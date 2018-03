Lãnh đạo HNX trải lòng chuyện DN lũ lượt “chuyển nhà” sang HOSE

Bà Nguyễn Thị Hoàng Lan, Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó TGĐ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) cho biết sẽ đối mặt với việc doanh nghiệp chuyển sang sàn HOST một cách vui vẻ

Những năm gần đây, nhiều doanh nghiệp sau khi công bố thông tin đã xin chuyển sàn niêm yết từ Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) sang Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE).

Chia sẽ tại buổi gặp gỡ báo chí quý I.2018 tổ chức chiều 5.3, bà Nguyễn Thị Hoàng Lan, Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó TGĐ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) cho biết, những người điều hành Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đang đối mặt với khó khăn khi các doanh nghiệp tốt, doanh nghiệp lớn thích nộp hồ sơ trên HOSE.

Trước câu hỏi của phóng viên: “Phải chăng các doanh nghiệp lớn đang chán HNX?”

Bà Hoàng Lan tiếp tục chia sẻ: “Chán phải có lý do. Lý do thứ nhất là ở đó thanh khoản không được tốt. Thứ hai, việc xét hồ sơ khó khăn. Thứ ba, hệ thống công nghệ có vấn đề. Nôm na là những lý do này.

Với thanh khoản, HSX vẫn tự hào là dù các doanh nghiệp niêm yết không phải quá lớn nhưng lớn nhất như ACB vẫn đang ở Hà Nội. Tỷ lệ thanh khoản cũng tương đối tốt nhưng thời gian gần đây đang có dấu hiệu chững lại do sự chuyển dịch của các doanh nghiệp lớn.

Ở đây chúng tôi có vui không?

Thực sự là về mặt nỗ lực chúng tôi đã rất nỗ lực. Nhiều khi chúng tôi phải tự bỏ tiền trong việc đào tạo về công bố thông tin, minh bạch quản trị công ty hoặc bỏ tiền ra thuê nhưng chúng tôi vẫn làm. Hội nghị thành viên thị trường, hội nghị niêm yết hàng năm chúng tôi cũng tự bỏ tiền.

Nói thật là điều này HOSE không làm, họ không tổ chức hội nghị thành viên thị trường, hội nghị niêm yết hàng năm. Còn chúng tôi làm để kết nối các thành viên, nhưng không phải để lôi kéo họ ở lại với mình bởi chúng tôi tư duy rằng thị trường là thị trường chung. Miễn là những kiến thức, giá trị chúng tôi chia sẻ giúp các thành viên trong thị trường tốt lên.

Vậy nên nếu hỏi chúng tôi có vui không thì chúng tôi vẫn vui. Doanh nghiệp niêm yết vẫn tới đây, mang theo rất nhiều sản phẩm: quần áo, bánh, kẹo… làm quà lưu niệm cho các thành viên.

Về việc xét duyệt hồ sơ niêm yết, hình như HNX chặt chẽ hơn. Còn việc này có gây ảnh hưởng theo cách các doanh nghiệp nói với nhau hay không thì tôi không được biết.

Còn hệ thống công nghệ luôn rất tốt và thường xuyên được nâng cấp”.

Bà Nguyễn Thị Hoàng Lan (giữa) chia sẻ tại buổi gặp gỡ báo chí quý I.2018

Ngoài ra, bà Lan cho biết một vấn đề khác mà lãnh đạo HNX phải đối mặt là câu chuyện chuyển sàn, liên quan tới tái cấu trúc thị trường cổ phiếu.

“Trong đề án của Uỷ ban, thị trường cổ phiếu sẽ chuyển về TP.HCM. Song câu chuyện tái cấu trúc thị trường cổ phiếu chưa hẳn đã rõ ràng và tới hồi kết bởi thị trường dự kiến được xây dựng thành nhiều bảng như bảng doanh nghiệp lớn, bảng doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp UpCom, thậm chí cả doanh nghiệp startup. Song bây giờ việc phân ai nằm ở bảng nào hiện chưa có. Cả HNX và HOSE vẫn đang nghiên cứu.

Nhưng câu chuyện doanh nghiệp lớn nằm tại HOSE có vẻ như rất rõ ràng. Các doanh nghiệp rất thẳng thắn, họ có lên UpCom hay niêm yết, tới khi đủ lớn mạnh họ sẽ lên HOSE. Và chúng tôi đối mặt với điều này một cách vui vẻ.

Chúng tôi cho rằng việc họ lên TTCK, công khai minh bạch, trách nhiệm với nhà đầu tư, trách nhiệm với công chúng là chính. Còn lại họ ở lại đây với mình thì tốt, tăng thêm doanh thu cho chúng tôi. Nhưng họ vào HOSE thì vẫn là thị trường chung.

Còn về phía anh em cũng buồn chứ vì khi mình xét duyệt hồ sơ niêm yết, hồ sơ lớn không thấy nữa. Song vì cái chung, chúng tôi vẫn đối mặt và chấp nhận”, bà Hoàng Lan nói.