Giá heo hôm nay 27/12: Dự báo xuất khẩu lợn sống tiểu ngạch năm 2018 chỉ 6.600 con/ngày

(Dân Việt) Giá heo (lợn) hơi hôm nay 27/12 tại các tỉnh miền Bắc tiếp tục dao động nhẹ quanh mức giá 35.000 đồng/kg. Heo (lợn) đẹp được bán với mức 36.000 đồng/kg. Giá heo ở các tỉnh phía Nam nằm ở mức 27.000 – 28.000 đồng/kg. Hãng tư vấn IPSOS dự báo xuất khẩu lợn sống tiểu ngạch của Việt Nam năm 2018 chỉ đạt 2,41 triệu con, tương đương 6.600 con/ngày.

Giá heo (lợn) tại miền Bắc vẫn đang dao động quanh mức 35.000 đồng/kg

Giá heo hơi hôm nay 27/12 tại các tỉnh miền Bắc tiếp tục dao động nhẹ quanh mức giá 35.000 đồng - 36.000 đồng/kg.

Giá heo (lợn) hơi tốt nhất miền được ghi nhận tại Hà Nội, Hưng Yên, Hà Nam, Hải Dương, Quảng Ninh, Thái Bình,.... Nhìn chung mức giá phổ biến toàn miền là 33.000 - 35.000 đồng/kg, với một số thương lái thu mua với giá 36.000 đồng đối với loại heo đẹp để bán..

Giá heo (lợn) hơi tại khu vực miền Bắc đã đạt được mức giá này nhiều ngày nay. Các hộ chăn nuôi vẫn đang hy vọng giá heo (lợn) sẽ tiếp tục tăng thêm nên vẫn trong tâm lý chưa vội xuất bán.

Giá heo (lợn) hơi hôm nay 27/12 tại miền Trung và Tây Nguyên ở mức bình quân 30.000 đồng/kg

Theo đó, giá heo hơi trong khu vực vẫn ghi nhận mức cao ở một số tỉnh giáp với miền Bắc như Hà Tĩnh, Quảng Bình, Nghệ An,... càng về phía Nam giá heo càng giảm. Tuy nhiên hiện tại giá heo hơi bình quân khu vực này cũng đang ở mức khoảng 30.000 đồng một kg. Giá heo hơi hôm nay toàn khu vực này dao động từ 26.000 - 33.000 đồng một kg.

Giá heo (lợn) hơi hôm nay 27/12 tại miền Nam vẫn thấp nhất

Giá heo hơi hôm nay 27/12 tại các tỉnh phía Nam dao động từ 26.000 - 28.000 đồng/kg, đây là khu vực dường như không chịu một chút ảnh hưởng nào từ việc giá heo phía Bắc tăng hơn một tuần qua.

Do kế hoạch 5 năm của ngành chăn nuôi lợn Trung Quốc dự kiến sẽ hoàn thành quá trình tái cấu trúc vào cuối năm 2017. Rabobank dự báo lượng nhập khẩu trong tương lai gần của Trung Quốc sẽ tương đương năm 2016 để nước này có đủ thời gian phục hồi hoàn toàn hoạt động sản xuất.

Các hoạt động thương mại lợn sống dọc biên giới gần đây đã tái khởi động lại, nhưng với nhiều nguyên nhân chưa rõ, cho tới nay, lượng giao dịch vẫn thấp hơn đáng kể so với những năm trước. Nguyên nhân có thể là do người tiêu dùng Trung Quốc ngày càng ý thức cao về sức khỏe và bắt đầu ưu tiên tiêu dùng thịt sạch, có khả năng truy xuất nguồn gốc và chứng nhận an toàn. Nếu khả năng này là thật thì nhập khẩu lợn tiểu ngạch từ Việt Nam sẽ duy trì ở mức thấp trong tương lai.

Giá heo (lợn) hôm nay tại miền Nam vẫn chưa theo kịp ở miền Bắc

Công ty tư vấn IPSOS, một trong những công ty chuyên nghiệp trong lĩnh vực nghiên cứu thị trường tại Việt Nam và là tập đoàn NCTT đứng thứ 3 trên thế giới, dự báo tiêu dùng thịt lợn nội địa tại thị trường Việt Nam sẽ tăng ổn định lên 2,68 triệu tấn thịt lợn hơi trong năm 2018.

Với nhiều rào cản để đáp ứng các tiêu chuẩn nghiêm ngặt của GlobalGAP, ngành chăn nuôi lợn Việt Nam sẽ phải vượt qua nhiều khó khăn để có thể cạnh tranh xuất khẩu. Xuất khẩu sang các thị trường láng giềng vẫn sẽ chỉ chiếm một phần nhỏ trong tổng sản xuất chăn nuôi lợn nội địa, duy trì ổn định ở mức xấp xỉ 18.000 tấn thịt lợn hơi trong năm 2018.

Những khó khăn trong xuất khẩu lợn tiểu ngạch dự báo sẽ tiếp diễn và hãng tư vấn IPSOS dự báo xuất khẩu lợn sống tiểu ngạch của Việt Nam năm 2018 chỉ đạt 2,41 triệu con, tương đương 6.600 con/ngày. Đồng thời, IPSOS dự báo các cơ sở chăn nuôi quy mô thương mại và khép kín sẽ tăng cường sản xuất và tái đầu tư đàn lợn nái với tốc độ chậm hơn trong năm 2018 nên nguồn cung lợn sẽ tăng lên 40,48 triệu con, và lượng lợn dư cung sẽ được giảm thiểu xuống chỉ còn khoảng 100.000 con.