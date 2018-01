Khoản phải thu tăng vọt, mối quan hệ bất thường của TPBank với Quỹ Lộc Việt?

(Dân Việt) Các khoản phải thu của TPBank tăng vọt, cao gấp gần 4 lần so với năm 2016. Báo cáo tài chính cũng thể hiện khoản uỷ thác đầu tư của TPBank qua Quỹ Lộc Việt. Đây là công ty có liên quan đến sai phạm trong cho vay 1.740 tỷ đồng của TPBank trong đại án Phạm Công Danh giai đoạn hai đang được toà án TP.HCM xét xử.

Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) vừa công bố báo cáo tài chính quý IV.2017, với lợi nhuận trước thuế tăng vọt lên 1.205 tỷ đồng, trong khi năm 2016 chỉ đạt 706 tỷ đồng; tăng trưởng tín dụng 35,9%. Đóng góp chính vào lợi nhuận của TPBank vẫn là thu nhập từ lãi. Năm 2017, thu nhập lãi và các khoản thu nhập tương tự đạt 7.324 tỷ đồng, trong đó thu nhập từ lãi cho vay đạt 4.232 tỷ đồng, chiếm 57,7%.

Các khoản phải thu và trích lập dự phòng tăng vọt

Điểm đáng lưu ý trong báo cáo tài chính của TPBank đó là các khoản phải thu tăng vọt lên 8.014 tỷ đồng, gấp gần 4 lần hồi đầu năm chỉ có 2.578 tỷ đồng. Khoản phải thu này cao hơn nhiều so với vốn chủ sở hữu của TPBank là 6.676 tỷ đồng. Trong đó, các khoản lãi và phí phải thu là 1.282 tỷ đồng và khoản phải thu bên ngoài lên tới 6.593 tỷ đồng.

Cùng với đó, trích lập dự phòng của TPBank cũng tăng gần gấp đôi, từ 294 tỷ đồng lên 462 tỷ đồng. Tuy nhiên, tổng nợ xấu của TPBank khá thấp với 692 tỷ đồng, tương đương tỷ lệ nợ xấu nội bảng là 1%, tăng nhẹ so với năm 2016. Tính đến cuối năm 2017, TPBank đã bán 949 tỷ đồng nợ xấu cho VAMC.

Một điểm gây chú ý nữa trong báo cáo tài chính của TPBank, đó là mối quan hệ với Công ty CP Quản lý Quỹ Lộc Việt (Quỹ Lộc Việt) do ông Nguyễn Việt Hà làm Tổng giám đốc hiện đang bị truy tố do liên quan trực tiếp tới khoản cho vay sai quy định 1.740 tỷ đồng của TPBank với 11 công ty để đầu tư trái phiếu của Tập đoàn Thiên Thanh và Công ty Trung Dung trong đại án Phạm Công Danh giai đoạn 2 đang được toà án TP.HCM xét xử.

Theo báo cáo tài chính quý IV.2017, TPBank đang có các khoản đầu tư như uỷ thác đầu tư qua Quỹ Lộc Việt 170 tỷ đồng, đặt cọc môi giới trái phiếu Công ty CP chứng khoán Phương đông là 417 tỷ đồng, đặt cọc môi giới trái phiếu Công ty CP chứng khoán Sài gòn Thương tín là hơn 40 tỷ đồng.

Mối quan hệ bất thường giữa TPBank và Quỹ Lộc Việt?

Hiện Toà án TP.HCM đang xử vụ án Phạm Công Danh giai đoạn 2, trong đó có TPBank với hành vi cố ý làm trái của Phạm Công Danh và đồng phạm trong việc dùng tiền gửi tại TPBank bảo lãnh và trả nợ thay cho 11 công ty vay vốn để mua trái phiếu Tập đoàn Thiên Thanh và Công ty Trung Dung, gây thiệt hại cho Ngân hàng Xây dựng 1.740 tỷ đồng.

Theo cáo trạng của vụ án Phạm Công Danh giai đoạn 2, để vay được 1.740 tỷ đồng của TPBank, bị cáo Phạm Thanh Mai đã nhờ mối quan hệ từ trước với Nguyễn Việt Hà, Tổng giám đốc Quỹ Lộc Việt để mượn pháp nhân các công ty.

Quỹ Lộc Việt được thành lập theo Quyết định số 26 ngày 6.11.2007 của Chủ tịch UBCKNN. Trụ sở chính đặt tại số 1, Phố Bà Triệu, P. Tràng Tiền, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội. Vốn điều lên 25 tỷ đồng. Ông Phan Minh Hoàng là chủ tịch HĐQT, ông Nguyễn Việt Hà là Tổng giám đốc.

Để vay được tiền, Nguyễn Việt Hà đã gặp gỡ, trao đổi nhiều lần với Đặng Thị Bích Thuỷ, khi đó là Phó giám đốc khối Khách hàng doanh nghiệp và Đinh Việt Cường, Giám đốc khối khách hàng doanh nghệp của TPBank cùng tìm các doanh nghiệp đứng ra vay vốn TPBank để đầu tư trái phiếu Tập đoàn Thiên Thanh và Công ty Trung Dung, Ngân hàng Xây dựng sẽ đảm bảo bằng tiền gửi của ngân hàng này tại TPBank. Thuỷ thống nhất với Đinh Việt Cường, giám đốc khối khách hàng doanh nghiệp TPBank đồng ý đề xuất cho các doanh nghiệp vay. Các bên đã lựa chọn được 11 pháp nhân là công ty để tham gia vào việ vay vốn, mua bán trái phiếu, trong đó có 2 công ty của Nguyễn Việt Hà, đó là công ty CP Đầu tư và phát triển Thạch hà do Hà là người thành lập, công ty CP Đầu tư và phát triển thương mại Đức Long là công ty 100% vốn của Hà.

Đặng Thị Bích thuỷ giới thiệu 4 công ty, trong đó Công ty Khôi Nguyên Phát là do Đỗ Việt Bun, nhân viên khối khách hàng doanh nghiệp của TPBank làm giám đốc; Công ty Toàn Phát do chính bà Thuỷ đề nghị Trần Quang Huy thành lập tháng 11/2013, đứng ra làm giao đốc; công ty Thuận Phát do Nguyễn Thế Linh, giám đốc được chính bà Thuỷ giới thiệu; Công ty An Phát do Nguyễn Ngọc Tuấn, chồng của chị Nguyễn Thị Phương Thanh, nhân viên khách hàng khối doanh nghiệp TPBank, làm giám đốc.

Còn Công ty Thịnh Phát do Đinh Việt Cường giám đốc khối khách hàng doanh nghiệp, thành viên uỷ ban tín dụng TPBank, làm Tổng giám đốc.

Khi xét duyệt hộ sơ vay vốn, các chuyên viên khách hàng, lãnh đạo phòng kinh doanh TPBank chỉ xem xét hồ sơ vay của 11 công ty, không đánh giá về năng lực tài chính. Tuy nhiên, do không tiến hành kiểm tra hồ sơ phát hành trái phiếu của Tập đoàn Thiên Thành và Công ty Trung Dung nên không xác định được iệc phát hành trái phiếu của 2 đơn vị này trái vớ quy định tại Nghị định 90/2011/NĐ-CP của Chính phủ về phát hành trái phiếu nhưng vẫn đề xuất cấp tín dụng cho 11 công ty để đầu tư mua trái phiếu và dùng trái phiếu đó làm tài sản bảo đảm.

Khi đơn vị kinh doanh chuyển tờ trình đề xuất cấp tín dụng và hồ sơ vay vốn của 11 công ty đến thì Phòng tái Thẩm định đã lập báo cáo thẩm định nội bộ nếu rõ Phòng thẩm định chưa có cơ sở để đánh giá về tài chính hiện tại của 11 công ty nếu trên. Phòng Thẩm định tín dụng 1 chưa có đầy đủ thông tin, hồ sợ pháp lý về đợt phá hành trái phiếu này của Tập đoàn Thiên Thanh/Công ty Trung Dung.

Mặc dù không xem xét đến tính pháp lý của các trái phiếu mà 11 công ty vay vốn đầu tư mua có được phát hành đúng quy định của pháp luật hay không, nhưng phòng tái Thẩm định 1 TPBank vẫn đồng ý cho các doanh nghiệp vay vốn, nợ hồ sơ phát hành trái phiếu, đề xuất cấp tín dụng cho 22 công ty và trình hội đồng tín dụng, Uỷ ban tín dụng TPBank xem xét, quyết định.

Trên cơ sở tờ trình đề xuất cấp tín dụng của đơn vị kinh doanh và Phòng tái thẩm định 1, Hội đồng tín dụng và Uỷ ban tín dụng TPBank đều đồng ý phê duyệt cấp tín dụng cho 11 công ty vay tổng số tiền là 1.666,8 tỷ đồng để đầu tư trái phiếu Tập đoàn Thiên Thanh và Công ty Trung Dung.

Câu hỏi đặt ra, tại sao khi phát hiện ra những thiếu sót đó mà Hội đồng tín dụng và Uỷ ban tín dụng TPBank vẫn đồng ý? Có hay không mối quan hệ bất thường giữa các cá nhân làm việc TPBank và Quỹ Lộc Việt?

Cần phải nói rõ, TPBank là ngân hàng thuộc diện phải tái cơ cấu trong giai đoạn 1 và ông Đỗ Minh Phú, Chủ tịch HĐQT Doji khi đó đã mua lại. Hiện ông Đỗ Minh Phú là Chủ tịch HĐQT kiêm Chủ tịch Hội đồng tín dụng của TPBank.

Tính đến thời điểm hiện tại, Tập đoàn Doji và những người có liên quan đang sở hữu 16% vốn điều lệ của TPBank. Mặc dù ông Phú vừa tuyên bố từ chức Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Doji nhưng đây vẫn là công ty gia đình của ông.

Như vậy, xét ở góc độ hiệu quả, ông Phú cần phải tính đến sự an toàn của đồng vốn mình đầu tư và thời điểm cho vay là thời điểm TPBank đang trong giai đoạn tái cơ cấu.