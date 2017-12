Trước khi “cao chạy”, Vũ “nhôm" kịp thu lại số vốn khủng?

Theo thông tin từ Cơ quan ANĐT, Bộ Công an, ngày 20/12, cơ quan ANĐT, Bộ Công an đã quyết định khởi tố bị can đối với ông Phan Văn Anh Vũ về tội “Cố ý làm lộ tài liệu bí mật Nhà nước”. Sau khi xác định bị can Phan Văn Anh Vũ không có mặt tại nơi cư trú ở số 82 Trần Quốc Toản, phường Hải Châu 1, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng, cơ quan ANĐT quyết định truy nã đối với Phan Văn Anh Vũ. Phan Văn Anh Vũ (42 tuổi) hay vẫn được nhiều người biết đến với biệt danh Vũ “nhôm”. Ông Vũ có vai trò quan trọng trong hàng loạt doanh nghiệp như Công ty TNHH The Sunrise Bay Đà Nẵng, Công ty CP Xây dựng Bắc Nam 79 ở Đà Nẵng, Công ty I.V.C, Công ty CP Nova Bắc Nam 79 ở TP.HCM… Ông Phan Văn Anh Vũ sở hữu nhiều dự án lớn tại nhiều vị trí đắc địa tại TP.Đà Nẵng. Mới đây, khi Bộ Công an công bố điều tra việc mua, chuyển nhượng 9 dự án và 31 nhà, đất công sản thì Vũ “nhôm” được cho là có liên quan đến hầu hết các dự án. Điều đáng lưu ý, trước khi bỏ trốn Vũ “nhôm” đã sớm thoái vốn khỏi hàng loạt công ty do y làm chủ sở hữu.