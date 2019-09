Hà Nội: Công trình bệnh viện An Sinh rầm rộ thi công khi chưa có giấy phép

(Dân Việt) Dù chưa được cấp Giấy phép xây dựng nhưng dự án Bệnh viện An Sinh (Nam Từ Liêm, Hà Nội) đã tổ chức thi công rầm rộ nhiều tháng nay. Đáng nói, việc xây dựng diễn ra công khai trong thời gian dài nhưng không được ngăn chặn, xử lý.

Gần đây, phản ánh với Dân Việt nhiều người dân quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, khoảng 4-5 tháng nay, một đại công trường trên đường Châu Văn Liêm, phường Phú Đô đang ngày đêm rầm rộ triển khai gây tiếng ồn và bụi bặm khu vực xung quanh. Có điểm nghi vấn là xung quanh công trường được quây tôn kín mít và không có thông tin giới thiệu về công trình theo quy định của Luật Xây dựng.

Đặc biệt, nhiều người dân phản ánh, công trường này đang có dấu hiệu thi công chui và không có giấy phép xây dựng.

Quanh công trường không có biển báo thông tin.

Có mặt tại đường Châu Văn Liêm, ngày 26/9, PV cũng ghi nhận được thực trạng triển khai công trình như người dân phản ánh. Đang chú ý, tất cả các cổng chính ra vào được khóa chặt và có bảo vệ trông coi thận trọng. Thế nhưng, phía trong là một đại công trường, có số lượng lớn công nhân, vật liệu xây dựng tập kết… Quan sát ban đầu, công trình này đang triển khai các hạng mục tầng hầm với quy mô hàng nghìn m2.

Công trình xây dựng không phép nằm ngay trên đường Châu Văn Liêm, phường Phú Đô.

Công trường thi công rầm rộ khi chưa có giấy phép xây dựng.

Theo tìm hiểu PV, công trình người dân phản ánh trên là dự án Bệnh viện An Sinh Hà Nội có tổng diện tích khoảng 2,5 ha vị trí lô đất ký hiệu CV4.4 tại phường Phú Đô được chính thức khởi công xây dựng từ ngày 10/5/2011 và dự kiến đi vào hoạt động cuối năm 2013. Tuy nhiên, sau một thời gian khởi công, đến cuối tháng 10/2015 dự án này lại nằm trong tình trạng im ắng, dừng hoạt động xây dựng, một phần đất bỏ trống được sử dụng như bãi đậu xe cho các xe khách đường dài không phép.

Trao đổi với Dân Việt, ông Bùi Mạnh Hoài, Phó Phòng Quản lý đô thị quận Nam Từ Liêm, xác nhận công trình xây dựng tại dự án Bệnh Viện An Sinh này chưa được cấp phép xây dựng. Về các nội dung liên quan tới pháp lý và công tác quản lý, xử lý vi phạm tại công trình không phép này, ông Hoài cho biết đang thực hiện báo cáo lên UBND quận và sẽ sớm thông tin tới báo chí.

Công trình xây dựng sai phép có sự "bảo kê" của đơn vị chức năng?

Trên Website của Bệnh viện An Sinh có giới thiệu thông tin, dự án Bệnh viện An Sinh được giới thiệu là một trong những bệnh viện tư nhân hàng đầu về quy mô xây dựng và nằm trong số ít các bệnh viện cung cấp dịch vụ y tế chất lượng chuẩn 5 sao tại Việt Nam với chi phí thấp. Dự án sẽ có 500 giường sẽ được triển khai theo 2 giai đoạn. Giai đoạn 1, xây dựng 300 giường bệnh, với các chuyên khoa được ưu tiên như Ngoại khoa, Sản, Nhi, Chẩn đoán và điều trị ung thư.

Bệnh viện An Sinh đầu tiên của Việt Nam được xây dựng TP.HCM. Bệnh viện An Sinh Hà Nội được thành lập bởi 3 cổ đông đó là Công ty TNHH Bệnh viện đa khoa tư nhân An Sinh, Công ty cổ phần đầu tư Lạc Hồng và ông Nguyễn Huy Lượng với vốn điều lệ 68 tỷ đồng.