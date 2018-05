Cho vẹm xanh ở chung với sò huyết, chả phải cho ăn, lãi hàng trăm triệu

Ông Bùi Văn Giả ngụ ấp Sáu Biển, xã Nam Thái, huyện An Biên (Kiên Giang) thuê 50 ha bãi bồi ven biển để nuôi vẹm xanh xen canh sò huyết. Nhờ mô hình cho vẹm xanh ở chung với sò huyết, mỗi năm thu hoạch gia đình ông Giả lãi từ 700-800 triệu đồng.

Hơn 5 năm nay, nhiều người dân 5 xã ven biển huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang nuôi vẹm xanh xen canh sò huyết trên diện tích đất bãi bồi ven biển vốn đầu tư ít, lợi nhuận cao.

Nông dân xã Nam Yên, huyện An Biên thu hoạch vẹm xanh.

Ông Nguyễn Việt Bình, Phó Chủ tịch UBND huyện An Biên, cho biết: An Biên có bờ biển dài 21km, dọc theo đó là tuyến đê quốc phòng và vành đai rừng phòng hộ ven biển khoảng 1.000ha và có trên 7.000ha mặt nước đất bãi bồi ven biển. Huyện có ngư trường rộng nằm khu vực biển Tây của tỉnh Kiên Giang. Với tiềm năng bãi bồi ven biển khá lớn, nên An Biên đã tiến hành giao khoán cho người dân thuê sử dụng để nuôi nghêu, sò huyết và vẹm xanh. Trong đó, mô hình nuôi vẹm xanh xen sò huyết đã giúp nông dân phát triển khá lên.

Nam Thái là một trong 5 xã ven biển của huyện An Biên nằm trong vùng quy hoạch phát triền kinh tế ven biển của huyện. Những năm qua, với lợi thế về bãi bồi ven biển rộng trên 1.000ha, Nam Thái phát triển nhiều mô hình kinh tế ven biển hiệu quả đem lại thu nhập cao cho người dân, như: nuôi sò huyết, hến, tôm, cua… Trong đó mô hình nuôi vẹm xanh xen canh với sò huyết được người dân xã Nam Thái áp dụng đem lại hiệu quả cao, thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm.

Theo anh Phạm Văn Còn ngụ ấp Sáu Biển, xã Nam Thái, 5 năm nay, độ mặn nước biển tại bãi bồi luôn ở mức ổn định, tạo điều kiện thuận lợi cho vẹm xanh sinh sản tự nhiên. Sở hữu diện tích mặt nước bãi bồi trên 34ha, năm 2014, anh Còn mua trên 1.800 cây tràm đóng xuống bãi bồi để nuôi vẹm xanh kết hợp thả nuôi sò huyết (trị giá sò giống trên 300 triệu đồng).

Sau 6 tháng thả nuôi, anh Còn thu hoạch được trên 50 tấn vẹm xanh thương phẩm, sau khi trừ chi phí, anh lãi trên 400 triệu đồng. Sau đó, anh Còn bắt đầu thu tỉa sò huyết. Độ mặn tương đối cao, thích hợp cho việc nuôi sò huyết, tỷ lệ hao hụt ít. Với giá bán từ 80.000 - 90.000 đồng/kg, anh Còn lãi trên 250 triệu đồng…

Ông Bùi Văn Giả ngụ ấp Sáu Biển, xã Nam Thái là một trong số những người gắn bó với nghề nuôi sò huyết xen vẹm xanh bãi bồi ven biển gần chục năm nay. Theo ông Giả, sò huyết và vẹm xanh là loại dễ nuôi, trong quá trình nuôi không cần chăm sóc, không cần cho ăn, nhưng trong quá trình nuôi phải cất chòi canh để không cho người lạ vào khai thác.

Từ 3ha ban đầu hợp đồng với nhà nước, đến nay ông Giả thuê thêm 50ha bãi bồi ven biển để nuôi sò. Sau khi trừ chi phí, mỗi năm gia đình ông Giả có thu nhập khoảng 700 - 800 triệu đồng.

Theo lời ông Giả, trước đây gia đình khó khăn lắm do nuôi tôm, cua thì bị mất mùa vì thời tiết khá thất thường. Lúc đầu, thấy có một số người trên địa bàn thuê mặt nước bãi bồi ven biển để nuôi vẹm xanh, ông cũng không quan tâm. Đến khi, có nhiều người trúng đậm nghề này ông mới bắt đầu tập trung thuê mặt nước bãi bồi để thả nuôi và đến nay cuộc sống gia đình đã khấm khá lên.

Ông Nguyễn Việt Bình, Phó Chủ tịch UBND huyện An Biên, cho biết: Mô hình nuôi sò huyết xen vẹm xanh trên mặt nước bãi bồi ven biển đã đem lại hiệu quả kinh tế cao cho bà con ở các xã Nam Yên, Nam Thái, Nam Thái A. Không những vậy, người dân ở đây có công ăn việc làm nhiều hơn. Một hộ nuôi, giúp cho khoảng 5-7 lao động thường xuyên có việc làm thu nhập ổn định từ 5-6 triệu đồng/tháng. Bên cạnh đó, còn một lực lượng lớn lao động khi đến mùa vụ cào sò giống về bán lại cho các hộ nuôi.