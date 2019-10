Thông tin mới vụ thanh tra Bộ Xây dựng nhận hối lộ ở Vĩnh Phúc

(Dân Việt) Theo Phó Chánh Thanh tra Bộ Xây dựng, trước khi xảy ra vụ việc tiêu cực, bà Nguyễn Thị Kim Anh từng làm Trưởng đoàn Thanh tra tại TP.Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Chưa nắm thêm thông tin mới

Thông tin tại buổi Họp báo thường kỳ ngày 30/9 do Bộ Xây dựng tổ chức, ông Lê Văn Lãng – Phó Chánh Thanh tra Bộ Xây dựng cho biết, hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Phúc đang tạm giữ bà Nguyễn Thị Kim Anh, nguyên là Phó phòng Phòng chống Tham nhũng, Thanh tra Bộ Xây dựng để điều tra. Theo quy định pháp luật, kết luận thanh tra sẽ được công bố công khai. Vụ việc đang trong quá trình điều tra, Công an tỉnh Vĩnh Phúc chưa có kết luận chính thức.

Ông Lê Văn Lãng – Phó Chánh Thanh tra Bộ Xây dựng thông tin tại buổi họp báo.

“Thanh tra Bộ Xây dựng đã chủ động làm việc với Công an tỉnh Vĩnh Phúc để có ứng xử phù hợp đối với 1 đơn vị có cán bộ vi phạm pháp luật. Đã làm đầy đủ trách nhiệm, thẩm quyền đối với việc này”, ông Lãng nói.

Cũng theo ông Lãng, Thanh tra Bộ Xây dựng chưa nắm thêm được thông tin do đang trong quá trình điều tra của Công an tỉnh Vĩnh Phúc.

Thông tin về kế hoạch đoàn thanh tra thay thế, ông Lãng cho biết: “Theo quy định của pháp luật, Đoàn Thanh tra này chưa kết thúc, nên Thanh tra Bộ Xây dựng đã thành lập đoàn thanh tra thay thế. Hiện, đoàn Thanh tra thay thế đang hoàn thiện hồ sơ, báo cáo, ban hành kết luận. Đây là Đoàn thanh tra có tính chất phức tạp nên không thể nhanh được, cần có thêm thời gian để thu thập hồ sơ tài liệu”.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đang làm rõ

Thông tin thêm về sự việc, Phó Chánh thanh tra Bộ Xây dựng cho biết: “Đối với ứng xử liên quan đến xử lý kỷ luật, bây giờ chúng tôi mới thực hiện theo cơ quan cảnh sát điều tra, người ta yêu cầu phải đình chỉ sinh hoạt Đảng đối với bà Kim Anh để người ta thực hiện theo luật tố tụng”

Người ta đình chỉ chức vụ liên quan để xử lý cho đúng quy định, thực hiện theo yêu cầu của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Phúc. Việc kỷ luật tổ chức, cá nhân thì hiện nay Ủy ban Kiểm tra Trung ương đang làm rõ ở Thanh tra Bộ Xây dựng.

Thông tin thêm về việc bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Kim Anh, ông Lãnh cho biết, ban đầu, bà Kim Anh được bổ nhiệm làm Phó Phòng Tiếp công dân và xử lý đơn thư từ năm 2015. Sau khi thực hiện luật Phòng chống tham nhũng và yêu cầu phải luân chuyển cán bộ thì cơ quan Thanh tra Bộ Xây dựng có luân chuyển một số cán bộ, trong đó có bà Kim Anh về phòng Phòng chống tham nhũng. Kế hoạch này được lãnh đạo Bộ Xây dựng phê duyệt. “Thanh tra Bộ Xây dựng thực hiện luân chuyển rất bình thường chứ không phải bà Kim Anh được bổ nhiệm vào phòng Phòng chống Tham nhũng. Đây là diện cán bộ chuyển ngang”, ông Lãng nói.

“Trước khi xảy ra vụ việc tiêu cực, bà Kim Anh từng làm Trưởng đoàn Thanh tra tại TP.Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Thành viên đoàn có thay đổi chứ không giống nhau”, ông Lãnh nói.

Ngoài ra, theo ông Lãnh, tiêu chuẩn bổ nhiệm Trưởng đoàn Thanh tra chuyên ngành theo quy định là từ chuyên viên chính trở lên. Bà Kim Anh được bổ nhiệm là chuyên viên chính được vài tháng thì xảy ra vụ việc nhận hối lộ.