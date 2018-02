Hết "quả ngọt" từ U23, bầu Đức đón kết quả kinh doanh tích cực

(Dân Việt) Doanh thu từ mảng trái cây trong quý 4/2017 của Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai tăng 392 tỷ đồng do đã đưa vào thu hoạch hơn 2.000 ha cây ăn trái. Chính khoản thu nhập này đã giúp bầu Đức (ông Đoàn Nguyên Đức) ghi nhận khoản lợi nhuận sau thuế hợp nhất quý này đạt 3,4 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước lỗ tới 914 tỷ đồng.

Trái cây đang là mảng kinh doanh chủ lực của Hoàng Anh Gia Lai (Ảnh: IT)

Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai (HAGL; mã chứng khoán: HAG) vừa công bố cáo bạch tài chính quý 4 và cả năm 2017. Dù vẫn còn “chật vật” do doanh thu từ các mảng như bán bò, mía đường, địa ốc và bán sản phẩm, hàng hoá… sụt giảm nhưng công ty của bầu Đức lại thoát lỗ nhờ doanh thu từ nông trại trái cây rộng hơn 2.000ha.

Cụ thể, trong quý 4/2017, HAGL đạt doanh thu thuần 1.160 tỷ đồng, giảm 36% so với cùng kỳ năm ngoái. Nguyên nhân do doanh thu một số mảng kinh doanh giảm, trong đó ngành bò chỉ được đầu tư cầm chừng, mảng mía đường đã chuyển nhượng cho Tập đoàn Thành Thành Công, còn địa ốc cũng đã chuyển nhượng dự án Kênh Tẻ tại TP.HCM... Tuy nhiên, “cứu thua” cho bầu Đức lại là mảng kinh doanh nông trại trái cây rộng hơn 2.000ha, đã giúp doanh thu công ty của bầu Đức đạt 392 tỷ đồng.

Kết quả, lợi nhuận sau thuế hợp nhất quý 4/2017 của HAGL đạt 3,4 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước lỗ tới 914 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ âm 58,5 tỷ đồng nhưng cả năm 2017 lại lãi 629 tỷ đồng. Luỹ kế cả năm, HAGL đạt doanh thu thuần 4.896 tỷ đồng, giảm 27% so với năm trước. Lợi nhuận sau thuế 1.032,5 tỷ đồng, trong khi năm trước lỗ nặng 2.182 tỷ đồng.

Giải thích về doanh thu các mảng kinh doanh sụt giảm, báo cáo giải trình của HAGL cho biết, doanh thu thuần đạt 1.160 tỷ đồng (giảm 36% cùng kỳ năm trước) là do doanh thu từ mảng bán bò giảm chỉ còn hơn 100 tỷ đồng; doanh thu bán bán đường giảm 7 tỷ đồng là do công ty đã hoàn tất việc chuyển nhượng ngành mía đường vào ngày 22/5/2017; Doanh thu bán sản phẩm, hàng hóa giảm 233 tỷ đồng do công ty tập trung vào các sản phẩm cây ăn trái...

Còn nhớ cách nay vài năm, bầu Đức “úp mở” về việc đầu tư mạnh vào mảng trái cây nhằm tạo ra dòng tiền nhanh để lấy ngắn nuôi dài. Lúc đó, khá nhiều nhà đầu tư tỏ ra nghi ngờ với chiến lược này của bầu Đức nhưng thành công về kết quả kinh doanh năm 2017 đã chứng minh, trái cây đang là mảng đầu tư mới, vươn lên dẫn đầu tỷ trọng đóng góp doanh thu của bầu Đức với hơn 49%, tương đương 1.642 tỷ đồng.

Như vậy, sau khi trừ giá vốn bán hàng, công ty ghi nhận lợi nhuận gộp trong năm 2017 từ các loại trái cây như chuối, chanh dây, ớt… hơn 893 tỷ đồng.

Hiện trái cây của công ty chủ yếu cung cấp cho chuỗi cửa hàng bách hóa theo hợp tác chiến lược giữa doanh nghiệp với Thế Giới Di Động. Một số sản phẩm khác cũng được xuất khẩu và góp mặt trên kệ siêu thị ở nhiều thành phố lớn của Trung Quốc và Campuchia. Theo chia sẻ mới đây của HAGL, doanh nghiệp này đang cân nhắc mở rộng diện tích để đáp ứng nhu cầu rất lớn của các thị trường xuất khẩu tiềm năng mới như Canada, Hàn Quốc…; đồng thời cũng đầu tư mạnh cho hệ thống kho lạnh và vận chuyển.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu HAG và HNG của bầu Đức trong phiên đóng cửa gần nhất (ngày 31.1) đang bật tăng trở lại sau nhiều phiên đỏ sàn. Cụ thể, cổ phiếu HAG đang ở mức giá 8.200 đồng/CP, trong khi đó HNG cũng bật tăng lên 8.690 đồng/CP.

Những ngày qua, cùng với kỳ tích chưa từng có của đội tuyển U23 Việt Nam tại giải vô địch U23 châu Á, bầu Đức đã được giới truyền thông nhắc đến với lòng tri ân khi ông là người có công trong việc đào tạo lứa cầu thủ tài năng, nhiều gương mặt xuất thân từ lò đào tạo Hoàng Anh Gia Lai góp mặt trong thành phần đội tuyển mang về kỳ tích cho U23.