Vì sao khách hàng tố địa ốc Kim Oanh bội tín?

(Dân Việt) Những tưởng bỏ ra hàng trăm triệu đồng để sở hữu sản phẩm của “ông trùm” bất động sản vùng ven thì khách hàng có thể yên tâm về tính chân thực từ chủ đầu tư. Nhưng ngược lại, năm lần bảy lượt đi đòi sổ đỏ bất thành, khách hàng đã làm đơn tố chủ đầu tư “qua cầu rút ván”.

Địa ốc Kim Oanh bán "sản phẩm lỗi" cho khách hàng?

Không ra được sổ đỏ

Sau khi “trầy vi tróc vảy” đi đòi sổ đỏ cho phần đất của mình bất thành, chị Lê Thị Nhàn (30 tuổi, quê Hà Tĩnh, ngụ Thị xã Bến Cát, Bình Dương) đã có đơn tố cáo đến cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương, cùng các đơn vị báo chí về việc Công ty Cổ phần DV – TM & XD Địa ốc Kim Oanh (Địa ốc Kim Oanh) có hành vi lừa đảo khách hàng.

Theo trình bày của chị Nhàn, ngày 29.12.2015, gia đình chị có đặt cọc sản phẩm đất nền của Địa ốc Kim Oanh tại thửa đất lô E, ô 15 với diện tích 90m2 thuộc Dự án Chánh Lưu (phường Chánh Phú Hoà, Thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương) với số tiền hơn 150 triệu đồng.

Chị Nhàn cho rằng, chị làm theo đúng hợp đồng ký kết với chủ đầu tư, ngày 30.12.2015, chị đóng 95% số tiền cho Địa ốc Kim Oanh kèm theo lời được cam kết sau 60 - 90 ngày ký giấy chuyển nhượng sẽ thanh toán 5% còn lại. Đồng thời bên bán sẽ trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người mua.

Tuy nhiên, hơn 3 năm trôi qua kể từ thời điểm đưa đủ số tiền hơn 150 triệu đồng mua lô đất nói trên, chị Nhàn chưa được giao sổ đỏ.

“Tôi đã nhiều lần đến “xin” đơn vị bán hàng ra sổ đỏ như những lời đã hứa "có cánh" khi giao dịch. Tuy nhiên, Địa ốc Kim Oanh liên tục "ru ngủ" khách hàng bằng những lời hứa đãi bôi. Quá bực tức, tôi mới đăng các thông tin lên mạng xã hội facebook để tố cáo và cảnh báo người khác đối với hành động bán hàng kiểu không trung thực. Tôi cho rằng, Địa ốc Kim Oanh đã dùng thủ đoạn gian dối khi tạo ra sự tin tưởng để mượn tiền tôi và nhiều khách hàng khác không lãi trong 3 năm để kinh doanh và đầu tư”, chị Nhàn chia sẻ.

Sau khi đăng tải thông tin lên mạng xã hội, các khách hàng liên tục nhận được nhiều cuộc gọi điện thoại đến tự xưng là nhân viên của Địa ốc Kim Oanh yêu cầu gỡ bài đăng trên facebook nếu không sẽ có biện pháp xử lý.

Đến ngày 21.4.2018, chị Nhàn tiếp tục nhận được thêm một văn bản từ phía Địa ốc Kim Oanh với nội dung tiếp tục xin gia hạn cấp “sổ đỏ” đến quý I.2019.

Lỗi thủ tục hành chính

Tìm hiểu của phóng viên, ngày 5.1.2018 Địa ốc Kim Oanh đã có văn bản số 03/79/2018 gửi đến chị Nhàn để giải thích về việc chậm bàn giao sổ đỏ.

Trong đó, Địa ốc Kim Oanh thừa nhận, sự chậm trễ trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là do vướng mắc trong công tác thủ tục hành chính và cần thời gian để hoàn thiện. Cũng chính vì lý do trên, nên việc thực hiện ký kết hợp đồng công chứng cho khách hàng sẽ chậm tiến độ hơn so với thời gian trong thư gia hạn đã gửi đến khách hàng trước đây.

“Bằng công văn này, một lần nữa công ty chúng tôi xin gia hạn thời gian hoàn tất việc ký hợp đồng công chứng và bàn giao quyền chứng nhận sử dụng đất cho khách hàng vào quý III.2018", trích công văn.

Bà Đặng Thị Kim Oanh, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần DV – TV & XD Địa ốc Kim Oanh xác nhận có biết đến trường hợp đi đòi sổ đỏ của chị Nhàn. Theo bà Oanh, trước đó chính quyền Thị xã Bến Cát cho phép những khu quy hoạch trước năm 2010 được đầu tư hạ tầng và ra sổ, nên theo dự kiến đến năm 2015 sẽ có sổ đỏ.

Tuy nhiên, khi công ty này đang cho đầu tư hạ tầng để chuẩn bị làm thủ tục sử dụng cho các đất nền trong dự án Chánh Lưu thì UBND tỉnh Bình Dương ra văn bản cấm phân lô, tách thửa dưới mọi hình thức khiến các lô đất nền trong dự án này bị ngưng lại việc ký giấy hợp đồng chuyển nhượng.

Bà Oanh cho biết, Địa ốc Kim Oanh chỉ là đơn vị môi giới hưởng hoa hồng giữa các khách hàng của mình với chủ đất tại dự án Chánh Lưu chứ không phải là chủ đầu tư ở dự án này.

Bà Oanh cũng thông tin, hiện nay các vướng mắc trên đã được tháo gỡ và cam kết trong quý I.2019 sẽ hoàn thành các thủ tục và ký kết hợp đồng chuyển nhượng chính thức quyền sử dụng đất ở cho khách hàng. Trường hợp đến cuối quý I.2019 mà Địa ốc Kim Oanh chưa giải quyết xong các thủ tục đã cam kết thì sẽ đồng ý thanh lý hợp đồng và mua lại lô đất của khách hàng đó bằng giá cũ và cộng thêm 40% trên tổng số tiền đã nhận của khách hàng.

Đáng nói, đây không phải là lần đầu tiên Địa ốc Kim Oanh bị khách hàng tố có dấu hiệu lừa đảo. Trước đó, vào năm 2015, bà Phạm Thị Thanh Nga (ngụ Quận Tân Bình, TP HCM) cũng đã làm đơn tố doanh nghiệp này có dấu hiệu lừa đảo, chiếm đoạt tài sản là số tiền 700 triệu đồng khi thực hiện giao dịch lô đất nền tại Khu đô thị Mỹ Phước 4, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương.