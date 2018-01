Giá heo hơi hôm nay 22/1: Tết cận kề giá lại giảm, "ngóng" cả vào thị trường Trung Quốc

(Dân Việt) Cập nhật giá heo hơi (lợn hơi) hôm nay 22/1: Tại các tỉnh phía Nam, giá thị trường heo hơi ổn định trong khoảng 30.000 đồng/kg, trong khi các tỉnh phía Bắc đang chững lại và có xu hướng giảm sau một thời gian tăng giá. Hiện người nuôi heo cũng như các tư thương đang rất mong ngóng thị trường Trung Quốc đẩy mạnh mua thịt heo, qua đó việc đưa heo theo đường tiểu ngạch sẽ dễ dàng hơn.

Giá heo hơi (lợn hơi) hôm nay 22/1 tại các vùng miền dao động phổ biến từ 30.000 - 35.000 đồng/kg. Ảnh minh hoạ

Giá heo tại trại phía Nam từ 30.000-31.000 đồng/kg

Theo ghi nhận của PV, tại các tỉnh phía Nam những ngày gần đây giá heo hơi tương đối ổn định, tuy nhiên giá chỉ dao động trong khoảng 30.000-32.000 đồng/kg đối với heo siêu (bán tại trại). Các giống heo lai khác giá chỉ khoảng 28.000 - 30.000 đồng/kg.

Trước đó, những ngày cuối tháng 12.2017 và đầu tháng 1, giá heo hơi tại các tỉnh phía Nam như Đồng Nai, Long An, Bến Tre, TP.HCM, Tây Ninh tăng nhẹ lên mức 32.000-33.000 đồng/kg do thương lái đẩy mạnh thu gom mua heo đưa đi Trung Quốc. Tuy nhiên bà con cho biết, chỉ được vài ngày, giá heo lại quay về mức 30.000 đồng/kg vì việc đưa heo đi xuất khẩu tiểu ngạch gặp khó khăn.

Do nguồn cung thịt heo hơi dồi dào, giá rẻ nên các nhà bán lẻ, doanh nghiệp chế biến thực phẩm cũng đang đẩy mạnh việc chuẩn bị hàng thực phẩm trong dịp tết. Các doanh nghiệp nhận định giá cả dịp tết sẽ ổn định, thậm chí là giảm vì các công ty liên tiếp đưa ra các chương trình khuyến mãi nhân dịp cuối năm.

Bà Đặng Thị Phương Ninh, Phó Tổng giám đốc Công ty Vissan, cho biết công ty đã chuẩn bị nguồn hàng gồm thịt heo, gà, bò và các sản phẩm chế biến từ nhiều tháng trước đây. Nguồn hàng đã chuẩn bị đầy đủ và đưa ra thị trường để người tiêu dùng mua sắm cho dịp cuối năm.

Cụ thể, Vissan sẽ đưa 3.000 tấn thịt tươi sống, 3.500 tấn thực phẩm chế biến ra thị trường trong một tháng trước, trong và sau tết - theo báo Tuổi trẻ. Bà Ninh cũng cho biết, đến sát tết, Vissan sẽ có thêm các chương trình giảm giá thịt heo tươi để những người có thu nhập thấp dễ mua sắm hơn.

Trước đó, trao đổi với PV Dân Việt, ông Nguyễn Kim Đoán, Phó Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai nhận định, giá heo hơi tại địa bàn Đồng Nai hiện chỉ dao động từ 30.000-32.000 đồng với heo siêu tại trại, còn giá heo lai, heo có chất lượng kém hơn giá chỉ khoảng 28.000 đồng/kg.

"Theo ghi nhận của chúng tôi, thời gian qua chỉ có một số người nuôi nhỏ lẻ giảm đàn hoặc ngừng chăn nuôi, còn các doanh nghiệp, các hộ nuôi gia công thì gần như không giảm đàn, thậm chí họ còn tăng số lượng nuôi vì giá heo giống rẻ. Do đó, việc giá heo tăng đột biến vào dịp tết là rất khó" - ông Đoán nói.

Giá heo hơi hôm nay 22/1 tại miền Bắc chững lại, tết này chỉ mong giá lên 37.000 đồng/kg

Trò chuyện với PV Dân Việt, ông Phạm Văn Cảnh – Giám đốc HTX chăn nuôi Hợp Lực ở tổ dân phố 5, thị trấn Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) cho biết: “Hồi đầu tháng 1.2018 tôi xuất bán 40 con lợn siêu đẹp với giá từ 35.500 – 36.000 đồng/kg. Lợn nhà tôi nuôi siêu đẹp nên thương lái rất ưa chuộng. Đây là mức giá cao nhất ở Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh, các loại lợn khác giá chỉ đạt dưới 35.000 đồng/kg”.

Hiện giá heo hơi tại các tỉnh phía Bắc đang chững lại, do nguồn cung vẫn dồi dào, trong khi việc đưa heo đi xuất khẩu theo đường tiểu ngạch đang gặp khó khăn. Ảnh: T.L

“Hiện trên địa bàn huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) hộ chăn nuôi nhỏ lẻ đã giảm đến 80% đàn lợn, còn các chủ trang trại, HTX, doanh nghiệp cũng giảm từ 20 – 30% tổng số đàn lợn so với cùng kỳ năm ngoái. Chính vì vậy, số lượng lợn siêu, đẹp trên địa bàn Cẩm Xuyên không nhiều. Dịp Tết nguyên đán 2018 sắp tới, nhu cầu tiêu thụ thịt lợn sẽ nhiều, tôi chỉ mong giá heo Tết sẽ tăng thêm chút ít, tuy nhiên do nguồn cung còn dồi dào nên cũng rất khó tăng mạnh” – ông Phạm Văn Cảnh cho biết thêm.

Còn anh Dương Phương Nam, chủ trang trại đang nuôi 300 con nái và hàng nghìn con lợn thịt ở thị trấn Yên Phong (tỉnh Bắc Ninh) cho biết, anh mới bán vài chục con lợn siêu với giá 33.000 đồng/kg, mức giá này đã tăng khá tốt so với hồi tháng 11. Do giá heo hơi (lợn hơi) giảm sâu, càng nuôi nhiều càng lỗ nhiều nên vợ chồng anh đã phải cắt giảm gần 1 nửa đàn nái so với trước.

"Nông dân chúng tôi cứ mong ngóng khủng hoảng giá heo sớm kết thúc, nhưng càng mong càng thấy lỗ nặng thêm vì giá heo hơi vẫn thấp. Để bám trụ với nghề nuôi lợn, hiện nhà tôi đã phải vay nợ ngân hàng hơn 1 tỷ đồng. Chúng tôi chỉ mong sao từ nay đến Tết Nguyên đán, giá heo hơi ổn định ở mức 36.000 đồng – 37.000 đồng/kg, như vậy mới đảm bảo người nuôi có lãi" - anh Nam nói.

Anh Nguyễn Quốc Tuý, chủ trang trại ở huyện Ba Vì (Hà Nội) cho hay, mấy năm trước cứ đến gần Tết là người chăn nuôi heo vô cùng tất bật, đẩy mạnh chăn nuôi để có heo kịp bán tết, các đại lý cám trên địa bàn cũng "được mùa" vì nhu cầu tiêu thụ cao. Nhưng năm nay thì khác hẳn, các chủ trang trại vừa nuôi vừa lo sốt vó, ai cũng mong ngóng giá tăng cao vào dịp tết.

"Tại địa bàn chúng tôi, mỗi ngày thương lái chỉ thu mua vài chục con cho tiêu thụ tại chỗ. Mong sao việc đưa heo đi tiểu ngạch sang Trung Quốc thuận lợi thì giá mới tăng lên được" - anh Tuý nói.