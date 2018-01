Bản quyền áo dài in chữ “Việt Nam vô địch”: Người nói không, kẻ nói có

(Dân Việt) Xung quanh câu chuyện về bản quyền đối với bộ áo dài ghép tên các cầu thủ U23 Việt Nam tạo thành dòng chữ “Việt Nam vô địch” xuất hiện tại buổi Gala chào mừng U23 Việt Nam, trong khi Công ty Cổ Phần in vải Ella khẳng định đó là sản phẩm trí tuệ của mình thì phía Quyên Nguyễn cho biết việc dòng chữ Quyên Nguyễn xuất hiện trên áo dài đã có đồng ý của nhà thiết kế Bùi Việt Anh (Công ty Ella).

Bộ áo dài ghép tên các cầu thủ U23 Việt Nam tạo thành dòng chữ “Việt Nam vô địch” đang gây sốt trên mạng xã hội những ngày qua (Ảnh: I.T)

Ella nói chưa

Những ngày qua, cư dân mạng liên tục truyền tay nhau một bức ảnh khá thú vị. Đó là bộ áo dài ghép tên các cầu thủ U23 Việt Nam tạo thành dòng chữ “Việt Nam vô địch”.

Cụ thể, những cái tên xuất hiện trên bộ áo dài là: Nguyễn Văn Toàn, Bùi Tiến Dũng, Nguyễn Quang Hải, Lương Xuân Trường, Vũ Văn Thanh, Đỗ Duy Mạnh, Phạm Đức Huy, Đoàn Văn Hậu, Nguyễn Phong Hồng Duy, Phan Văn Đức, Hà Đức Chinh, Nguyễn Công Phượng và cuối cùng là HLV người Hàn Quốc Park Hang Seo.

Mẫu áo dài được bà Châm và gia đình sử dụng tại Trung Quốc (Ảnh: NVCC)

Tuy nhiên, một điều bất ngờ là chiếc áo dài ghép tên các cầu thủ U23 Việt Nam tạo thành dòng chữ “Việt Nam vô địch” lại bất ngờ được ca sĩ Ngọc Anh và Tô Minh Đức sử dụng trong chương trình Gala được truyền hình trực tiếp nhằm tôn vinh các cầu thủ U23 Việt Nam tại sân vận động Mỹ Đình với dòng chữ Quyên Nguyễn xuất hiện trên ngực.

Mẫu thiết kế áo dài của Ella

Trao đổi với Dân Việt, bà Phan Phương Châm, Giám Đốc Điều Hành Công ty Cổ Phần in vải Ella cho biết, chiếc áo dài sản phẩm trí tuệ của nhà thiết kế Bùi Việt Anh, chồng bà.

Bà Châm kể lại: “Chiếc áo dài ghép tên các cầu thủ U23 Việt Nam tạo thành dòng chữ Việt Nam vô địch là ý tưởng của chồng tôi. Trong vòng 15 phút, anh ấy đã thiết kế xong chiếc áo cho gia đình để sử dụng trong chuyến đi Trung Quốc cổ vũ cho U23 Việt Nam. Rất nhiều cơ quan báo chí của Việt Nam và Trung Quốc đã đưa tin tại sân bay cũng như tại nước bạn.

Sau đó chị Quyên, một người bạn của chồng có đặt vấn đề in ấn những dòng chữ đó lên vải để sử dụng khi cổ vũ. Nhưng do gia đình tôi đi Trung Quốc, sợ ở nhà không ai làm được cho chị ấy nên công ty tôi đã nhận làm, còn lại để phía Quyên Nguyễn may thành áo dài.

Ca sĩ mặc bộ áo dài trong chương trình Gala cũng có liên hệ với chúng tôi nhưng lúc đó gia đình tôi đang ở Trung Quốc nên việc trao đổi qua lại không được thuận tiện.

Tóm lại, ý tưởng và phần ghép tên các cầu thủ U23 Việt Nam tạo thành dòng chữ Việt Nam vô địch đều là sản phẩm trí tuệ của chồng tôi, anh Bùi Việt Anh. Còn Quyên Nguyễn chỉ là đơn vị thiết kế, may chiếc áo dài.

Song sau đó, chị Quyên lại sử dụng thiết kế của chúng tôi và chèn dòng chữ Quyên Nguyễn trên ngực, rồi đưa ra thông tin rằng chiếc áo dài đó do chị ấy làm ra, Ella và chồng tôi chỉ là đơn vị hỗ trợ. Trong khi thực tế Ella là đơn vị thiết kế và may những chiếc áo dài đầu tiên. Thậm chí, dòng chữ này còn được in trên những lá cờ mang theo để cổ vũ”.

Quyên Nguyễn khẳng định hai bên đã thống nhất

Trái ngược với những ý kiến của bà Phan Phương Châm, bà Quyên Nguyễn, chủ thương hiệu Quyên Nguyễn wedding and more cho biết, việc chiếc áo dài ghép tên các cầu thủ U23 Việt Nam tạo thành dòng chữ “Việt Nam vô địch” được ca sĩ Ngọc Anh và Tô Minh Đức sử dụng trong chương trình Gala được truyền hình trực tiếp nhằm tôn vinh các cầu thủ U23 Việt Nam tại sân vận động Mỹ Đình với dòng chữ Quyên Nguyễn xuất hiện trên ngực đều đã được sự đồng ý của nhà thiết kế Bùi Việt Anh, chồng bà Châm.

Bà Quyên khẳng định Quyên Nguyễn chỉ kết hợp với ông Việt Anh và thay đổi một số chi tiết trên chiếc áo dài theo ý của bà (Ảnh: NVCC)

Khẳng định ông Việt Anh là người lên ý tưởng thiết kế và thiết kế chính cho chiếc áo dài, bà Quyên cho biết phía Quyên Nguyễn chỉ kết hợp với ông Việt Anh và thay đổi một số chi tiết theo ý của bà, sau đó Ella in ra chiếc áo dài này.

“Logo do chúng tôi thay đổi, còn ý tưởng và thiết kế thuộc về anh Việt Anh. Cụ thể, Ella là đơn vị thiết kế và in vải. Về bản quyền, hai bên chưa có sự phân định nhưng sẽ thuộc về Ella. Còn phía chúng tôi là đơn vị sản xuất đã bàn bạc và đi tới thống nhất với phía anh Việt Anh để làm ra chiếc áo.

Chúng tôi vẫn thường xuyên trao đổi qua lại với nhau. Ella là đơn vị in ấn, nếu họ không đồng ý chỉnh sửa thì sao có thể in cho chúng tôi được. Thậm chí, trước giờ chiếc áo dài lên sóng tôi còn thông báo với anh Việt Anh.

Về sản phẩm do hai đơn vị sản xuất, tôi nghĩ hai Ella và Quyên Nguyễn tạo ra hai chiếc áo dài với hai chất liệu khác nhau”, bà Quyên nói.

Bà Quyên cho biết, việc Quyên Nguyễn sản xuất áo không hề có mục đích kinh doanh mà chỉ để cổ vũ cho các cầu thủ U23 Việt Nam.

“Khi stylist của ca sĩ Ngọc Anh liên hệ để hỏi thuê chiếc áo, tôi đã khẳng định với họ chiếc này chúng tôi tạo ra không phải để kinh doanh nên không thể cho thuê, chỉ có có thể cho mượn.

Nhiều bạn bè tôi cũng hỏi mua nhưng tôi vẫn khẳng định như vậy, nếu ai thích tôi sẽ tặng áo. Chiều thứ 6 vừa qua, chúng tôi đã diện bộ áo dài đi dạo quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm để cổ vũ. Nhiều người nước ngoài sẵn sàng bỏ tiền để mua nhưng chúng tôi không bán”, bà Quyên cho biết.