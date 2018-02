Giá vàng hôm nay 2.2: Có thể giảm sâu?

(Dân Việt) Giá vàng hôm nay 2.2, được cả nhà đầu tư và chuyên gia nhận định có thể tiếp tục giảm sâu do tác động của giá vàng thế giới.

Giá vàng hôm nay 2.2: Có thể giảm sâu? (Ảnh: IT)

Chốt phiên giao dịch ngày 1.1, giá vàng thế giới giảm 3 USD so với phiên giao dịch của ngày hôm trước, trong khi giá vàng trong nước tiếp tục giảm 10.000 đồng/lượng so với chốt phiên giao dịch ngày hôm trước.

Cụ thể, giá vàng SJC 1kg của Công ty TNHH một thành viên Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức 36,670 – 36,870 triệu đồng/lượng, giảm 10.000 đồng/lượng so với chốt phiên của ngày hôm trước.

Trong khi đó, giá vàng của Tập đoàn Doji lẻ tại khu vực Hà Nội niêm yết ở mức giá 36,730 –36,830 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giảm 20.000 đồng/lượng so với chốt phiên của ngày hôm trước.

Còn giá vàng miếng SJC của Công ty Cổ phần vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) tại khu vực thị trường Hà Nội, được niêm yết ở mức 36,750 (mua vào) – 36,850, triệu đồng/lượng (bán ra), tăng 10.000 đồng/lượng so với chốt phiên giao dịch của ngày hôm trước.

Giá vàng Rồng Thăng Long 999,9 (24k) của Bảo Tín Minh Châu giảm 30.000 đồng/lượng so với chốt phiên của ngày hôm trước, niêm yết ở mức 36,630 – 37,080 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Trên thị trường thế giới, giá vàng giao theo hợp đồng bán buôn trong phiên giao dịch đêm 1.2 (giờ Việt Nam) giảm 3 USD so với chốt phiên giao dịch ngày hôm trước, niêm yết ở mốc 1.342,81 USD/oz.

Giá vàng thế giới vẫn tiếp tục giảm do đồng USD đang có dấu hiệu hồi phục trở lại trong khi lượng cầu thấp hơn cung do nhiều nhà đầu tư chốt lời mạnh. Các nhà đầu tư đang dồn sự chú ý vào báo cáo tình trạng việc làm do Bộ Lao động Mỹ công bố vào thứ 6 tuần này, đây được coi là bản báo cáo quan trọng nhất trong tháng.

Tuy nhiên, Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) đã phát đi thông điệp về việc có thể không tăng lãi suất trong vòng 6 tháng tới cũng là thông tin hỗ trợ cho giá vàng trong dài hạn.