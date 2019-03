Ông Trần Đức Hải chỉ đạo ai nhận tiền lập “quỹ đen” ở Cục Đường thuỷ nội địa?

(Dân Việt) Cơ quan Cảnh sát điều tra, bộ Công an vừa quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với Trần Đức Hải, nguyên Phó Cục trưởng Cục Đường thủy nội địa Việt Nam vì liên quan tới việc lập “quỹ đen” từ việc nhận tiền của các nhà thầu dự án. Dư luận đặt ra câu hỏi: Ông Hải đã chỉ đạo những cán bộ nào nhận tiền từ các nhà thấu?

Cụ thể, Cơ quan CSĐT (Bộ Công an) ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với Trần Đức Hải, sinh năm 1961, nguyên Phó Cục trưởng Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, quy định tại Điều 356 Bộ luật Hình sự năm 2015. Ngay sau khi Viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn các quyết định, lệnh nêu trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tiến hành các biện pháp tố tụng, tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật. Ông Hải bị bắt vì có hành vi đồng phạm với một số cán bộ Cục Đường thủy nội địa trong việc lập "quỹ đen" trái quy định tại cơ quan này. Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiếp tục tiến hành điều tra mở rộng vụ án, làm rõ toàn bộ sai phạm của các cá nhân có liên quan. Bị can Trần Đức Hải, nguyên Phó Cục trưởng Cục Đường thủy nội địa Việt Nam (Ảnh Bộ Công an). Theo tìm hiểu PV Dân Việt, trước đó, Bộ GTVT đã có kết luận về việc xác minh những thông tin phản ánh liên quan tới việc cục Đường thủy nội địa Việt Nam (ĐTNĐVN) lập “quỹ đen” từ việc thu phần trăm giá trị các gói thầu. Sau đó, Bộ GTVT đã chuyển toàn bộ hồ sơ tới Bộ Công an để điều tra làm rõ vụ việc. Trong bản kết luận nêu: Theo bản tường trình và biên bản làm việc số 18/BB-XM ngày 16.8.2018 giữa tổ xác minh với của ông Phạm Văn Thông, nguyên Giám đốc Ban Quản lý dự án đường thủy nội địa (trực thuộc Cục Đường thủy nội địa Việt Nam) nội dung vụ việc được ông Phạm Văn Thông tường trình và khai nhận, như sau: Vào cuối năm 2015 đến năm 2016, trong giờ làm việc có một số nhà thầu đến phòng làm việc của ông Thông (Phòng 507 tầng 5 tòa nhà trụ sở của Cục Đường thủy nội địa, tại số 5 Tôn Thất Thuyết, quận Cầu Giấy, TP.Hà Nội) đưa tiền cho ông Thông. Các nhà thầu nói: “Ông Trần Đức Hải - Phó Cục trưởng Cục Đường thủy nội địa nói đưa tiền cho ông Thông”. Sau đó: “Ông Thông có hỏi ông Trần Đức Hải “em có liên quan gì mà các nhà thầu đưa tiền cho em? ông Hải trả lời: “chú cứ cầm đi”. Những công trình mà các nhà thầu đưa ông Thông tiền thuộc năm 2015 (thời điểm đó Ban Quản lý dự án đường thủy nội địa không phải chủ đầu tư), chủ đầu tư là Cục Đường thủy nội địa ký hợp đồng với các nhà thầu, Ban Quản lý dự án đường thủy nội địa là tư vấn giám sát. Sau khi được ông Trần Đức Hải chỉ đạo, ông Thông đã nhận tiền của các nhà thầu. Tuy nhiên, ông Thông không biết chi tiết việc Cục Đường thủy nội địa và các thầu làm việc như thế nào. Theo Tổ xác minh, việc ông Trần Đức Hải chỉ đạo ông Phạm Văn Thông nhận tiền của 15 nhà thầu vào cuối năm 2015 và đầu năm 2016 là “chỉ đạo bằng miệng, chỉ là lời khai một phía của ông Thông”. Vì vậy chưa xác định được việc ông Trần Đức Hải có chỉ đạo hay không? Mặt khác, nội dung lời tường trình của ông Thông chưa được kiểm chứng (như đối chất, nhân chứng biết việc….) cho nên lời khai của ông Thông cho rằng có sự chỉ đạo bằng miệng của ông Hải là chưa đủ căn cứ pháp lý theo quy định của pháp luật. Kết luận của Bộ GTVT chỉ ra 9 cán bộ liên quan tới việc lập “quỹ đen” gồm: 1, Ông Phạm Văn Thông: Tự nhận của các nhà thầu là: 4.800.650.600 đồng. 2, Ông Nguyễn Thành Công - Chánh Văn phòng cục ĐTNĐVN (đã nghỉ hưu) duyệt chi tiền ăn tháng 02/2016, số tiền: 36.675.000 đồng; tháng 8/2015 số tiền 50.000.000 đồng. Tổng cộng số tiền chi ăn là 86.675.000 đồng, số tiền trên do ông Phạm Văn Thông chi trả. 3, Ông Đặng Xuân Hy - Phó Chánh Văn phòng cục ĐTNĐVN, ngày 13/7/2016 ông Hy đã nhận từ ông Phạm Văn Thông, số tiền 100.000.000 đồng (có ký nhận) để chi cho hội thao 60 năm ngày truyền thống của ngành đường thủy nội địa do cảng vụ Đường thủy nội địa khu vực III đăng cai, cục ĐTNĐVN chủ trì. 4, Ông Nguyễn Việt Thắng - Trưởng phòng Vận tải - cục ĐTNĐVN đã nhận từ ông Phạm Văn Thông ngày 15/3/2016, số tiền 35.000.000 đồng (có ký nhận) để chi hội nghị liên ngành cục ĐTNĐVN, cục Đăng kiểm Việt Nam, cục Cảnh sát giao thông. 5, Ông Vũ Mạnh Hùng - Quyền Trưởng phòng Kế hoạch - Đầu tư, cục ĐTNĐVN nhận từ ông Phạm Văn Thông ngày 05/5/2016, số tiền 50.000.000 đồng (có ký nhận) để đặt cọc hội trường phục vụ hội nghị 60 năm ngành đường thủy nội địa. 6, Ông Nguyễn Chí Hiếu - nhân viên Văn phòng cục ĐTNĐVN (nay đã chấm dứt hợp đồng lao động theo Quyết định số 82/QĐ-CVĐTNĐKVI của Giám đốc cảng vụ đường thủy nội địa khu vực I, số tiền 50.000.000 đồng, chưa rõ chi về việc gì. 7, Ông Phan Việt Dũng - Chuyên viên Phòng Tài chính có tờ trình để chi đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ đường thủy nội địa khu vực Đà Nẵng, số tiền 32.750.000 đồng, nhưng ông Dũng tường trình chưa nhận từ ông Phạm Văn Thông số tiền nêu trên. 8, Ông Ngô Văn Quang - Chủ tịch công đoàn cục ĐTNĐVN có đề xuất hỗ trợ ngày thành lập công ty Quản lý đường sông, số tiền 10.000.000 đồng (không có ký nhận của ông Quang). Theo báo cáo giải trình và biên bản làm việc số 58/BB-TXM ngày 27/8/2018 của tổ xác minh với ông Ngô Văn Quang, ông Quang cho biết, ông Quang, với vai trò là Chủ tịch Công đoàn cục ĐTNĐVN có viết đề xuất đồng chí Trần Văn Thọ - Phó Cục trưởng (Thủ trưởng cơ quan) hỗ trợ cho hội hưu trí công ty quản lý đường sông số tiền 10 triệu đồng. Nguồn kinh phí hỗ trợ lấy từ đâu? ông Quang không biết và ông Quang không nhận tiền từ ông Phạm Văn Thông, nguyên Giám đốc ban QLDA đường thủy nội địa. 9, Bà Bùi Hải Âu, chuyên viên Văn phòng cục ĐTNĐVN đã nhận từ ông Phạm Văn Thông, số tiền 25.322.000 đồng (có ký nhận) để chi tiếp đoàn công tác. Trước đó vào tháng 10.2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Phạm Văn Thông, nguyên Giám đốc Ban Quản lý dự án đường thủy nội địa, về hành vi “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, quy định tại Điều 356 Bộ Luật hình sự năm 2015 để điều tra, làm rõ một số nghi vấn liên quan đến "quỹ đen" tại Cục Đường thủy nội địa Việt Nam. Tiếp đến vào tháng 12.2018, Cơ quan điều tra khởi tố thêm ông Vũ Mạnh Hùng, Quyền Trưởng phòng Kế hoạch - Đầu tư, Cục Đường thủy nội địa Việt Nam về hành vi “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, quy định tại Điều 356, Bộ luật Hình sự năm 2015.

