Giá heo hôm nay 19/1: Vùng biên giới bán giá cao nhất 38.000 đ/kg

(Dân Việt) Cập nhật giá heo hơi (lợn hơi) hôm nay 19/1: Tại một số tỉnh biên giới phía Bắc người dân bán được mức giá cao nhất 37.000-38.000 đồng/kg. Tuy nhiên theo khảo sát, ở các vùng khác giá vẫn chỉ loanh quanh trong khoảng 33.000-35.000 đồng/kg. Tại các tỉnh phía Nam, giá heo hôm nay không biến động, đạt 30.000-32.000 đồng/kg.

Giá heo hơi (lợn hơi) tại miền Bắc hôm nay cao nhất đạt 37.000-38.000 đồng/kg

Theo khảo sát của phóng viên, tại một số khu vực miền núi phía Bắc, giáp với biên giới Trung Quốc, tư thương đang thu mua heo siêu loại đẹp, biểu cân 120kg/con ở mức 37.000 - 38.000 đồng/kg.

Giá heo hơi (lợn hơi) hôm nay có nơi đạt cao nhất 37.000 đồng/kg, chủ yếu ở các vùng giáp biên giới Trung Quốc. Hiện người chăn nuôi các địa phương đang tích cực chăm sóc đàn heo để có thể xuất bán vào dip Tết. Ảnh: T.L

3 ngày trước, trao đổi với PV Dân Việt, anh Trương Văn Quynh – chủ trang trại ở huyện Quản Bạ, Hà Giang cho biết: “Hiện giá heo ở huyện Quản Bạ (Hà Giang) đạt mức 37.000 – 38.000 đồng/kg đối với heo đủ điều kiện đi biên, nghĩa là đạt trên 130 kg/con, còn heo tiêu thụ nội địa chỉ vào khoảng 36.000 đồng/kg. Tôi được biết, tại trung tâm thành phố Hà Giang, đối với các trang trại chăn nuôi uy tín, chất lượng giá heo hơi tiêu thụ nội địa vẫn đạt mức 38.000 đồng/kg” – anh Quynh cho biết.

Sở dĩ lợn ở Hà Giang và 1 số vùng miền núi phía Bắc giá cao hơn các nơi khác là do gần với biên giới Trung Quốc, việc đưa lợn hơi sang nước này theo đường tiểu ngạch thuận lợi, ít tốn kém chi phí vận chuyển hơn so với các vùng khác.

Tại một số địa phương khác như Lai Châu, Cao Bằng, Lạng Sơn, giá heo hơi cũng đang ở mức khá tốt, dao động trong khoảng 35.000 - 37.000 đồng/kg.

Tại Hà Nam giá heo hơi tăng nhẹ so với hôm qua và đang ở mức khoảng 33.000 đồng, Hà Nội có mức giá dao động từ 30.000-32.000 đồng/kg tại các địa phương như Ứng Hoà, Sơn Tây, Ba Vì,…. Còn tại Bắc Giang giá heo đang dao động quanh 33.000 đồng, Quảng Ninh 34.000 đồng; Hải Hậu (Nam Định), giá heo siêu được thu mua quanh mức 34.000-35.000 đồng/kg.

Trao đổi với phóng viên Dân Việt mới đây, anh Dương Phương Nam, chủ trang trại chăn nuôi lợn giống và lợn thịt ở thị trấn Yên Phong (Bắc Ninh) cho biết, giá lợn hơi hôm nay tại địa bàn vẫn giao dịch trong khoảng 33.000 - 34.000 đồng/kg, còn giá heo giống đạt từ 500.000-650.000 đồng/con loại 10kg.

Tìm hiểu những địa phương chăn nuôi lợn tập trung trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, người dân các huyện Lập Thạch, Sông Lô cho biết giá lợn hơi cũng bắt đầu tăng khá từ cuối tháng 12.2017, đến nay mức bán phổ biến tại đây đạt từ 33.000 – 35.000 đồng/kg, tăng khoảng 7.000-8.000 đồng/kg so với mức giá cách đây hơn 1 tháng.

Giá heo hơi hôm nay tại Tây Nguyên, miền Nam ổn định

Khảo sát nhanh của PV tại khu vực miền Trung, Tây Nguyên hôm nay, giá heo hơi dao động từ 31.000-35.000 đồng/kg. Tỉnh Thừa Thiên Huế giá heo biến động quanh mức 33.000 - 35.000 đồng/kg, Đắk Lắk quanh mức 32.000 đồng; tỉnh Lâm Đồng, Ninh Thuận đạt khoảng 33.00 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay tại Đồng Nai không có biến động nhiều so với hôm qua, đạt bình quân từ 30.000-32.000 đồng/kg. Ảnh minh hoạ

Ông Hồ Đăng Định, Chi hội trưởng Chi hội Trang trại xã Quảng Vinh (huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế) cho biết, hiện nay, giá heo hơi đang đứng ở mức 30.000 - 35.000 đồng/kg, mặc dù mức giá có tăng nhẹ nhưng người nuôi vẫn chưa có lãi là bao. Nếu chăn nuôi có quy mô khoảng 100 con trở lên, và sử dụng thức ăn công nghiệp thì với mức giá này hầu như không có lãi.

Theo tính toán của Chi cục Chăn nuôi và thú y tỉnh Thừa Thiên Huế, mỗi ngày các chợ trong tỉnh tiêu thụ khoảng 2.500 con heo (trung bình 70kg/con), lượng heo nhập từ các tỉnh phía Nam chiếm tới hơn 45%.

Trong khi giá heo hơi phổ biến ở các miền khác từ 33.000 - 35.000 đồng/kg thì tại miền Nam, giá heo hơi hiện vẫn chỉ đạt bình quân 30.000-32.000 đồng/kg. Chỉ có heo đạt chuẩn VietGAHP tại các công ty, mới đạt 33.000 đồng/kg.

Sở dĩ giá heo tại đây vẫn chưa thể tăng được là do nguồn cung từ các tỉnh Đồng Nai, Long An, TP.HCM vẫn rất dồi dào, trong khi chi phí giết mổ heo tăng hơn trước, do lò mổ Xuyên Á (lò mổ lớn nhất tại TP.HCM) chưa hoạt động trở lại, khiến các thương lái phải di chuyển xa tìm lò giết mổ, dẫn tới chi phí tăng lên.

Giá bò thịt tại Gia Lai giảm mạnh, người nuôi lỗ nặng

Ông Lê Quang Vịnh - Phó Giám đốc Trung tâm Giống vật nuôi tỉnh, kiêm Trưởng trại giống vật nuôi Đak Pơ, cho biết: Thời gian qua, giá bò lai trên địa bàn huyện Đắk Pơ cũng như một số địa phương khác giảm mạnh so với những năm trước.

Hiện giá bò thịt chỉ còn khoảng 30.000 - 40.000 đồng/kg hơi, còn bò giống sinh sản khoảng 60.000-70.000 đồng/kg; bò đực giống mức giá thấp hơn, chỉ 40.000 đồng/kg.

Mức giá này kéo dài từ đầu năm 2017 đến nay khiến người chăn nuôi bò lai lao đao vì lỗ nặng, nhưng thương lái lại có lợi nhất.

Nếu năm 2016, bò lai giống có giá 18-20 triệu đồng/con thì nay giảm xuống chỉ còn 8-10 triệu đồng/con. Giá bò lai giảm mạnh ảnh hưởng rất lớn đến nguồn thu sự nghiệp của đơn vị và gây rất nhiều khó khăn trong tổ chức sản xuất, nuôi giữ đàn giống gốc. Dù vậy, trại vẫn chăm sóc tốt đàn bò lai giống để phục vụ người chăn nuôi một cách tốt nhất.

Ông Nguyễn Văn Ân (xã Xuân An, thị xã An Khê) cho hay: “Cách đây 3 năm, gia đình gom góp và vay ngân hàng 20 triệu đồng để đủ 48 triệu đồng mua 1 con bò sinh sản. Đến nay, bò sinh được 2 con bê. Vừa rồi tôi bán cả đàn 3 con cũng chỉ được 42 triệu đồng, tính ra lỗ 6 triệu đồng, đó là chưa kể tiền cỏ nhà trồng và công chăm sóc”.