Cả nước có hơn 5,9 triệu hộ đăng ký nông dân giỏi

(Dân Việt) Theo tổng hợp của T.Ư Hội NDVN, năm 2017, các cấp Hội ND cả nước đã tổ chức tuyên truyền, vận động và đã có hơn 5,9 triệu hộ ND đăng ký phấn đấu đạt danh hiệu ND sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp.

Thông qua phong trào đã xuất hiện nhiều gương ND điển hình trong sản xuất, kinh doanh, quyết tâm vươn lên làm giàu, mạnh dạn ứng dụng tiến bộ KHKT..., đã hình thành các mô hình kinh tế hộ, kinh tế trang trại tổng hợp, hợp tác xã, tổ hợp tác liên kết trong sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm đạt hiệu quả kinh tế cao. Các cấp Hội ND cả nước đã tích cực vận động hội viên, ND và các hộ sản xuất, kinh doanh giỏi đóng góp ủng hộ Quỹ “Ngày vì người nghèo”; tương trợ, giúp đỡ trên 165.659 lượt hộ ND có hoàn cảnh khó khăn về giống, vốn, vật tư nông nghiệp, công lao động với giá trị trên 1.000 tỷ đồng. Mô hình trồng hoa phong lan đã giúp nhiều nông dân xã Đông La, huyện Hoài Đức (Hà Nội) có thu nhập

hàng tỷ đồng mỗi năm. ảnh: Đông Hoàng Các cấp Hội đã tích cực triển khai các hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ ND. Quỹ Hỗ trợ nông dân (HTND) các cấp phát triển được 198,212 tỷ đồng; trong đó 40 tỉnh, thành phố được ngân sách cấp 104,7 tỷ đồng; Quỹ HTND Trung ương được cấp bổ sung vốn điều lệ thêm 50 tỷ đồng, đưa tổng nguồn vốn Quỹ HTND đạt hơn 2.533 tỷ đồng. Số vốn trên đã giúp 2.786 lượt hộ ND vay vốn xây dựng 189 mô hình kinh tế hợp tác, liên kết (tổ, nhóm) sản xuất, kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm; trong đó có 100 mô hình chăn nuôi, 61 mô hình trồng trọt, 21 mô hình nuôi trồng thủy sản, 7 mô hình dịch vụ và các ngành nghề khác. Quỹ HTND địa phương đạt 1.905,762 tỷ đồng, đã giúp ND liên kết, hợp tác giúp đỡ lẫn nhau trong chuyển dịch cơ cấu cây trồng và vật nuôi, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống, góp phần tích cực xây dựng nông thôn mới và ổn định chính trị, an ninh, trật tự ở nông thôn. Các cấp Hội đã phối hợp Ngân hàng CSXH thực hiện ủy thác cho các hộ nghèo và đối tượng chính sách với tổng dư nợ hơn 52.300 tỷ đồng. Thực hiện thỏa thuận với Ngân hàng NNPTNT, hiện đã có 60 tỉnh, thành Hội đã ký tín chấp với tổng dư nợ qua tổ chức Hội đạt 34.845 tỷ đồng cho 649.758 hộ vay tại 26.153 tổ vay vốn. Hoạt động hỗ trợ vốn đã giúp ND đầu tư sản xuất, tạo việc làm, tăng thu nhập, cải thiện đời sống…/.

Tag: Nông dân giỏi, sản xuất kinh doanh giỏi