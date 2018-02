Giá vàng hôm nay 1.2: Nhà đầu tư chốt lời ồ ạt?

(Dân Việt) Giá vàng hôm nay 1.2, được cả nhà đầu tư và chuyên gia nhận định sẽ tiếp tục giằng co mạnh do nhà đầu tư chốt lời ồ ạt.

Giá vàng hôm nay 1.2: Tiếp tục giằng co mạnh do chốt lời? (Ảnh: IT)

Chốt phiên giao dịch ngày 31.1, giá vàng thế giới giảm 1 USD so với phiên giao dịch của ngày hôm trước, trong khi giá vàng trong nước tiếp tục giảm 10.000 đồng/lượng so với chốt phiên giao dịch ngày hôm trước.

Cụ thể, giá vàng SJC 1kg của Công ty TNHH một thành viên Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức 36,680 – 36,880 triệu đồng/lượng, giảm 10.000 đồng/lượng so với chốt phiên của ngày hôm trước.

Trong khi đó, giá vàng của Tập đoàn Doji lẻ tại khu vực Hà Nội niêm yết ở mức giá 36,730 –36,850 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giảm 20.000 đồng/lượng so với chốt phiên của ngày hôm trước.

Còn giá vàng miếng SJC của Công ty Cổ phần vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) tại khu vực thị trường Hà Nội, được niêm yết ở mức 36,760 (mua vào) – 36,860, triệu đồng/lượng (bán ra), tăng 30.000 đồng/lượng so với chốt phiên giao dịch của ngày hôm trước.

Giá vàng Rồng Thăng Long 999,9 (24k) của Bảo Tín Minh Châu tăng 90.000 đồng/lượng so với chốt phiên của ngày hôm trước, niêm yết ở mức 36,660 – 37,110 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Trên thị trường thế giới, giá vàng giao theo hợp đồng bán buôn trong phiên giao dịch đêm 1.2 (giờ Việt Nam) giảm 1 USD so với chốt phiên giao dịch ngày hôm trước, niêm yết ở mốc 1.345,46 USD/oz.

Giá vàng tăng trở lại chủ yếu là do đồng USD quay đầu giảm so với hầu hết các đồng tiền khác và thị trường chứng khoán Mỹ cũng như nhiều khu vực trên thế giới đang điều chỉnh giảm sau khi liên tiếp lập đỉnh cao mọi thời đại.

Đồng USD giảm còn do đồng euro bất ngờ tăng mạnh sau khi khu vực kinh tế sử dụng đồng euro tăng mạnh 2,7% trong năm 2017. Theo các phân tích kỹ thuật cho thấy, vàng đang trong xu hướng tăng giá trong ngắn hạn do lượng cầu vàng ở các nước Châu Á tăng cao vào dịp cuối năm.