Bắc Ninh: Giải pháp cho chim bồ câu ấp trứng giả đạt xuất sắc

(Dân Việt) Hội Nông dân (ND) tỉnh Bắc Ninh vừa tổ chức tổng kết và trao giải Cuộc thi “Nhà nông sáng tạo” cho các giải pháp xuất sắc.

Sau 8 tháng phát động Cuộc thi “Nhà nông sáng tạo” tỉnh Bắc Ninh năm 2017, Ban tổ chức đã nhận được 21 giải pháp dự thi. Ban tổ chức đã xác định được 8 giải pháp sáng tạo xuất sắc nhất để trao giải.

Anh Ngô Quang Hùng ứng dụng kỹ thuật chăm sóc, nuôi nhốt chim bồ câu Pháp hiệu quả, hàng năm lãi trên 500 triệu đồng. Ảnh: I.T

Tiêu biểu như giải pháp sáng tạo chế tạo máy bơm “Siêu chịu mặn” ứng dụng cho nuôi trồng thủy, hải sản vùng nước mặn của tác giả Nguyễn Kim Hùng, thôn Cầu Đào, xã Nhân Thắng, huyện Gia Bình. Giải pháp của ông Hùng khắc phục được tình trạng ăn mòn. Hiện nay tác giả sản xuất máy cung cấp cho nhiều địa phương và được đánh giá hiệu quả sử dụng cao.

Tác giả Ngô Quang Hùng, thôn Vân Xá, xã Cách Bi, huyện Quế Võ, được trao giải cho giải pháp sáng tạo “Kỹ thuật chăm sóc, nuôi nhốt chim bồ câu Pháp”. Theo đó, anh Hùng thường lấy trứng chim câu cho vào máy ấp, còn để chim câu ấp trứng… giả (làm bằng nhựa, bên trong là nước). Làm như vậy nhanh hơn 1-2 ngày, tỷ lệ nở của trứng đạt trên 90%. Nhờ ứng dụng trên, gia đình đã tăng số lượng đàn bồ câu từ 200 cặp lên 1.500 cặp, hàng năm lãi trên 500 triệu đồng.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Hội ND tỉnh Bắc Ninh - Trần Đăng Sâm khẳng định, mặc dù là mùa thi đầu tiên, song cuộc thi đã thu hút nhiều nhà nông tham gia với các giải pháp sáng tạo, cải tiến xuất phát từ thực tiễn sản xuất. Chủ tịch Hội ND tỉnh Bắc Ninh cũng đề nghị Hội ND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục làm tốt hơn nữa để phong trào lan tỏa mạnh mẽ, gắn kết nông dân với các nhà khoa học để tăng năng suất, chất lượng cây trồng, vật nuôi.

Được biết, các giải pháp đạt giải cao sẽ được Ban tổ chức lựa chọn để tham dự cuộc thi do T.Ư Hội ND Việt Nam tổ chức, kịp thời tôn vinh các tổ chức, cá nhân có sản phẩm, giải pháp dự thi độc đáo, sáng tạo, hữu ích.