Địa ốc Phú Long của nữ tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo âm thầm thâu tóm An Khánh JVC

Dự án Khu đô thị mới Bắc An Khánh hay còn gọi là Splendora là một trong những dự án quy mô lớn nhất được quy hoạch và đầu tư tại phía Tây Thủ đô Hà Nội, với tổng diện tích lên tới hơn 264ha nằm trên địa bàn các xã An Khánh, Lại Yên, Song Phương, Vân Canh, Hà Nội. Dự án Slendora được cấp chứng nhận đầu tư vào 8.12.2006. Chủ đầu tư là Liên doanh Công ty TNHH phát triển đô thị mới An Khánh (An Khánh JVC) gồm 2 pháp nhân là Tổng Công ty Vinaconex và Công ty Xây dựng Posco E&C (Hàn Quốc) mỗi bên nắm 50%, khi đó tổng mức đầu tư được công bố dự tính là 2,57 tỷ USD. Tháng 2.2007 dự án được UBND tỉnh Hà Tây (cũ) giao đất và phê duyệt quy hoạch 1.500 vào tháng 8.2007. Đến 2009 thì giai đoạn 1 khoảng 50ha (khu nhà ở cao cấp Splendora) được khởi công xây dựng và đã hoàn thành vào 2013 (quy mô 1049 biệt thự, nhà liền kề và chung cư). Tuy nhiên, sau khi hoàn thành giai đoạn 1 mãi đến tháng 6.2017 dự án mới triển khai giai đoạn 2 (khu biệt thự Lakeside Splendora quy mô gần 4,7 ha có tổng vốn đầu tư khoảng 32,4 triệu USD. bao gồm 77 lô biệt thự cao cấp) do diễn biến bất lợi của thị trường bất động sản.