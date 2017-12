Đua nhau bán lẻ thịt heo khi nguồn cung tăng mạnh

Chưa bao giờ thịt heo lại ê hề như hiện nay do nguồn cung tăng mạnh, thị trường tiêu thụ khó khăn. Do đó, cuộc đua cạnh tranh của thị trường bán lẻ thịt heo ngày càng sôi động. Nhiều cửa hàng thực phẩm tiện lợi được mở ra, tập trung giới thiệu thịt heo an toàn. Có doanh nghiệp đầu tư dịch vụ cung cấp thịt heo an toàn tận nhà với giá heo chợ.

Sức ép cạnh tranh của ngành nuôi heo ngày càng lớn. Trong đó, không chỉ năng suất mà chính chất lượng, sự đảm bảo về an toàn thực phẩm ngày càng được coi trọng trong cuộc đua đường dài này. Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai đầu tư tiền tỷ cho cửa hàng thực phẩm an toàn với đầy đủ hệ thống kho lạnh bảo quản thịt đạt chuẩn an toàn. Heo an toàn giao tận nhà Hơn 1 tháng nay, Công ty TNHH Thanh Bình đã mở cửa hàng bán lẻ heo an toàn tại trụ sở công ty nằm trên quốc lộ 1 (phường Long Bình, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) và cung cấp dịch vụ bán thịt heo an toàn online. Khách chỉ cần gọi điện hoặc gửi mail đặt mua từ 2kg thịt heo trở lên sẽ được giao hàng tận nhà. Để tiếp thị dịch vụ kinh doanh mới này, Thanh Bình đã có chương trình tặng 10 tấn thịt heo cho nhóm đối tượng khách hàng tiềm năng ngày càng quan tâm đến thực phẩm an toàn và có thói quen sử dụng dịch vụ online khi mua sắm là giới công chức, nhân viên văn phòng. Tuy sản phẩm thịt heo an toàn này nhắm đến phân khúc trung và cao cấp, nhưng trong giai đoạn tiếp thị dịch vụ mới ra thị trường, giá thịt heo của Thanh Bình được tính bằng giá thịt heo bán chợ. Ngoài thịt heo tươi, doanh nghiệp còn có nhiều dòng sản phẩm chế biến cho khách lựa chọn, như: giò lụa, chà bông... Mô hình đi chợ thay cho các bà nội trợ cũng đang được nhiều doanh nghiệp thực phẩm khai thác như một lợi thế cạnh tranh khi tham gia thị trường bán lẻ hiện nay. Bà Vũ Thị Mỹ Dung, Giám đốc Công ty thực phẩm sạch Hoàng Dung (phường Trảng Dài, TP.Biên Hòa), cho biết: “Từ chuyên cung cấp các đơn hàng cho bếp ăn tập thể, chúng tôi đang mở rộng dịch vụ cung cấp thực phẩm tận nhà theo đơn đặt hàng của các bà nội trợ. Doanh nghiệp không ngừng đa dạng các loại thực phẩm, ngoài dòng thực phẩm thế mạnh là các loại thủy hải sản tươi và chế biến, chúng tôi còn cung cấp cả gia vị, rau củ, thịt heo, bò, gà... Khách chỉ cần gọi điện đặt hàng, chúng tôi sẽ cung cấp đầy đủ mọi nguyên liệu cho bữa cơm ngon của gia đình”. Cuộc đua về chất lượng Trong cuộc đua của thị trường bán lẻ thịt heo này, chất lượng luôn được các doanh nghiệp đặt lên hàng đầu. Ông Phạm Đức Bình, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Thanh Bình, cho rằng thịt heo ra thị trường gặp hàng loạt vấn đề về chất lượng, như: heo bị bơm nước, chích thuốc an thần, tẩm hóa chất biến thịt ôi thành thịt tươi... đều ở khâu giết mổ, kinh doanh. Doanh nghiệp đầu tư trại, nhập heo về nuôi giai đoạn cuối trước khi xuất chuồng theo công thức riêng hoàn toàn theo hướng tự nhiên để thịt heo quay về hương vị đích thực của heo truyền thống có vị thơm ngọt, thanh trong. “Công ty không chỉ bán thịt heo mà còn là niềm tin, cam kết về chất lượng. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm đến cuối cùng về sản phẩm và sẵn sàng cam kết sẽ bồi thường 1 tỷ đồng cho khách hàng nếu phát hiện sản phẩm kém chất lượng, không đảm bảo an toàn. Ngoài ra, chúng tôi cũng muốn góp phần thay đổi thói quen của người tiêu dùng là chuộng thịt “nóng” sang mua thịt được bảo quản lạnh, đảm bảo an toàn” - ông Đức Bình cho biết. Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai cũng vừa khai trương cửa hàng cung ứng, giới thiệu nông sản an toàn - bình ổn giá trên đường Đồng Khởi (phường Tân Hiệp, TP.Biên Hòa). Trong đó, mặt hàng thế mạnh vẫn là các loại thực phẩm tươi sống, gồm: thịt heo, thịt gà, rau củ quả... Ông Nguyễn Trí Công, Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai, chia sẻ: “Đây là cửa hàng thí điểm bán thực phẩm an toàn đầu tiên của Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai. Mục tiêu của hiệp hội là hỗ trợ tiêu thụ nông sản an toàn, đặc biệt là mặt hàng thịt heo cho nông dân Đồng Nai. Những sản phẩm bán tại cửa hàng đều được chứng nhận VietGAP và truy xuất được nguồn gốc. Nếu mô hình này thành công, Hiệp hội sẽ nhân rộng thành chuỗi nhiều cửa hàng tại TP.Biên Hòa và nhiều địa phương khác”.

Theo Bình Nguyên (Báo Đồng Nai)

Tag: giá heo hôm nay, bán lẻ thịt heo, nguồn cung heo tăng mạnh, đua nhau bán lẻ thịt heo, Hiệp hội chăn nuôi Đồng Nai, heo an toàn giao tận nhà