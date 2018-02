Những rủi ro cần tránh khi mua vàng ngày Thần Tài

Theo các chuyên gia, người mua vàng chỉ nên chọn các cửa hàng có uy tín, giao dịch lâu năm, giá cả hợp lý, dịch vụ tốt và phải lấy hóa đơn bảo đảm khi mua vàng. Đặc biệt, khi mua vàng miếng thì phải yêu cầu cửa hàng ghi số seri, bao vàng phải có chữ dạ quang, vàng miếng không bị móp méo hay bẻ cong. Trên hóa đơn phải có đầy đủ thông tin về loại vàng, giá vàng, tiền công, tiền hột, ngày tháng năm mua vàng. Ngoài ra, khách hàng chọn mua vàng nhẫn tròn trơn từ 0,5 tới 2 chỉ cần chọn loại ép vỉ bởi rất khó xác định được chất lượng của vàng nhẫn tròn không ép vỉ. Chúng có thể do những cơ sở nhỏ lẻ sản xuất, không có đủ máy móc, công nghệ hiện đại nên có thể không đảm bảo đủ tuổi vàng hay còn gọi là vàng non. Với vàng nhẫn tròn trơn, tuổi vàng thường được khắc bên trong của nhẫn để khách dễ nhận biết. Do đó, khi đi mua vàng cần chú ý, tuổi vàng đúng chuẩn mặt bên trong của nhẫn sẽ có khắc số 999.9; còn nếu vàng non chưa đủ tuổi thường mặt trong sẽ khắc 999.0