Giá heo hôm nay 31/1: Đàn heo giảm 5,4%, đẩy giá cả nước cùng tăng?

(Dân Việt) Cập nhật giá heo hơi (lợn hơi) hôm nay 31/1: Tại các tỉnh miền Bắc, giá heo hơi đang bắt đầu nhích lên, tại miền Nam, giá trung bình từ 30.000-32.000 đồng/kg, tăng so với đầu tháng 12.2017. Các thương lái cho biết, giá heo tăng nhẹ là do nhiều người dân đang "găm" hàng chờ cận tết bán với hi vọng được giá cao hơn. Bên cạnh đó, cũng do tổng đàn heo hiện đã giảm 5,4% so với cùng kì năm 2017 nên áp lực nguồn cung ra thị trường không còn gay gắt.

Giá heo hơi (lợn hơi) hôm nay 31/1 tăng nhẹ, nông dân phấn khởi Theo khảo sát của Hội Chăn nuôi Việt Nam, những ngày gần đây giá heo hơi tại các tỉnh miền Bắc đang tăng nhẹ khoảng 1.000 đồng/kg so với hồi đầu tháng 1, dao động phổ biến từ 32.000 - 37.000 đồng/kg. Trong đó, các tỉnh Hà Nam, Hưng Yên, Hà Nội, Bắc Giang, Hải Dương giá lợi hơi được thương lái thu mua từ 32.000 - 35.000 đồng/kg. Giá heo hơi tại nhiều tỉnh thành trên cả nước đang "nóng" dần lên, giúp người chăn nuôi "dễ thở" hơn. Ảnh: I.T Các tỉnh Thái Bình, Nam Định, giá heo hơi đạt từ 34.000 - 35.000 đồng/kg. Đáng chú ý, các tỉnh có biên giới giáp với Trung Quốc giá heo vẫn tương đối tốt, từ 36.000 - 37.000 đồng/kg như Sơn La, Lai Châu, Cao Bằng... Tại một số khu vực chăn nuôi tập trung ở Hà Tây (cũ) và một số khu vực của Hà Nam giá heo hơi đang ở mức 33.000 - 34.000 đồng/kg heo siêu bán tại trại. Trao đổi với PV Dân Việt, anh Nguyễn Văn Luật cho biết tại Triệu Sơn, Thanh Hóa, giá heo hơi hôm nay là 37.000 đồng/kg đối với với heo siêu đẹp. Giá heo này không có biến động so với vài ngày trước. “Từ tháng 11 đến nay, giá heo hơi nhích lên dần. Chúng tôi mong rằng từ nay đến Tết Nguyên đán, Trung Quốc thu mua lợn nhiều để giá lợn tăng lên nữa. Có vậy người chăn nuôi chúng tôi mới gỡ gạc lại chút vốn trong suốt gần 2 năm ròng rã thua lỗ” – anh Luật bày tỏ. Tuy nhiên, tại các thị trường như Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Thái Nguyên,... giá heo hơi những ngày qua không tăng, giá gần như thấp nhất vùng khi chỉ ở mức 32.000 - 33.000 đồng/kg (heo siêu trọng lượng trên 100kg bán tại trại). Ngày 30/1, anh Nguyễn Thế Anh, chủ trang trại 800 heo thịt ở xã Yên Dương, huyện Tam Đảo (tỉnh Vĩnh Phúc) cho biết, hiện giá lợn hơi tại địa phương đang được tư thương thu mua ở mức 33.000 đồng/kg, tăng từ 3.000-4.000 đồng/kg so với tháng 12.2107 nhưng đây cũng là mức giá của gần 1 tháng qua. "Hồi đầu tháng, tôi bán một số con với giá 28.000-30.000 đồng/kg. Bán xong thì giá lợn tăng lên. Cả năm nuôi lợn thua lỗ, vậy mà khi giá lợn tăng lên lại không "chớp" được cơ hội bù lỗ nên tiếc đứt cả ruột. Thực tế với giá 33.000 đồng/kg, một số người đã có lãi chút ít, khoảng 100.000 đồng/con" - anh Thế Anh thông tin. Đàn lợn đã giảm 5,4% Theo báo cáo mới nhất của Tổng cục Thống kê, trong tháng 1.2018, mặc dù giá thịt lợn hơi trong tháng giáp Tết có xu hướng tăng nhẹ nhưng do chi phí đầu tư không giảm nên người chăn nuôi vẫn e ngại tái đàn; các gia trại, trang trại và doanh nghiệp tiếp tục nuôi nhưng có xu hướng phát triển cầm chừng, không tăng quy mô tổng đàn. Thống kê mới nhất, đàn lợn đã giảm 5,4% so với cùng kì năm 2017, trong khi người dân đang có tâm lý "găm" hàng đợi sát Tết mới bán nên giá heo hơi những ngày qua tăng nhẹ tại một số vùng. Ảnh minh hoạ Ước tính tháng 1, đàn trâu cả nước giảm 0,1% so với cùng kỳ năm trước; đàn bò tăng 2,5%; đàn gia cầm tăng 6,8%; đáng chú ý đàn lợn đã giảm 5,4%. Đây cũng là nguyên nhân chính giúp thị trường heo hơi khôi phục, dần thoát ra khỏi "khủng hoảng giá" kéo dài trong năm 2017. Trong khi đó, giá trứng gà vẫn duy trì ổn định ở mức cao, hiện tại các trại chăn nuôi gà Ai Cập thương lái thu mua với giá 2.300 - 2.450 đồng/quả (bán xô), với gà đỏ công nghiệp hiện mức giá trứng biểu >21kg là 1.850 đồng/quả. Giá các sản phẩm gia cầm thịt không có nhiều biến động trong tuần vừa qua. Giá gà thịt vẫn khá ồn định ở mức 58.000 - 65.000 đồng/kg (gà thịt lông màu). Sản lượng thủy sản tháng 1.2018 ước tính đạt 525,7 nghìn tấn, tăng 4,1% so với cùng kỳ năm trước, trong đó cá đạt 391,5 nghìn tấn, tăng 4,5%; tôm đạt 47,1 nghìn tấn, tăng 6,8%; thủy sản khác đạt 87,1 nghìn tấn, tăng 0,9%. Sản lượng thủy sản nuôi trồng trong tháng ước tính đạt 274,3 nghìn tấn, tăng 4,3% so với cùng kỳ năm trước, trong đó cá đạt 208,3 nghìn tấn, tăng 4,2%; tôm đạt 34,7 nghìn tấn, tăng 8,1%. Trong đó, nuôi cá tra gặp thuận lợi do nhu cầu chuẩn bị hàng cho dịp Tết Nguyên đán và phục vụ đơn hàng tăng lên của các nhà máy chế biến thủy sản. Giá cá tra thương phẩm ổn định ở mức cao, nhưng nguồn cung không còn nhiều do thời điểm này người nuôi đang tiến hành cải tạo, chuẩn bị ao nuôi. Sản lượng cá tra tháng 1/2018 ước tính đạt 91,5 nghìn tấn, tăng 5,9% so với cùng kỳ năm trước, trong đó An Giang đạt 24,5 nghìn tấn, tăng 1,2%; Đồng Tháp đạt 32,2 nghìn tấn, tăng 3,7%; Cần Thơ đạt 7,2 nghìn tấn, tăng 7%.

