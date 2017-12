Giá heo hôm nay 26/12: Tăng 3.000-5.000 đ/kg so với tháng 11, "bão giá" chăn nuôi vẫn đạt 230.000 tỷ

(Dân Việt) Cập nhật giá heo (lợn) hơi mới nhất 26.12 cho thấy, giá hôm nay không có nhiều biến động. Khu vực miền Bắc giá heo hơi dao động từ 30.000-35.000 đồng/kg, miền Nam giá phổ biến từ 27.000-30.000 đồng/kg. Theo thông tin mới nhất từ Cục Chăn nuôi, dù xảy ra bão giá đối với ngành lợn, song ngành chăn nuôi vẫn tăng khoảng 3,05% so với cùng kì, giá trị sản phẩm chăn nuôi ước đạt 230.000 tỷ đồng theo giá cố định năm 2010 (khoảng 10,25 tỷ USD).

Tại khu vực miền Bắc, giá lợn hơi hôm nay 26/12 dao động từ 30.000-35.000 đồng/kg, cao nhất cả nước. Ảnh: T.L

Thực hư giá heo hơi hôm nay 26/12 tại miền Bắc có nơi tăng lên 36.000 đồng/kg?

Theo một số trang tin, giá heo hơi (lợn hơi) ngày 25/12 tại một số nơi của tỉnh Hưng Yên, Hà Nam đã đạt 36.000 đồng/kg, tuy nhiên khảo sát của phóng viên Dân Việt từ một số nông dân tại 2 tỉnh này cho thấy, có thể đây là giá thương lái trả đối với heo chọn siêu đẹp, nuôi theo quy trình an toàn, có độ dày mỡ lưng đạt chuẩn. Ngay cả trong 1 đàn heo chăn nuôi theo quy trình VietGAP, có rất ít con heo đạt chuẩn loại này.

Chị Nguyễn Thị Cẩm Lệ ở thị trấn Gia Lộc (huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương) cho biết: "Tôi cũng nghe bà con kháo nhau giá lợn hơi tăng lên 36.000 đồng/kg, khó tin quá vì ở khu vực nhà tôi làm gì có ai bán được giá đó. Nếu thực sự giá được như vậy thì quá mừng vì nông dân nuôi lợn đã lỗ triền miên cả năm nay. Chúng tôi cũng chỉ hi vọng từ nay đến tết, giá được 35.000 đồng/kg là đã phấn khởi rồi".

Trao đổi với PV Dân Việt, anh Nguyễn Văn Tùng – chủ trang trại nuôi 700 con lợn ở xã Hải Tân, huyện Hải Hậu (Nam Định) cho biết: Hiện giá lợn hơi mới nhất tại khu vực Hải Hậu từ 33.000 – 34.000 đồng/kg, đối với lợn siêu chuẩn đạt trọng lượng từ 110kg đến 120kg, còn lại các loại lợn khác cũng được lái thu mua với giá từ 31.000 - 32.500 đồng/kg.

Trên thực tế, giá lợn hơi hôm nay tại các tỉnh miền Bắc vẫn phổ biến từ 30.000 - 35.000 đồng/kg. Mức giá này đã tăng từ 3.000-5.000 đồng/kg so với giá bình quân của tháng 11.

Cụ thể, theo khảo sát của Bộ NN&PTNT, trong tháng 11, giá lợn hơi trên địa bàn cả nước biến động tăng nhẹ so với tháng 10, từ 1.000 – 2.000 đồng/kg, duy trì phổ biến trong khoảng 27.000 - 30.000 đồng/kg.

Đến thời điểm này, càng về gần cuối năm giá lợn hơi càng có dấu hiệu "nóng" dần lên. Các tỉnh đang có giá lợn hơi cao nhất là Hà Nội, Thái Bình, Quảng Ninh, Hưng Yên, Bắc Giang, Nam Định..., với giá bình quân từ 31.000 - 33.000 đồng/kg. Tại các tỉnh như Yên Bái, Phú Thọ, Hà Nam..., giá lợn hơi hiện khoảng 28.000 - 30.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay 26/12 ở miền Nam vẫn chưa phục hồi vì... lò mổ

Hiện nay lượng heo về chợ đầu mối Hóc Môn khoảng 5.500-5.800 con/ngày; giá heo hơi tại khu vực này ít biến động, phổ biến từ 28.000 - 30.000 đồng/kg. Ảnh minh hoạ

Ông Nguyễn Kim Đoán, Phó Chủ tịch Hiệp hội chăn nuôi Đồng Nai cho biết cả tuần nay giá heo hơi ở Đồng Nai vẫn chưa phục hồi, thấp hơn so với miền Bắc. Hiện trung bình giá heo hơi các trại bán cho thương lái 28.000-30.000 đồng/kg, tuy nhiên giá 30.000 đồng/kg là rất ít.

Theo ông Đoán, giá heo hơi tại miền Nam không tăng được so với miền Bắc là do lượng cũng vẫn cao hơn cầu. Ngoài ra còn một lí do quan trọng, đó là do lò mổ Xuyên Á - lò mổ lớn nhất TP.Hồ Chí Minh vẫn bị đóng cửa nên các thương lái phải đi lòng vòng tìm lò giết mổ ở các tỉnh nên chi phí tăng lên. Họ tuyên bố là mua rẻ hơn 200.000 đồng/tạ heo hơi so với giá thị trường. Vì vậy, giá heo hơi ở miền Nam chưa thể nào vực dậy được.

Ông Bình, một thương nhân cung ứng heo vào chợ đầu mối Hóc Môn, cho biết trên báo Pháp luật TP.HCM, so với ba ngày trước giá heo hơi tăng 300 đồng lên 30.000 đồng/kg là tín hiệu tốt. Theo ông, từ khi lò mổ Xuyên Á đóng cửa, ông phải đưa heo vào một lò mổ ở quận Bình Tân (TP.HCM) và lò mổ ở Long An. Chi phí giết mổ có tăng. Chẳng hạn khi giết mổ ở lò Xuyên Á tốn khoảng 70.000 đồng/con, nay từ 90.000-100.000 đồng/con.

Mặt khác, ông Bình cho rằng người chăn nuôi cũng nhắm giá heo hơi xuất khẩu sang Trung Quốc có được giá hay không họ sẽ bán ra. Được biết một doanh nghiệp FDI hiện đang bán 6.000 con heo (120kg/con)/ngày sang Trung Quốc với giá từ 31.500-33.500 đồng/kg. Việc Trung Quốc "ăn" heo trở lại diễn ra cách đây nửa tháng.