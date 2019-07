Giá heo hơi hôm nay 19/7: Tư thương tranh mua, lợn giống bán chậm

(Dân Việt) Theo ghi nhận của PV Dân Việt, giá heo hơi xuất chuồng tại các doanh nghiệp lớn đang có sự điều chỉnh, trong khi đó, giá heo hơi trong dân tăng - giảm không đồng đều. Miền Bắc vẫn là khu vực có giá lợn hơi cao nhất cả nước, nhiều nơi đạt trên 40.000 đồng/kg, thậm chí tại một số địa phương thương lái còn tranh nhau mua lợn.

Giá heo hơi miền Bắc: Nhiều nơi khan hiếm lợn, thương lái tranh nhau mua

Chiều qua 18/7, trao đổi với PV Dân Việt, anh T.D.K (đề nghị giấu tên) - một chủ trang trại đang nuôi 70 lợn nái và khoảng 1.000 lợn thịt ở huyện Kim Bôi (tỉnh Hòa Bình), cho biết, giá heo hơi hôm nay trên địa bàn dao động quanh mức 40.000 - 41.000 đồng/kg. Mức giá này tương đối ổn định trong khoảng 1 tuần qua.

Thương lái vận chuyển heo hơi lên xe tải để đưa đi tiêu thụ tại chợ đầu mối gia súc - gia cầm Hà Nam. Hiện, giá heo hơi thương lái thu mua tại chợ này vẫn dao động từ 38.000 - 42.000 đồng/kg. Ảnh: T.Q

Cũng theo anh K., trên địa bàn xã, trang trại của anh hiện là trang trại chăn nuôi lợn duy nhất còn tồn tại và phát triển khỏe mạnh, chưa bị ảnh hưởng bởi dịch tả lợn châu Phi dù các trại xung quanh đều bị thiệt hại. Dịch tả lợn châu Phi "càn quét", lây lan mạnh đã khiến đàn lợn tại địa phương giảm mạnh, nguồn lợn tới lứa xuất chuồng không còn nhiều nên với giá 40.000 đồng/kg, thương lái đang tranh nhau mua.

Nhận thấy giá lợn hơi thời gian tới có thể tiếp tục duy trì mức có lợi, gia đình anh đã quyết định dừng xuất hàng để nghe ngóng thêm thông tin từ thị trường.

Đáng chú ý, cũng theo anh K., giá heo giống tại khu vực Kim Bôi hiện đang rất thấp do ít giao dịch. Phần lớn người chăn nuôi địa phương vẫn lo sợ dịch bệnh tả châu Phi quay trở lại nên không dám nuôi tiếp, trong khi nhiều hộ đã cạn vốn, không có khả năng tái đàn.

Bản thân anh K., do áp dụng các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh nghiêm ngặt nên cũng mạnh dạn nhập 300 con heo giống về nuôi riêng tại một trại khác, với giá bình quân 650.000 đồng/con.

Tại Phú Thọ, một thương lái tên Nguyễn Văn Lâm ở TP.Việt Trì cho biết, giá lợn hơi trên địa bàn phổ biến từ 37.000 - 40.000 đồng/kg; khu vực Hà Nội, giá lợn hơi cũng dao động từ 38.000 - 42.000 đồng/kg đối với heo siêu nạc có mã đẹp, biểu cân trên 120kg. Trong khi đó, các loại lợn lai, lợn cỏ có mẫu mã xấu hơn, tỉ lệ mỡ nhiều hơn thương lái chỉ thu mua khoảng 32.000 - 35.000 đồng/kg.

Theo nguồn tin riêng của PV Dân Việt, ngày 19/7, Công ty cổ phần chăn nuôi CP miền Bắc điều chỉnh giá heo hơi xuất chuồng xuống còn 41.000 đồng/kg đối với các trang trại vệ tinh; trong khi tại kho chính cũng giảm 1.000 đồng/kg, còn 43.000 đồng/kg. Điều này hoàn toàn trái ngược với tình hình buôn bán của các thương lái.

Cụ thể, theo anh Lâm, thương lái ở Phú Thọ, nguồn heo hơi trong dân hiện không còn nhiều như trước, có nơi vắng hẳn bóng heo vì dính dịch tả lợn châu Phi. Nếu trước đây chỉ cần gọi điện cho 1 chủ trang trại là có đầy xe heo thì hiện nay, phải lùng bắt vài hộ mới đủ chuyến hàng.

Trong khi giá lợn hơi hôm nay ở miền Bắc vẫn duy trì phổ biến từ 38.000 - 42.000 đồng/kg thì tại miền Nam, giá heo hơi cao nhất chỉ đạt 35.000 đồng/kg. Ảnh minh hoạ: T.Q

Giá heo hơi miền Nam: Ổn định ở mức thấp

Theo khảo sát nhanh của PV, giá heo hơi tại khu vực phía Nam đang dao động từ 28.000 - 35.000 đồng/kg, mức giá thấp nhất trên cả nước.

Đơn cử như tại thủ phủ nuôi heo Đồng Nai, heo hơi đang được thu mua trong khoảng 28.000 - 30.000 đồng/kg. Các tỉnh Tây Ninh, Bến Tre, Bình Phước, Vĩnh Long, Kiên Giang dao động từ 29.000 - 31.000 đồng/kg, các địa phương còn lại, giá lợn hơi phổ biến 32.000 - 34.000 đồng/kg.

Tại TP.Hồ Chí Minh, giá heo hơi đạt cao nhất 35.000 đồng/kg, không đổi so với hôm qua.

Nguyên nhân khiến giá heo hơi tại khu vực này duy trì mức thấp nhất cả nước là do dịch tả lợn châu Phi vẫn đang tiếp tục lây lan trên diện rộng, khiến bà con nông dân lo sợ bị thiệt hại, mất trắng nên tìm cách bán chạy heo cả khi không đạt trọng lượng xuất chuồng (60-70kg/con). Do heo không đạt tỉ lệ thịt giết mổ nên thương lái trả giá thấp.

Lẽ ra khi giá heo hơi giảm mạnh, thì giá thịt heo bán tới tay người tiêu dùng sẽ giảm theo, nhưng theo ghi nhận của PV, giá thịt heo tại các chợ lớn và siêu thị tại TP.Hồ Chí Minh vẫn không hề giảm. Đơn cử như thịt đùi heo được bán với giá 100.000 đồng/kg, thịt nạc dăm giá 112.000 đồng/kg, ba rọi heo giá 125.000 đồng/kg, ba rọi rút sườn giá 165.000 đồng/kg...

Giá heo hơi miền Trung, Tây Nguyên: Lặng "sóng"

Thông tin từ Trung tâm Thông tin công nghiệp và thương mại (Bộ Công Thương) cho thấy, giá heo hơi tại khu vực miền Trung, Tây Nguyên tiếp tục ổn định, Quảng Trị là địa phương duy nhất ghi nhận biến động giá trong ngày 18/7 khi tăng thêm 3.000 đồng lên mức 34.000 đồng/kg.

Các tỉnh Bắc Trung Bộ có mức giá cao và đồng đều hơn, như Thanh Hoá 40.000 - 41.000 đồng/kg; Nghệ An 38.000 đồng/kg; khu vực Nam Trung Bộ vẫn dao động trong khoảng 32.000 - 40.000 đ/kg, như Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Thuận dao động từ 32.000 - 35.000 đồng/kg...

Tại Lâm Đồng, Gia Lai, Đắl Lắk giá heo hơi giao dịch mức thấp, chỉ đạt từ 32.000 - 34.000 đồng/kg.