Tháng 4.2018, Lọc hóa dầu Nghi Sơn sẽ có sản phẩm đầu tiên

Sáng 3.3 vừa qua, tại Khu Kinh tế Nghi Sơn, UBND tỉnh Thanh Hóa, Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn tổ chức bàn giao mặt bằng và trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Khu C - Dự án Liên hợp Lọc hóa dầu Nghi Sơn. Sự kiện đã ghi thêm dấu mốc quan trọng khi dự án tiếp nhận thêm 111,4 héc-ta đất Khu C thuộc Khu kinh tế để bảo đảm vận hành an toàn nhà máy và đầu tư giai đoạn tiếp theo của dự án được thuận lợi.