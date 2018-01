Dự báo thời tiết hôm nay (6.1): Miền Bắc mưa ẩm kéo dài đến hết tuần, Nam Bộ nắng nóng

(Dân Việt) Theo tin tức mới cập nhật nhất của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, do ảnh hưởng gió Đông Nam ở tầng thấp kêt hợp dòng xiết ở trên độ cao 5.000m liên tục đưa ẩm đến sẽ gây mưa ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ nay đến cuối tuần.

Theo đó, hình thái mưa phùn xen kẽ khoảng khô ráo sẽ còn tiếp diễn tại các tỉnh miền Bắc từ nay đến cuối tuần. Nhiệt độ cao nhất tại Hà Nội hôm nay (6.1) sẽ lên 22 độ C, trời về đêm giảm còn 18 độ C.

Trong khi đó, ở khu vực Nam Trung Bộ chịu ảnh hưởng hoàn lưu phía tây của vùng áp thấp suy yếu từ bão số 1, mưa nhỏ vẫn tiếp nối từ Bắc Bộ xuống Hà Tĩnh khiến cho không gian ẩm ướt kìm giữ cho các tỉnh miền Bắc phổ biến ở mức 23 độ C.

Hiện nay, có một bộ phận không khí lạnh ở phía bắc đã báo vẫn đang di chuyển xuống phía Nam.

Dự báo khoảng đêm Chủ Nhật (ngày 8.1), bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh miền Bắc nước ta, sau đó ảnh hưởng đến các tỉnh Trung Bộ.

Hiện tại các tỉnh miền Bắc đang trong chuỗi ngày mưa mù và xu hướng nhiệt độ tăng dần. Nhưng khoảng ngày 8 - 9.1 sẽ có một đợt không khí lạnh tràn xuống gây rét trở lại cho khu vực này.

Theo dự báo đây là một đợt không khí lạnh có cường độ mạnh, sẽ gây mưa nhỏ rải rác lần lượt cho phía Đông Bắc Bộ vào ngày 8.1, sau đó là phía Tây Bắc Bộ trong ngày 9.1.

Những ngày sau mưa giảm nhưng trời vẫn nhiều mây và rét khi nhiệt độ giảm từ 5 - 6 độ. Ban ngày nhiệt độ hạ xuống còn 15 - 19 độ, ban đêm chỉ khoảng 10 - 15 độ, vùng núi và trung du rét đậm, cục bộ có điểm rét hại với nhiệt độ dưới 10 độ. Khả năng đợt rét này sẽ kéo dài ít nhất 5 ngày.

Dự báo thời tiết trên biển, huyện đảo Hoàng Sa tiếp tục có mưa rải rác, gió Đông Bắc cấp 6, giật cấp 8, biển động. Huyện đảo Trường Sa, quần đảo Phú Quốc và Thổ Chu có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió Đông Nam đến Đông cấp 4-5.

Dự báo thời tiết hôm nay (6.1) của các khu vực trên cả nước:

Hà Nội: Nhiều mây, có mưa và mưa nhỏ. Gió nhẹ. Trời rét. Độ ẩm từ 70 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 17 - 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 20 - 22 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, đêm và sáng có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trời rét. Độ ẩm từ 70 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 15 - 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 20 - 23 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa và mưa nhỏ, riêng các tỉnh vùng núi phía Bắc đêm và sáng có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trời rét. Độ ẩm từ 72 - 99%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 16 - 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 19 - 22 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa, mưa rào, sau có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét. Độ ẩm từ 68 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 18 - 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 22 - 25 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận, đêm và sáng có mưa, mưa rào; gió đông bắc cấp 2 - 3. Độ ẩm từ 68 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 20 - 23 độ, phía Nam có nơi 23 - 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 23 - 26 độ; phía Nam 27 - 30 độ C.

Tây Nguyên: Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2 - 3. Độ ẩm từ 65 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 18 - 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 27 - 30 độ C.

Nam Bộ: Mây thay đổi, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2 - 3. Độ ẩm từ 60 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 29 - 32 độ C.