Mập mờ tại dự án căn hộ cao cấp Phú Đông Premier

(Dân Việt) Dự án Căn hộ Phú Đông Premier (Phú Đông 2) bị Thanh tra Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương phát hiện sử dụng tên không đúng quy định, mập mờ nhằm gây nhầm lẫn, đánh lừa khách hàng?

Dự án chung cư cao tầng Marina Tower bị “hô biến” thành dự án Căn hộ Phú Đông Premier (Phú Đông 2). Ảnh: V.D

Vừa qua, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương đã có chỉ đạo Sở Xây dựng kiểm tra, xử lý theo đơn phản ánh tại công trình xây dựng chung cư cao tầng Marina Tower (đường Lê Trọng Tấn, phường An Bình, thị xã Dĩ An, Bình Dương) thi công ẩu làm hư hỏng nghiêm trọng hạ tầng xung quanh.

Theo hồ sơ đăng ký, dự án này do Công ty TNHH Đầu tư Sài Gòn Việt Mỹ (Công ty Sài Gòn Việt Mỹ) làm chủ đầu tư, đơn vị thi công là Công ty cổ phần xây lắp và vật tư xây dựng (CBM).

Biên bản kiểm tra, làm việc của Thanh tra Sở Xây dựng ghi nhận, khu vực tiếp giáp dự án xây dựng chung cư cao tầng Marina Tower với khu nhà ở Hoa Trang phần mặt đường nhựa và vỉa hè của đoạn đường số 1 khoảng 5m và phần đất của dự án Hoa Trang có xuất hiện nhiều vết nứt, trượt tạo thành hố sâu.

Theo xác nhận của UBND phường An Bình (TX Dĩ An, Bình Dương), ngày 31.7.2018, công trình xây dựng chung cư cao tầng Marina Tower làm sụp lún khiến 4,5m2 vỉa hè bị hư hỏng, bong tróc, có khoảng 12m2 mặt đường nhựa có hiện tượng bị nứt xé, sụp lún; đá bị lở tạo thành hàm ếch rất nguy hiểm. Ngoài ra, gần công trình xây dựng chung cư đã xuất hiện vết nứt tại một số nhà dân. Việc thi công làm nứt nhà dân, phía Công ty Sài Gòn Việt Mỹ đã thống nhất với các hộ dân để khắc phục, sửa chữa.

Ngày 1.8.2018, Đội quản lý trật tự đô thị thị xã Dĩ An phối hợp thanh tra Sở Xây dựng kiểm tra lập biên bản hiện trạng, yêu cầu Công ty Sài Gòn Việt Mỹ có biện pháp khắc phục những sai phạm mà phía công ty gây ra.

Sau khi kiểm tra thực trạng và làm việc với các bên, Thanh tra Sở xây dựng nhận thấy đơn vị thi công và giám sát đã lập biện pháp thi công tầng hầm, tuy nhiên chưa đảm bảo theo quy định và chưa phù hợp với hiện trạng tại vị trí đang bị sụt lún. Thanh tra Sở đề nghị công ty phải lập phương án kỹ thuật khắc phục theo đúng quy định.

Dự án này được thi công một cách cẩu thả, không đảm bảo theo quy định gây nứt xé, sụp lún Ảnh: V.D

Ngoài ra, Thanh tra Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương phát hiện có dấu hiệu mập mờ tại dự án này khi tên gọi chính thức của dự án đã bị “thay tên đổi họ” từ tên gọi dự án chung cư cao tầng Marina Tower thành dự án Căn hộ Phú Đông Premier.

Từ phát hiện này, Thanh tra Sở Xây dựng đã lập biên bản yêu cầu chủ đầu tư đăng thông tin về dự án đầy đủ và đúng theo quy định, tránh gây nhầm lẫn, không đúng tên chính thức của dự án.

Theo ghi nhận thực tế vào chiều ngày 3.10.2018, toàn bộ công trình được quây lại bằng nhiều bảng quảng cáo với tên dự án Căn hộ Phú Đông Premier với những mỹ từ “có cánh”.

Thử gõ từ khóa tên dự án Căn hộ Phú Đông Premier, chúng tôi tìm được nhiều thông tin đầy đủ về dự án trên website: phudongpremier-himlam.com

Tại website này, Dự án Căn hộ Phú Đông Premier (Phú Đông 2) được giới thiệu toạ lạc trên đường Lê Trọng Tấn, phường An Bình, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương do Phú Đông Group làm chủ đầu tư và quản lý.

Dự án có tổng diện tích 5000m2 với quy mô 35 tầng, 600 căn hộ gồm 2 block; 1 tầng hầm, 6 tầng khối đế và 27 tầng khối tháp.

Trên các website của Phú Đông Group đều khẳng định dự án này có tên là Căn hộ Phú Đông Premier (Phú Đông 2) do Phú Đông Group làm chủ đầu tư. Ảnh: chụp màn hình

Một dự án được thi công một cách cẩu thả, không đảm bảo theo quy định gây nứt xé, sụp lún; đá bị lở tạo thành hàm ếch cho khu vực xung quanh khiến người dân sống gần dự án luôn phải đối mặt với nhiều nguy hiểm.

Không những thế, chủ đầu tư còn coi thường pháp luật khi tự ý đổi tên dự án, tạo ra sự mập mờ, gây nhầm lẫn, lập lờ đánh lận con đen. Ngoài ra, khi khách hàng bỏ tiền mua dự án này có thể gặp rủi ro về pháp lý khi thông tin về dự án bị cố tình thay đổi. Từ những dấu hiệu trên, liệu Căn hộ Phú Đông Premier (Phú Đông 2) có còn đáng để được khách hàng tin tưởng, chọn làm nơi an cư, lạc nghiệp?