Phim về tỷ phú cuồng dâm nằm trong 11 tác phẩm được kỳ vọng năm 2018

(Dân Việt) Hãng Universal tiếp tục gây chú ý trong năm 2018 với một loạt phim hot ngay từ khi công bố bấm máy.

Fifty Shades Freed (Tựa Việt: Năm Mươi Sắc Thái Tự Do) – Dự kiến khởi chiếu: 14.02.2018

Trailer phần 3 của 50 sắc thái

Phần 3 của bộ phim tình cảm 18+ này mang tên Fifty Shades Freed tiếp tục được ra mắt vào đúng dịp lễ Tình nhân 14 tháng 2. Đây là phần phim đánh dấu sự phát triển trong mối quan hệ giữa Christian Grey và Anastasia Steele khi hai người chính thức trở thành vợ chồng. Sự trở lại đồng thời của “quý bà Robinson” cùng gã sếp cũ đầy thù hận Jack Hyde được đồn đoán sẽ đẩy mạch phim lên đến cao trào cảm xúc. Hai diễn viên chính Dakota Johnson, Jamie Dornan vẫn được giao trọng trách nặng nề nhất. Bên cạnh đó gương mặt mới nữ diễn viên kiêm người mẫu đến từ xứ sở cờ hoa Arielle Kebbel gây chú ý không kém.

Lady Bird (Tựa Việt: Lady Bird: Tuổi Nổi Loạn) – Dự kiến khởi chiếu: 23.02.2018

Chọn bối cảnh ở Sacramento, California vào năm 2002, giữa lúc kinh tế Mỹ đang thay đổi nhanh chóng, Lady Bird tập trung khai thác các mối quan hệ tình cảm gia đình, tình bạn bè và những khoảnh khắc tuyệt vời của tuổi trẻ. Phim được biên kịch lấy cảm hứng từ câu chuyện thời niên thiếu của chính mình. Đây cũng bộ phim được kỳ vọng là ứng cử viên sáng giá cho giải Oscar 2018. Nữ chính được giao cho Saoirse Ronan, người có tới 2 đề cử Oscar ở tuổi 23 nhờ màn hóa thân xuất sắc trong Atonement (2007) và Brooklyn (2015).

Pacific Rim: Uprising (Tựa Việt: Pacific Rim: Trỗi Dậy) – Dự kiến khởi chiếu: 23.03.2018

Phần phim lấy bối cảnh 10 năm sau sự kiện diễn ra ở phần 1, xoay quanh cuộc xung đột toàn cầu giữa những quái vật và robot Jaeger khổng lồ do con người chế tạo. Bên cạnh các gương mặt quen thuộc như nữ diễn viên đến từ xứ Phù Tang Rinko Kikuchi, nam tài tử Burn Gorman và Charlie Day, còn có một loạt các diễn viên trẻ như John Boyega (Star Wars), Cảnh Điềm, Scott Eastwood (Fast & Furious 8)...

Truth or Dare – Dự kiến khởi chiếu 18.05.2018

Cặp đôi diễn viên chính Lucy Hale và Tyler Posey sẽ mang đến một câu chuyện kinh dị từ một trò chơi vô hội. Lần lượt từng người trong nhóm bạn bị giết hại bởi một thế lực siêu nhiên đáng sợ. Những người đã tham gia bắt buộc phải tuân thủ nghiêm ngặt quy tắc của trò chơi: Hoặc là nói thật, hoặc sẽ bị trừng phạt.

Jurassic World: Fallen Kingdom (Tựa Việt: Thế Giới Khủng Long: Vương Quốc Sụp Đổ) – Dự kiến khởi chiếu: 08.06.2018

Là phần tiếp theo của Jurassic World (2015), Jurassic World: Fallen Kingdom kể tiếp câu chuyện về việc xử lý hậu thảm họa của công viên khủng long tại Isla Nublar. Một ngọn núi lửa nằm bên trong công viên đang chực chờ phun trào, đe dọa đến môi trường sống và tính mạng của hàng trăm loài khủng long. Nhà huấn luyện Owen (Chris Pratt) và Giám đốc điều hành công viên Claire (Bryce Dallas Howard) đã quyết định gấp rút thành lập một nhóm cứu nạn, quay trở lại đây để cứu giống loài này khỏi thảm họa tuyệt chủng.

Skyscraper – Dự kiến khởi chiếu: 13.07.2018

Dwayne Johnson trở lại với hình tượng nhân vật sát thủ trong Skyscraper. Bộ phim là câu chuyện kể về cựu trưởng nhóm cứu hộ FBI Will Ford, giờ đã trở thành người bảo vệ cho những tòa nhà cao tầng. Trong quá trình làm việc, anh bất ngờ thấy tòa nhà cao nhất và có an ninh tốt nhất trên thế giới đột ngột bốc cháy và gia đình anh bị kẹt trong đó. Điều tệ nhất là, anh đã bị gài vào toàn bộ những sự việc này và vừa phải tìm cách thoát khỏi tòa nhà này, vừa phải cứu cả gia đình mình.

Mamma Mia: Here We Go Again! (Tựa Việt: Mamma Mia!: Yêu Lần Nữa) – Dự kiến khởi chiếu: 20.07.2018

Trở lại sau đúng 10 năm, Mamma Mia: Here We Go Again! làm sống lại những giai điệu vui tươi và truyền cảm hứng của ban nhạc huyền thoại ABBA trên màn ảnh rộng. Phần 2 sẽ đi sâu vào mối tình nồng cháy trong quá khứ của nữ chính và ba chàng lãng tử hào hoa. Bộ phim giữ lại dàn diễn viên gốc trong đó nữ diễn viên giành nhiều đề cử Oscar nhất trong lịch sử - Meryl Streep (vai Donna). Bên cạnh đó còn có tài tử gạo cội người Thụy Điển Stellan Skarsgård và chủ nhân giải thưởng Oscar danh giá Colin Firth, Amanda Seyfried và Dominic Cooper, là gương mặt sáng giá của làng giải trí Hollywood “nàng Cinderella” Lily James.

Johnny English 3 – Dự kiến khởi chiếu: 28.09.2018

Johnny English thực chất là “bản nhái” của James Bond, một điệp viên tự tin và thường xuyên có những chiến thắng ngoạn mục nhờ vào may mắn. Không ngạc nhiên khi hãng Working Title đã quyết định “bật đèn xanh” cho phần phim thứ 3 về chàng điệp viên 00-thấy này.

Halloween – Dự kiến khởi chiếu: 19.10.2018

Là dự án “reboot” của bộ phim cùng tên ra mắt vào năm 1978 từng reo rắc cơn ác mộng kinh hoàng cho khán giả thời bấy giờ, Halloween xoay quanh việc Laurie Strode giờ đã trưởng thành phải đối mặt với tên sát nhân tâm thần Michael Myers trong một cuộc chiến cuối cùng. Kể từ khi thoát khỏi cuộc thảm sát tàn khốc trong một đêm Halloween cách đây 4 thập kỷ, Laurie Strode vẫn chưa thể thoát khỏi nỗi ám ảnh day dứt gây nên bởi kẻ sát nhân đeo mặt nạ đáng sợ này.

Dr. Seuss’ How The Grinch Stole Christmas – Dự kiến khởi chiếu: 16.11.2018

Phim được chuyển thể từ cuốn truyện tranh thiếu nhi kinh điển của nhà văn Dr. Seuss, kể về lão Grinch, một sinh vật xấu xí, cô độc, luôn cáu bẳn và không thích Giáng sinh. Năm nào lão cũng tìm cách phá quấy để không ai có thể hạnh phúc nhưng người dân vẫn ăn mừng dịp đặc biệt này. Vì vậy lão quyết định trả lại mọi thứ gã đã lấy cắp và được coi là vị khách đặc biệt trong bữa tối của thị trấn Whoville.

Mortal Engines (Tựa Việt: Cỗ Máy Tử Thần) – Dự kiến khởi chiếu: 14.12.2018

Đây là dự án mới nhất của Peter Jackson và Fran Walsh, hai cái tên đã tạo nên huyền thoại The Lord of the Rings và The Hobbit. Tác phẩm là phần mở đầu của loạt phim khoa học viễn tưởng dựa trên bộ tiểu thuyết ăn khách cùng tên của tác giả Philip Reeve. Phim lấy bối cảnh thế giới hậu tận thế khi các thành phố bắt đầu tàn lụi, con người phải chiến đấu để tồn tại trong hoàn cảnh các nguồn tài nguyên đã cạn kiệt. Hai nhân vật chính vô tình bị đẩy vào cuộc hành trình đương đầu với các thế lực hiểm nguy. Bối cảnh hùng vĩ và choáng ngợp trong phim cùng tên tuổi của ê-kíp khiến bộ phim tăng sức hút.