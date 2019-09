Thu giữ số lượng lớn túi xách nhái nhãn hiệu nổi tiếng

(Dân Việt) 5 thùng với số lượng lớn túi xách nhái các thương hiệu nổi tiếng như Hermes, Pedro, Charles & Keith vừa bị lực lượng chức năng tỉnh Bình Dương phát hiện và thu giữ.

Ngày 27/9, Đội Quản lý thị trường số 5, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương, cùng lực lượng Công an kinh tế, Công an phường Tân Đông Hiệp đã kiểm tra hành chính cơ sở kinh doanh của ông Nguyễn Tiến Ngọc, có địa chỉ tại đường Chiêu Liêu, phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

Số lượng lớn túi xách nhái các thương hiệu nổi tiếng bị lực lượng chức năng thu giữ. Ảnh: V.D

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 5 thùng với số lượng lớn hàng túi xách giả nhãn hiệu nổi tiếng Hermes, Pedro, Charles & Keith. Làm việc cùng cơ quan chức năng, chủ cơ sở không xuất trình được các hoá đơn, chứng từ liên quan đến số hàng hoá trên.

Đội quản lý thị trường số 5 đã lập biên bản, niêm phong và tịch thu toàn bộ số hàng hoá nói trên để điều tra, xử lí theo quy định của pháp luật. Trước đó, ngày 25/9 trên địa bàn phường An Bình, thị xã Dĩ An Đội Quản lý thị trường số 5 cũng đã bắt giữ số lượng lớn sản phẩm cơm cháy, chà bông, gà khô không rõ nguồn gốc xuất xứ.