Du lịch nông nghiệp tạo “điểm nhấn” nông thôn mới cho Hội An

(Dân Việt) Với sự nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP.Hội An, đặc biệt là các xã vùng ven Hội An đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM); góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - chính trị, trật tự - an toàn xã hội.

3/4 xã được công nhận đạt chuẩn Ông Nguyễn Thế Hùng - Phó Chủ tịch UBND TP.Hội An cho biết, chương trình xây dựng NTM trên địa bàn TP.Hội An đã trở thành phong trào thi đua sôi nổi; diện mạo nông thôn đổi thay rõ rệt, cơ sở vật chất, hạ tầng giao thông được đầu tư. Đến nay, sau 10 năm thực hiện NTM, Hội An đã có 3/4 xã được công nhận xã đạt chuẩn NTM (gồm: Cẩm Thanh, Cẩm Hà, Tân Hiệp, còn xã Cẩm Kim đã đạt 12/19 tiêu chí, dự kiến về đích năm 2020). Du lịch sinh thái ở các xã vùng ven TP.Hội An là động lực để thúc đẩy kinh tế phát triển. Ảnh: T.H Thu nhập của các xã cũng tăng lên đáng kể, xã Cẩm Thanh đạt 36,12 triệu đồng/người/năm, Cẩm Hà đạt 37,01 triệu đồng/người/năm và Tân Hiệp đạt 42,07 triệu đồng/người/năm và Cẩm Kim đạt 30,54 triệu đồng/người/năm. Ông Hùng cho biết thêm, đến nay, trên địa bàn thành phố có 6 thôn đang triển khai và năm 2019, dự kiến thôn Thanh Đông (xã Cẩm Thanh) sẽ được xây dựng thành "Khu dân cư NTM kiểu mẫu"... Kết quả thực hiện Bộ tiêu chí Khu dân cư NTM kiểu mẫu: Thôn Bãi Hương (xã Tân Hiệp): đạt 10/10 tiêu chí, thành phố đã có quyết định công nhận; thôn Trảng Kèo (xã Cẩm Hà): 8/10 tiêu chí; thôn Thanh Nhì (xã Cẩm Thanh): 4/10 tiêu chí; thôn Trung Hà (xã Cẩm Kim): 4/10 tiêu chí. Nhiều mô hình kinh tế gắn với du lịch Ông Hùng cho biết, bên cạnh xây dựng về hạ tầng thì Hội An cũng đẩy mạnh phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân. Nhờ vậy, nhiều mô hình liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản chủ lực đảm bảo bền vững như: Mô hình trồng rau hữu cơ kết hợp với du lịch, trồng quất cảnh, nuôi trồng thủy sản... Từ các nguồn vốn sự nghiệp của chương trình và lồng ghép, xã Cẩm Kim đã xây dựng các dự án phát triển nông nghiệp hữu cơ tại thôn Trung Hà với diện tích 0,7ha, 10 hộ tham gia; tiếp tục triển khai nhân rộng dự án phân trùn quế tại thôn Phước Thắng với 10 hộ; triển khai nhân rộng mô hình trồng cây bí đao, khổ qua trên một số diện tích đất màu. Triển khai mô hình nuôi cá lồng theo đề án Cẩm Kim. Xã Cẩm Hà triển khai dự án xây dựng mô hình chăn nuôi giống gà mới King 353 với 33 hộ cho thu nhập bình quân 2.478.000 đồng/hộ (năm 2016), xây dựng và mở rộng mô hình cây măng tây đến 22 hộ với diện tích 8.700m2 (2016-2017) để phát triển sản xuất, chuyển đổi giống cây trồng và nâng cao thu nhập cho các hộ dân trên địa bàn xã. “Đến nay, bộ mặt nông thôn đổi thay từng ngày, phong trào xây dựng NTM đã được người dân hưởng ứng tích cực, đây là nền tảng để TP.Hội An tiếp tục đầu tư xây dựng các xã NTM ngày càng đi lên...” - ông Nguyễn Thế Hùng - Phó Chủ tịch UBND TP.Hội An cho hay.