Nhiều tai tiếng, Nhật Cường của ông Bùi Quang Huy doanh thu trăm tỷ, lợi nhuận “èo uột”

(Dân Việt) Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường của ông Bùi Quang Huy mỗi năm thu về trên 300 tỷ đồng doanh thu nhưng lợi nhuận chỉ “khiên tốn” trên dưới 1 tỷ đồng. Đáng chú ý, quá trình phát triển của Nhật Cường, đặc biệt trong những năm gần đây có được một phần nhờ sự đồng hành của Ngân hàng TMCP Quân đội (MBBank).

Trong ngày 9.5, nhiều cảnh sát thuộc các lực lượng của Bộ Công an, do Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu chủ công, đã tiến hành khám xét chuỗi cửa hàng điện thoại Nhật Cường (Nhật Cường Mobile).

Ngay trong chiều cùng ngày, cơ quan chức năng Bộ Công an khám nơi ở của một lãnh đạo Nhật Cường Mobile tại căn hộ thuộc chung cư trên đường Hoàng Hoa Thám.

Đến hiện nay, cả 9 cửa hàng của Nhật Cường Mobile tại Hà Nội đều đã hoàn toàn đóng cửa. Tiếp sau đó, hàng loạt các kênh truyền thông khác trên Internet của Nhật Cường Mobile cũng biến mất.

Theo đó, cả hai tên miền nhatcuong.com.vn và dienthoaididong.com của hệ thống này cũng không thể truy cập bình thường. Trang mạng xã hội chính thức của Nhật Cường Mobile với gần 500.000 lượt Like cũng không còn xuất hiện. Bấm vào địa chỉ Facebook trước đó chỉ hiện ra thông báo liên kết có thể bị hỏng hoặc trang có thể đã bị gỡ.

Liên quan đến việc xộ khám, trả lời báo chí, ông Nguyễn Anh Tuấn - Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết, việc khám xét do Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu (C03), Bộ Công an thực hiện. Theo ông Tuấn, Công an TP Hà Nội chỉ phối hợp tại chỗ. Bộ Công an cũng chưa cung cấp thông tin cụ thể về lý do khám xét hay dấu hiệu vi phạm của Nhật Cường.

Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường được thành lập năm 2001, hiện có vốn điều lệ 38 tỷ đồng và do ông Bùi Quang Huy, sinh năm 1974 góp 90% và làm Tổng giám đốc.

Thành lập từ rất sớm nhưng tốc độ phát triển của các chuỗi cửa hàng này khá chậm so với các đối thủ như Viettel Store, Thế giới Di động hay FPT Shop... Hiện chuỗi này mới có 9 cửa hàng và tập trung toàn bộ tại Hà Nội.

Theo tìm hiểu của Nhadautu.vn, quá trình phát triển của Nhật Cường, đặc biệt trong những năm gần đây có được một phần nhờ sự đồng hành của Ngân hàng TMCP Quân đội (MBBank).

Hồ sơ tín dụng cho thấy Nhật Cường và vợ chồng ông Bùi Quang Huy từ năm 2011 đến nay đã ký nhiều hợp đồng vay vốn với MBBank, chủ yếu với Chi nhánh Ba Đình. Tài sản đảm bảo là nhiều xe sang như Bentley, LandRover, Lexus hay căn nhà rộng 694 m2 tại 151 Thuỵ Khê, Tây Hồ.

Ở hai hợp đồng tín dụng gần đây nhất, vợ chồng ông Bùi Quang Huy đã thế chấp 90% vốn điều lệ của Nhật Cường có mệnh giá 34,2 tỷ đồng để vay MBBank chi nhánh Ba Đình vào đầu tháng 11.2018.

Vào tháng 10.2017 Nhật Cường đã liên danh cùng Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Đông Kinh thế chấp quyền đòi nợ từ Hợp đồng kinh tế 01-2016/HĐKT/HAPI-NC-DKC ngày 26.12.2016 về việc thực hiện gói thầu số hóa tài liệu hồ sơ đăng ký doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội của Sở Kế hoạch và Đầu tư - năm 2016 cũng tại MBBank Ba Đình.

Xét về kết quả kinh doanh, theo Vietnambiz, trong ba năm gần đây, Công ty Nhật Cường của ông Bùi Quang Huy, chủ sở hữu chuỗi cửa hàng Nhật Cường Mobile mỗi năm có doanh thu thuần trên 340 tỷ đồng, nhưng chưa năm nào có lợi nhuận quá 1,1 tỷ đồng.

Cụ thể, Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Kĩ thuật Nhật Cường, chủ chuỗi cửa hàng điện tử Nhật Cường Mobile, đạt doanh thu thuần 347,5 tỷ đồng trong năm 2018, tăng 1% so với năm 2017.

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp là 1,08 tỷ đồng, tương ứng với biên lợi nhuận ròng (lợi nhuận sau thuế/doanh thu) chỉ 0,3%.

Năm 2017, Nhật Cường đạt doanh thu thuần 344,4 tỷ đồng, giảm gần 10% so với năm 2016, lãi ròng dưới 750 triệu đồng.

Năm 2016, lợi nhuận của Nhật Cường cũng chưa tới 1 tỷ đồng, trên doanh thu thuần 382,5 tỷ đồng.

Tính đến cuối năm 2018, tổng tài sản của Nhật Cường gần 109 tỷ đồng, sụt giảm hơn 35 tỷ đồng so với cuối năm 2017. Như vậy tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản (ROA) của Nhật Cường cũng dưới 1%.

Cùng với sự sụt giảm một số chỉ tiêu tài chính, thời gian qua Nhật Cường Mobile của ông Bùi Quang Huy không ít lần bị khách hàng lên tiếng về vấn đề dịch vụ sau bán hàng. Không ít lần khách hàng đã “tố” dịch vụ sau bán hàng của Nhật Cường Mobile kém chất lượng, chi phí sửa chữa bảo hành cao ngất ngưởng, cùng với đó là tình trạng coi thường khách hàng. Thậm chí, có khách hàng “tố” Nhật Cường Mobile đánh tráo ruột máy điện thoại.