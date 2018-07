Giá heo hơi hôm nay 24/7: C.P tiếp tục nâng giá bán, Bộ Công Thương nói gì?

(Dân Việt) Theo ghi nhận của PV, khoảng 1 tuần nay, giá heo hơi (lợn hơi) liên tục tăng cao, nhiều nơi ở miền Bắc đã đạt 56.000 đồng/kg, tăng khoảng 3.000 đồng/kg so với đầu tháng 7. Các địa phương khác cũng tăng từ 1-2 "giá", giúp người nuôi thu lãi đậm. Được biết, trong ngày 23/7, Công ty C.P Đồng Nai tiếp tục nâng giá bán heo hơi tại trại lên 50.500 đồng/kg - mức cao kỷ lục trong 2 năm gần đây.

Thương lái gom hàng mạnh, Công ty C.P Đồng Nai tiếp tục tăng giá bán

Ngày 23/7, theo ghi nhận của PV Dân Việt, giá lợn hơi (heo hơi) tại các tỉnh phía Bắc vẫn tiếp tục duy trì mức cao ngất ngưởng, dao động từ 52.000 - 56.000 đồng/kg.

Trò chuyện với PV, anh Nguyễn Văn Mạnh, tiểu thương ở huyện Ứng Hòa (Hà Nội) cho biết, ngày nào gia đình anh cũng dậy từ tờ mờ sáng để giết mổ 2 con lợn thịt, sau đó vợ chồng anh lại chở ra chợ đầu mối tại quận Hà Đông để tiêu thụ.

"Hôm qua tôi vào trại trả giá 52.000 - 54.000 đồng/kg đối với heo siêu trên 1 tạ nhưng không trại nào chịu bán, đòi phải mua với giá 56.000 đồng/kg. Do không tìm được nguồn hàng nào giá tốt hơn nên chúng tôi vẫn phải chấp nhận mua giá đó để kịp có lợn giết mổ. Tính ra giá móc hàm bị đẩy lên 75.000 đồng/kg, vì vậy giá thịt lợn bán tới tay người tiêu dùng cũng tăng cao hơn nhiều so với trước. Ví dụ, sườn thăn 120.000 đồng/kg, nạc vai 100.000 đồng/kg, ba chỉ 80.000-90.000 đồng/kg..." - anh Mạnh thông tin.

Giá heo hơi (lợn hơi) hôm nay 24/7 tiếp tục duy trì mức cao, đáng chú ý Công ty C.P Đồng Nai đã tăng giá bán thêm 1.000 đồng/kg so với cuối tuần trước. Ảnh minh họa: Đ.T

Theo báo cáo của Bộ Công Thương, tại miền Bắc, trong 20 ngày đầu tháng 7/2018, giá lợn hơi tại khu vực này liên tục duy trì xu hướng tăng, mức tăng cao nhất tới 3.000 đồng/kg, còn phổ biến là tăng khoảng 2.000 đồng/kg. Hiện, giá lợn hơi tại miền Bắc đang được giao dịch trong khoảng 51.000 - 55.000 đồng/kg, cá biệt có nơi khan hiếm giá lên tới 56.000 đồng/kg.

Bộ Công Thương cho biết, nguyên nhân giá lợn hơi chưa ngừng tăng là do nguồn cung trên thị trường hạn chế, người dân mới tái đàn nên hầu hết heo trong chuồng còn nhỏ, trong khi các thương lái vẫn liên tục hỏi mua để phục vụ nhu cầu giết mổ và tiêu thụ tại chỗ.

Đợt tăng giá trong thời qua đã đưa giá lợn hơi tại Bắc Giang và Hưng Yên lên mức 55.000 - 56.000 đồng/kg, mức cao nhất trong vòng 2 năm qua. Nhiều địa phương cũng ghi nhận mức giá cao, như Ninh Bình, Thái Nguyên, Hà Nam đạt 53.000 – 54.000 đồng/kg; Thái Bình, Tuyên Quang, Lào Cai, Vĩnh Phúc, Nam Định dao động trong khoảng 51.000 - 54.000 đồng/kg; Hải Dương và Sơn La đạt 54.000 đồng/kg.

Các công ty chăn nuôi lớn của miền Bắc cũng tăng giá lợn hơi thêm 1.000 đồng/kg, lên 53.000 đồng/kg. Trong khi đó, ngày 23/7, Công ty C.P Đồng Nai cũng điều chỉnh giá bán heo siêu 3 máu tại trại lên 50.500 đồng/kg, cao hơn 1.000 đồng/kg so với cuối tuần trước.

Giá heo hơi miền Nam đang tăng nhẹ

Cũng theo Bộ Công Thương, giá lợn hơi tại khu vực miền Trung, Tây Nguyên biến động nhẹ thời gian qua.

Với giá heo hơi tăng một cách kinh ngạc, Việt Nam trở thành một trong những nước có giá thịt lợn đắt nhất thế giới, giúp người chăn nuôi lãi đậm, từ 1,7 - 2 triệu đồng/100kg. Ảnh minh họa

Tại miền Trung, Tây Nguyên, trong 20 ngày đầu tháng 7/2018, giá lợn hơi biến động nhẹ, giao dịch trong khoảng 43.000 - 53.000 đồng/kg. Các tỉnh như Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị đều có giá trên 50.000 đồng/ kg. Từ Thừa Thiên Huế trở vào, giá heo hơi dao động trong khoảng 46.000 - 49.000 đồng/kg.

Nhìn chung, giá lợn hơi tại khu vực vẫn ở mức cao, trong khi mức giá để người nông dân có lãi thấp nhất là 43.000 đồng/kg.

Tương tự, giá heo hơi tại khu vực miền Nam hiện cũng liên tục tăng so với cuối tháng 6/2018, với biên độ dao động là 1.000 - 2.000 đồng/kg. Hiện giá lợn hơi tại khu vực đang được thu mua phổ biến trong khoảng 46.000 - 48.000 đồng/kg. Trong đó mức giá cao nhất ghi nhận được là tại Đồng Nai, hiện đạt 50.500 đồng/kg.

Các tỉnh Hậu Giang, Cà Mau, Bình Dương, Vĩnh Long,... giá heo hơi đang dao động ở mức 48.000 đồng/kg.

Trái ngược với giá lợn hơi, giá gà màu tại cả 2 miền Bắc - Nam đều có chiều hướng giảm. Nguồn cung gà ra thị trường nhiều hơn trong khi nhu cầu tiêu thụ chậm khiến giá gà màu được điều chỉnh giảm trong 20 ngày đầu tháng 7/2018.

Tại thị trường miền Bắc, giá bán ra còn 43.000 đồng/kg, giảm 5.000-7.000 đồng/kg so với cuối tháng 6/2018, nhưng vẫn cao hơn 8.000-9.000 đồng/kg so với cùng kỳ năm 2017. Tại thị trường miền Nam, giá gà màu còn 29.000 đồng/kg, giảm 3.000 đồng/kg so với cuối tháng 6/2018 và thấp hơn 2.000 đồng/kg so với cùng kỳ năm 2017.