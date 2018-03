SHB đồng hành cùng sự phát triển kinh tế xã hội tỉnh Nghệ An

(Dân Việt) Ngày 10.3, Ngân hàng Sài Gòn – Hà Nội (SHB) đã tham dự “Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2018” tổ chức tại tỉnh Nghệ An.

Hội nghị có sự tham gia của Ủy viên Bộ chính trị - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Ủy viên Bộ chính trị - Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Ủy viên BCH Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Đắc Vinh cùng các lãnh đạo bộ ban ngành Trung ương, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và tỉnh Nghệ An cùng hơn 300 Tập đoàn, doanh nghiệp, doanh nhân. Tại Hội nghị, SHB một lần nữa khẳng định cam kết luôn đồng hành cùng doanh nghiệp, doanh nhân, cùng sự phát triển của đất nước nói chung và tỉnh Nghệ An nói riêng.

Ủy viên Bộ chính trị - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ chính trị - Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cùng các lãnh đạo tỉnh Nghệ An chủ trì “Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2018”.

Hội nghị nhằm mục tiêu giới thiệu các cơ hội và kêu gọi đầu tư tại tỉnh Nghệ An với 26 dự án trọng điểm, tổng mức vốn đầu tư kêu gọi 26.294 tỷ đồng gồm các lĩnh vực Đầu tư Cơ sở hạ tầng, Công nghiệp – xây dựng, Nông nghiệp, Thương mại – Dịch vụ.

Tham dự Hội nghị, bên cạnh việc giới thiệu các sản phẩm – dịch vụ chung của các ngân hàng lớn, SHB khẳng định cam kết đồng hành cùng các nhà đầu tư, các doanh nghiệp, doanh nhân Nghệ An bằng việc đưa ra các gói giải pháp sản phẩm đặc thù, lãi suất ưu đãi giảm 0,5 – 1% và cạnh tranh, khác biệt, trọn gói của SHB cho các nhà đầu tư và doanh nghiệp lĩnh vực xây dựng, thương mại và dịch vụ, nông nghiệp với các ưu đãi đặc biệt về tài sản đảm bảo, ưu đãi phí dịch vụ, thủ tục nhanh gọn, hồ sơ đơn giản, đặc biệt SHB xem xét tài trợ tín chấp 100% trên cơ sở quản lý dòng tiền của doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, với từng giải pháp đặc thù theo từng ngành hàng, SHB cam kết kết nối và xúc tiến các nhà đầu tư và doanh nghiệp của tỉnh với nguồn vốn ưu đãi đầu tư của các tổ chức tài lớn uy tín trong nước và quốc tế, hỗ trợ và xúc tiến hoạt động thị trường đầu vào đầu ra với hệ thống khách hàng, đối tác của SHB trong và ngoài nước, hỗ trợ doanh nghiệp trong quảng bá sản phẩm tới thị trường trong nước và quốc tế. Ngoài ra, SHB sẽ hỗ trợ, tư vấn các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh giải pháp tài chính hợp lý, hiệu quả nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng thị phần và tăng trưởng lợi nhuận.

Ủy viên Bộ chính trị - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Ủy viên Bộ chính trị - Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cùng các Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo bộ ban ngành Trung ương, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và tỉnh Nghệ An chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo các Tập đoàn, doanh nghiệp lớn.

Tại hội nghị, SHB đã ký kết hợp tác cấp gói tín dụng với hạn mức 100 tỷ đồng để Công ty CP Phát triển đô thị Vinh bổ sung vốn xây dựng Chung cư Greenview 3 thuộc dự án Khu nhà ở tổng hợp và sân vận động tại khối 3 và khối 9, phường Lê Lợi, TP. Vinh, Nghệ An. Đồng thời, SHB đã tiếp xúc làm việc, có kế hoạch hành động, gắn kết cùng các doanh nghiệp ngay sau khi kết thúc Hội nghị.

Trước đó, trong chuyến thăm và làm việc với ngân hàng SHB, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Đắc Vinh đã đánh giá cao thành tựu và sự phát triển của SHB trong thời gian qua và khẳng định với sự phát triển lành mạnh, an toàn, bền vững, SHB là một trong số những ngân hàng tiên phong trong công cuộc phát triển kinh tế đất nước nói chung cũng như đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội tỉnh Nghệ An nói riêng.

Tổng giám đốc SHB – ông Nguyễn Văn Lê cho biết: “Với vị thế của một ngân hàng có truyền thống văn hóa và tiềm lực tài chính mạnh cùng nhiều thế mạnh sẵn có, SHB khẳng định cam kết luôn đồng hành cùng doanh nghiệp, doanh nhân và sự phát triển kinh tế cả nước nói chung và tỉnh Nghệ An nói riêng. SHB không ngừng nỗ lực phát triển các sản phẩm – dịch vụ tiện ích, đặc thù, khác biệt để phục vụ nhu cầu ngày càng cao của nhiều phân khúc khách hàng và thị trường.”

Ông Trần Thanh Binh – Giám đốc SHB Nghệ An trao thỏa thuận hợp tác cấp gói tín dụng với hạn mức 100 tỷ đồng cho Công ty CP Phát triển đô thị Vinh trước sự chứng kiến của Ủy viên BCH Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Đắc Vinh và Chủ tịch HĐQT SHB Đỗ Quang Hiển.

SHB là một trong những ngân hàng đi đầu trong các hoạt động xúc tiến đầu tư tại nhiều địa phương, góp phần khơi thông nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế đất nước. Trước đó, SHB đã tham gia hai hội nghị xúc tiến tại tỉnh Quảng Nam và Tây Nguyên với tổng vốn đầu tư gần 3.000 tỷ đồng.

Với tiềm lực tài chính vững mạnh, uy tín, vị thế của 1 trong 5 ngân hàng TMCP tư nhân lớn nhất Việt Nam, SHB luôn được Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước tin tưởng giao trọng trách cùng nhiều địa phương trên cả nước triển khai các chương trình xúc tiến đầu tư lớn ở nhiều lĩnh vực trọng điểm, khẳng định cam kết của SHB luôn sẵn sàng đồng hành cùng doanh nghiệp trong công cuộc phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo và các hoạt động cộng đồng, xã hội.