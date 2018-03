Vụ án của Châu Việt Cường và tấn bi kịch phía sau danh xưng "ca sĩ hội chợ"

(Dân Việt) Ca sĩ hội chợ hái ra tiền nhờ chạy show tỉnh liên miên, được lòng khán giả mọi lứa tuổi, vùng miền. Thế nhưng, đằng sau đó cũng rất nhiều hệ lụy.

Những ngày qua, cả showbiz Việt chấn động trước thông tin ca sĩ Châu Việt Cường gây ra cái chết của cô gái 9X trong lúc phê ma túy. Theo lời kể từ những người thân quen với nam ca sĩ như bầu show, ca sĩ Lâm Chấn Khang, Lâm Chấn Huy…. từ xưa đến nay, Châu Việt Cường vốn đã có tính ăn chơi, bốc đồng, ngổ ngáo, không lo nghĩ cho tương lai. Thế nhưng, để xảy ra sự việc như ngày hôm nay là ngoài sức tưởng tượng của mọi người.

Ở một mặt khác, người ta lại thấy xót xa cho những bi kịch phía sau danh xưng ca sĩ mà bao lâu nay, khán giả vẫn tung hô và dành ánh nhìn ngưỡng mộ, khao khát được chạm đến.

Vụ việc của ca sĩ Châu Việt Cường đã khiến anh đánh mất toàn bộ hình ảnh trong mắt công chúng

Bi kịch sau việc bấu víu giấc mơ thành sao

Thời gian qua, hàng loạt gameshow, cuộc thi tìm kiếm tài năng âm nhạc ra đời. Ai cũng mong được trở thành ca sĩ bằng mọi giá, và trong số hàng ngàn ứng cử viên, đạt đến đẳng cấp ngôi sao là 1/1.000. Vậy nên, ca sĩ vô danh, ca sĩ hội chợ cũng từ đó mà ra đời.

Cố bám víu lấy nghề với mong ước một ngày thành sao đã buộc họ phải vất vả mưu sinh, đi kèm áp lực vượt qua nhiều nguời, vượt qua chính mình đôi khi cũng góp phần huỷ hoại họ, khiến những giọng ca trẻ dễ rơi vào con đường sa ngã.

Nhiều khán giả nhận định rằng, việc đi hát hội chợ thường xuyên, tiếp xúc trong môi trường xô bồ, nhiều thành phần xã hội cũng là nguy cơ để các ca sĩ chưa thành danh bị vướng vào tệ nạn. Bởi không riêng trường hợp của Châu Việt Cường, từ năm 2013, showbiz đã được phen chấn động với vụ án nam ca sĩ chuyên đi hát hội chợ - Nguyễn Hữu Chính xuống tay sát hại bạn gái sau khi chơi ma túy đá.

Ca sĩ hội chợ Nguyễn Hữu Chính từng khiến showbiz chấn động năm 2013 vì giết hại bạn gái vì bị ảo giác do ma túy đá

Còn với những người không chịu nổi áp lực, khó nổi danh để được công nhận là ca sĩ thực thụ, lại chọn cách kết liễu cuộc đời mình. Ca sĩ Lê Tính là ví dụ điển hình khi nhảy lầu tự tử vì nợ nần và cuộc sống quá tù túng, áp lực vào năm 2017.

Không nổi tiếng, đồng nghĩa với việc không có tiền và dẫn đến trường hợp nghĩ quẩn. Còn một số ca sĩ đã có tên tuổi, được khán giả biết đến từ vài năm trước như Lâm Chấn Huy, Lâm Chấn Khang, Châu Gia Kiệt… họ lại làm giàu nhờ đi hát hội chợ thường xuyên. Đó là nghịch lý dễ thấy trong làng giải trí và buộc những ai còn vô danh phải dùng hết sức để tiến xa.

Nhưng đi hát quá nửa đời người mãi vẫn không nhìn thấy tương lai thì chuyện nợ nần, rượu bia, sử dụng ma túy đá, sa chân vào tệ nạn cũng là điều dễ hiểu. Dĩ nhiên, nhìn nhận ở góc độ khách quan, việc sa ngã còn phụ thuộc nhiều vào tính cách, suy nghĩ của từng người.

Sa đọa hay không tùy vào bản lĩnh từng người

Ca sĩ Lâm Chấn Huy - người thường xuyên chạy show tỉnh, hội chợ nhiều năm nay - nhận định: “Từ xưa những tệ nạn hay thú vui đều bắt nguồn từ thành phố chứ không phải từ tỉnh. Tất nhiên việc tiếp xúc với nhiều thành phần xã hội khác so với thành phố là có, nhưng riêng bản thân tôi, may mắn là tôi chứ bao giờ gặp phải những điều không may này".

Theo Lâm Chấn Huy, ca sĩ hội chợ hay ca sĩ kém nổi tiếng bị sa đà vào tệ nạn không hẳn do tiếp xúc với nhiều thành phần xã hội đâu mà việc này phần lớn do tính cách của từng người. Nếu đã có tính buông thả, ăn chơi, đua đòi thì dù ở thành phố cũng dễ rơi vào sa đoạ.

"Với sự việc của Châu Việt Cường, tôi khá bất ngờ và cũng rất tiếc cho bạn ấy, vì tôi là người đã từng giúp đỡ Cường khoảng thời gian đầu lập nghiệp. Ngày xưa, tôi thấy bạn ấy có nhiều điểm khá giống mình, nghèo khó và đam mê ca hát nên mới giúp đỡ. Nhưng càng ngày cuộc sống mỗi người càng thay đổi, chúng tôi cũng ít có cơ hội gặp gỡ. Hai năm trở lại đây Cường lập gia đình và có con, không ai nghĩ bạn ấy lại gặp tai hoạ như bây giờ” - anh tiếc nuối.

Ca sĩ Lâm Chấn Huy cho rằng, việc nhiều ca sĩ hội chợ sa ngã vào tệ nạn hay có hành động thiếu suy nghĩ phụ thuộc lớn vào tính cách từng người

Với quan điểm của ca sĩ Duy Mạnh, không riêng Việt Nam mà trên thế giới cũng có nhiều nghệ sĩ rơi vào tệ nạn, sử dụng ma túy. Bởi theo anh: "Chỉ có sử dụng chất kích thích thì họ mới có thể nghe nhạc với công suất lớn suốt mấy tiếng đồng hồ như thế, nếu ở trạng thái bình thường thì không thể "trụ" được lâu như vậy”.

Ca sĩ luôn được biết đến là danh xưng đủ mang tới hào quang, danh vọng, tiền bạc. Đặc biệt, với các ca sĩ hội chợ, bên cạnh việc không quá nổi tiếng như những ca sĩ khác, họ lại kiếm ra rất nhiều tiền nếu chăm chỉ chạy show và được khán giả yêu mến. Nhưng không phải ai cũng dồn hết tâm sức để cống hiến cho nó và ngay cả góc tối phía sau danh xưng này cũng ẩn chứa đầy rẫy bi kịch, mà chỉ người trong cuộc mới hiểu.

Cho nên, từ sự việc của Châu Việt Cường, có thể coi như một “bản án thức tỉnh” cho tất cả mọi người, rằng chỉ một phút sẩy chân, sẽ phải trả giá bằng cả cuộc đời. Và một sự thật khó có thể chối bỏ rằng, sau danh xưng ca sĩ, không phải tất cả đều là màu hồng, đặc biệt ở những ca sĩ tỉnh, hội chợ.