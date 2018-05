"Bán rẻ" đất vàng 8-12 Lê Duẩn: UBND TP.HCM bị 4 doanh nghiệp "lật kèo" thế nào?

Ai được lợi trong vụ bán "đất vàng" giá rẻ? Theo kết luận của Thanh tra Chính phủ, qua việc sang nhượng cổ phần trong Công ty Cổ phần Đầu tư Lavenue cho Công ty TNHH Đầu tư Kinh Đô (nay là Công ty TNHH Đầu tư Kido), 4 đơn vị thuộc Bộ Công thương là Công ty CP Thiết bị phụ tùng Sài Gòn, Công ty CP Kim khí TP, Công ty CP Hóa chất vật liệu điện TP và Công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu (VITACO), đã hưởng lợi mỗi công ty 50 tỉ đồng. Tổng cộng, 4 công ty trên đã thu lời 200 tỉ đồng từ việc “phù phép” xin góp vốn rồi chuyển nhượng lại khi không có năng lực tài chính. Bên cạnh đó, theo ông Nguyễn Thành Tài thì ông không có tơ hào, tư túi gì trong việc triển khai dự án tại khu đất vàng 8-12 Lê Duẩn quận 1 TP.HCM và lý do ký duyệt rất nhanh, bỏ qua các khâu thẩm định hay lắng nghe ý kiến của các cơ quan chức năng là do nóng ruột để triển khai dự án và tin tưởng 4 đơn vị kinh tế của Bộ Công thương sẽ không bán cổ phần. Tuy nhiên, có chi tiết rất đáng lưu ý trong báo cáo kết luận của Thanh tra Chính phủ là trước khi 4 đơn vị của Bộ Công thương ký kết thỏa thuận bán hết cổ phần cho Công ty Kinh Đô vào ngày 20.8.2010 đã có sự xuất hiện "đáng ngờ" của Công ty TNHH MTV Hoa Tháng Năm. Công ty này chỉ vừa được thành lập cách đó 4 tháng vào ngày 6.4.2008 do bà Lê Thị Thanh Thúy thường trú tại chung cư Phạm Viết Chánh phường 19 quận Bình Thạnh là người đại diện pháp luật. Ngày 6.8.2010, Công ty TNHH MTV Hoa Tháng Năm đề nghị hợp tác với Công ty Quản lý kinh doanh nhà Thành phố đầu tư thực hiện dự án. Ngày 17.8.2010, trên cơ sở đề xuất của Công ty Quản lý kinh doanh nhà Thành phố, UBND TP.HCM chấp thuận cho Công ty Hoa Tháng Năm được góp 30% trong 50% vốn góp của Công ty Quản lý kinh doanh nhà Thành phố trong Công ty Cổ phần Đầu tư Lavenue. Thanh tra Chính phủ kết luận Công ty Hoa Tháng Năm chưa tham gia thực hiện bất cứ dự án nào, về năng lực tài chính cũng không có cơ quan nào thẩm định và kết luận Công ty này có năng lực về tài chính. Bà Lê Thị Thanh Thúy hiện cũng là Chủ tịch Công ty Cổ phần Đầu tư Lavenue.