamabe Minami - “Thánh nữ xứ Phù tang" Hamabe khiến khán giả ngỡ ngàng vì vẻ ngoài đẹp như thiên thần. Cô nàng gây ấn tượng với phim Kimi no Suizo wo Tabetai với Hamabe và Kitamura Takumi mang về cho cả hai giải Diễn viên triển vọng của Giải Phim điện ảnh Hochi lần thứ 42.

Ngoài ra Hamabe còn nhận được giải Diễn viên triển vọng của Giải thưởng Phim điện ảnh Nikkan Sports lần thứ 30.

Năm 2018, mỹ nữ góp mặt trong hàng loạt dự án đình đám như Saki Achiga-hen, My Little Monster, My Teacher My Love..

2. Hirose Alice - Hirose Alice là chị gái của "nữ thần học đường" Hirose Suzu, tuy sự nghiệp và độ nổi tiếng của cô gái sinh năm 1994 không bằng em gái nhưng Alice vẫn tỏa sáng theo cách riêng.

Nữ diễn viên gây ấn tượng với lối diễn xuất giàu cảm xúc, biến hóa qua gương mặt thoáng nét u buồn. Năm 2018, cô gây ấn tượng khi đóng vai chính kiêm ca sĩ chính cho bộ phim điện ảnh Hyoka.

1. Nagano Mei - Mỹ nhân được yêu thích nhất điện ảnh Nhật Bản trong năm qua không ai khác chính là cô nàng sinh năm 1999 Nagano Mei.

Mei bắt đầu sự nghiệp diễn xuất từ năm 2009 và sở hữu 12 phim điện ảnh, 19 bộ phim truyền hình. Đặc biệt, cô nàng nổi tiếng sau vai diễn Rinko Yamato trong phim điện ảnh hài lãng mạn My Love Story (2012).

Năm 2018, cô vụt sáng thành ngôi sao trẻ sáng giá nhờ vai chính trong phim truyền hình Hanbun Aoi. Nữ diễn viên trẻ sở hữu vẻ đẹp trong sáng, hiền dịu cùng đôi mắt mơ màng và nụ cười toả nắng. Mới 18 tuổi nhưng sự nổi tiếng của Nagano Mei đã lan rộng ra ngoài biên giới nước Nhật.