Giá heo hơi hôm nay 14/5: Giá lợn hơi tiếp tục lên "đỉnh", CP nói gì về mức tăng chóng mặt?

Giá thịt lợn tại chợ dân sinh tăng "chóng mặt" Giá heo hơi tăng cao đã dẫn đến giá thịt lợn tại các chợ dân sinh cũng liên tục tăng. Nhiều tiểu thương bán lợn thịt ở các khu chợ nội thành Hà Nội cho biết, giá thịt lợn so với khoảng thời gian sau Tết đã tăng thêm chừng 15.000 - 20.000 đồng/kg do giá lợn hơi tăng thời gian gần đây. Cụ thể, tại chợ Thái Hà (Đống Đa, Hà Nội) giá lợn thịt đang dao động ở mức 90.000 đồng đến 120.000 đồng/kg tùy loại. Nếu so với khoảng thời gian tháng 11 năm 2017 thì giá lợn thịt thời điểm hiện tại tăng lên gần gấp đôi. Theo chị Nguyễn Thị Hòa (Ứng Hòa – Hà Nội), một tiểu thương bán lợn thịt tại đây thì giá lợn thịt bắt đầu tăng từ đầu tuần. Nguyên nhân giá lợn thịt tăng là do giá lợn hơi đang có xu hướng tăng mạnh và đạt kỉ lục (tính từ tháng 6 năm 2017 đến nay). “Thịt lợn tăng liên tục những ngày qua và chưa có dấu hiệu sẽ giảm. Tính ra, thịt lợn đã tăng thêm khoảng 20.000 đồng/kg. Hiện tại, tôi đang bán thịt bắp giò, ba chỉ, sấn ở mức dao động 90.000 – 100.000 đồng/kg, thịt nạc thăn, nạc vai, sườn có giá bán 110.000 – 120.000 đồng/kg. Tại các lò mổ, giá thịt lợn mảnh tăng chóng mặt nên bắt buộc những người bán thương phẩm như chúng tôi cũng phải tăng giá”, chị Hòa nói. (Theo VietQ)