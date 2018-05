Giá heo hơi hôm nay 11/4: Giá lợn hơi tăng gấp 3 lần, cao kỷ lục

(Dân Việt) Cập nhật giá heo hơi (lợn hơi) xuất chuồng hôm nay 11/5: Theo ghi nhận, thị trường heo hơi trên địa bàn cả nước vẫn đang rất "nóng" khi nhiều vùng tiếp tục đà tăng mạnh, một số nơi đã vượt qua ngưỡng giá 45.000 đồng/kg, tuy nhiên mức giá này không phải ở các vùng chăn nuôi tập trung quy mô lớn mà chỉ xảy ra ở những vùng bị khan hiếm cục bộ. Giá lợn hơi hôm nay tăng cao đã đẩy giá lợn giống liên tục tăng mạnh.

Giá lợn hơi (heo hơi) hôm nay tăng cao kỷ lục trong 2 năm

Tính đến thời điểm này, giá thịt lợn so với thời điểm tháng 4/2017 đã tăng gấp 2,5-3 lần và dự kiến sẽ còn tiếp tục duy trì mức cao trong một thời gian nữa.

Cụ thể, tại các tỉnh Sơn La, Cao Bằng, Vĩnh Phúc, Nam Định, Hưng Yên giá lợn hơi loại đẹp nhất đang được xuất bán ở mức 42.500 - 46.000 đồng/kg; ở Hà Nội giá dao động từ 41.000-43.000 đồng/kg tuỳ loại. Trong đó, giá lợn tăng mạnh nhất là ở Sơn La, Hà Tĩnh do các tỉnh này đang xảy ra khan hàng cục bộ.

Tại các địa phương này, người chăn nuôi cho biết thương lái đang vào tận chuồng hỏi mua lợn hơi với giá 45.000 - 46.000 đồng/kg. Đây là mức giá cao nhất kể từ đợt sốt giá diễn ra khoảng 1 tuần vào tháng 7/2017.

Giá heo hơi (lợn hơi) hôm nay vẫn tiếp tục giữ ở mức cao, từ 42.000-46.000 đồng/kg khiến thị trường "xôn xao". Trong ảnh: Nông dân Tô Hiến Thành (Bắc Giang) chăm sóc lợn tại trang trại của gia đình. Ảnh tư liệu

Trước đó, ngày 9/5, trao đổi với PV Dân Việt, ông Nguyễn Công Bắc, chủ trang trại ở TP. Sơn La (tỉnh Sơn La) cho biết, giá heo hơi mới nhất đã tăng lên 46.000 đồng/kg, tăng 1.000 đồng so với ngày 8/5. “Sáng nay, tôi xuất bán 30 con lợn với giá 46.000 đồng/kg. Hiện, lượng lợn hơi trên địa bàn Sơn La rất khan hàng nên thương lái đổ xô thu mua”, ông Bắc nói.

Như vậy, nếu so với giá heo hơi trong tháng 4/2018, giá heo hơi hiện nay đã tăng khoảng 10.000-13.000 đồng/kg, giúp người chăn nuôi lợn thoát cảnh thua lỗ và chuyển sang có lãi khá. Không chỉ giá lợn hơi xuất chuồng tăng lên mức kỷ lục, mà giá lợn giống cũng tăng cao chóng mặt, nhiều nơi lợn giống đã tăng lên mức 1-1,2 triệu đồng/con.

Không chỉ ở miền Bắc, giá heo hơi tại khu vực miền Trung, Tây Nguyên, miền Nam các thương lái, công ty cũng liên tục điều chỉnh giá heo hơi thu mua, thậm chí có nơi tăng tới 3.000 đồng/kg chỉ sau 1 ngày. Cụ thể, tại Hà Tĩnh, Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Trị giá lợn hơi tăng lên khoảng 40.000 - 43.000 đồng/kg. Tại Thanh Hóa, giá lợn hơi tăng khoảng 500 đồng/kg lên 43.000 đồng/kg.

Giá heo hơi tại Thừa Thiên Huế và Quảng Nam, các thương lái cũng điều chỉnh tăng 1.000 đồng/kg lên khoảng 42.000 đồng/kg.

Tại Đồng Nai, ông Nguyễn Kim Đoán - Phó Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi tỉnh Đồng Nai thông tin: Giá heo hơi tại địa bàn tỉnh đang rất "nóng" và hiện đã đạt 42.000 - 43.000 đồng/kg đối với heo siêu xuất tại trại. Nguyên nhân chính của việc tăng giá heo đợt này là do khan hàng, lượng cung đang thấp hơn so với cầu. Tuy nhiên, lượng heo bán ra chủ yếu do các trang trại lớn, công ty, còn các hộ chăn nuôi nhỏ hầu như đã bán hết.

Giá lợn hơi tăng nhờ tác động giảm cung

Theo ông Nguyễn Xuân Dương, Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi (Bộ NN&PTNT) khẳng định, giá lợn bắt đầu tăng trở lại là nằm trong dự liệu, bởi đó là kết quả của việc thực hiện các chính sách giảm cung và tăng cầu.

Giá heo hơi hôm nay trên khắp cả nước vẫn tiếp tục sôi động, nhiều tỉnh có mức giá tăng so với đầu tháng 5/2018. Ảnh minh hoạ.

Trao đổi với báo chí, ông Dương khẳng định: “Việc giảm đàn nái thông thường thì phải 1 năm mới thấy được hiệu quả. Và đến thời điểm này chúng ta đã thấy sự tác động theo mắt tích cực là giá lợn trên khắp cả nước đã tăng mạnh, giúp người chăn nuôi có lãi. Giá thịt lợn hơi tăng lên mức 40.000-42.000 đồng/kg, cá biệt có nhiều nơi chạm mốc 46.000 đồng/kg là mức giá rất tốt, bảo đảm sự phát triển bền vững của ngành hàng thịt lợn. Bởi, mức giá này đã giúp người chăn nuôi có lãi, người kinh doanh thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi cũng có lãi và người tiêu dùng thì có thể chấp nhận mua được vì phù hợp với túi tiền”.

Tuy nhiên, điều người chăn nuôi cần quan tâm, đó là mở màn cho đợt tăng giá này và mức tăng nhiều nhất thuộc về các tỉnh lẻ không thuộc vùng trọng điểm chăn nuôi heo. Hiện tại heo thịt đang có xu hướng được vận chuyển từ vùng chăn nuôi, vốn trước đây chủ yếu cung cấp cho các thành phố lớn, thì nay một phần được vận chuyển lên các tỉnh miền núi để tiêu thụ.

Thực tế là trong sáng ngày 9.5 tại khu vực Trạm kiểm soát biên phòng Bắc Phong Sinh, Đồn Biên phòng Quảng Đức phối hợp với Tổ kiểm soát Chi cục Hải quan Bắc Phong Sinh, tỉnh Quảng Ninh đã bắt giữ một xe ô tô chở 1,3 tấn lợn nhập lậu có nguồn gốc từ Trung Quốc.

Các đối tượng cho biết đã mua lại 12 con lợn (tổng trọng lượng là 1,3 tấn) của một số hộ dân địa phương với giá 2 triệu đồng/con, mục đích mang về xã Quảng Minh giết mổ để bán ra chợ.

Bên cạnh đó, theo Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương), các nước sản xuất heo lớn của thế giới như: Trung Quốc, Mỹ, Hàn Quốc… nguồn cung đang dư thừa. Đặc biệt Trung Quốc – nước có đàn heo lớn nhất thế giới (khoảng 415 triệu con), trong quý 1/2018 sản lượng giết mổ tăng gần 2%, đạt gần 200 triệu con, khiến giá heo hơi tại thị trường này giảm đến 30% so cùng kỳ năm 2017, hiện khoảng 36.000 đồng/kg và đang trong xu thế giảm.