Giá heo hôm nay 8/2: Cúng ông Công ông Táo, có nơi heo tăng 2.000 đ/kg, heo móc hàm lên 46.000 đ/kg

(Dân Việt) Cập nhật giá heo hơi (lợn hơi) hôm nay 8/2: Cúng ông Công ông Táo, nhu cầu thịt heo tăng hơn so với mọi ngày, theo đó giá heo hơi nhiều nơi ghi nhận đồng loạt tăng giá. Tại miền Bắc có giá heo hơi tốt nhất cả nước, dao động từ 33.000 – 37.000 đồng/kg, heo móc hàm lên 46.000 đồng/kg.

Miền Bắc giá heo hơi mới nhất đạt 37.000 đồng/kg, heo móc hàm lên 46.000 đồng/kg

Ngày 23 tháng Chạp hàng năm, theo phong tục của người Việt là ngày cúng ông Công, công Táo (hay còn gọi là Tết Táo quân). Trong những ngày này, nhu cầu thịt heo tăng hơn so với mọi ngày. Theo đó, tại miền Bắc giá heo hơi nhiều nơi tăng thêm 1.000 – 2.000 đồng/kg.

Cụ thể, tại Nam Định, chủ trang trại chăn nuôi Nguyễn Văn Tùng (Hải Hậu) cho biết: Đúng nhằm ngày 23 âm tháng Chạp cúng ông Công ông Táo, giá heo hơi hôm nay 8/2 tăng lên 36.000 đồng/kg, tăng 1.000 đồng (trước đó giá heo hơi đạt 35.000 đồng/kg).

"Giá heo hơi tăng nông dân chúng tôi cũng phấn khởi. Từ nay tới Tết Nguyên đán còn vài ngày nữa không biết giá heo lên xuống thế nào, năm nay nuôi heo cứ như đánh bạc với trời, giá cả rất khó đoán" - anh Tùng nói.

Giá heo hôm nay 8/2 nhằm đúng ngày 23 tháng Chạp, theo phong tục của người Việt là ngày cúng ông Công, công Táo, nhiều nơi giá heo hơi tăng 1.000 - 2.000 đồng/kg. Ảnh minh họa.

Tại Thường Tín (Hà Nội), chị Đặng Huyền cho biết giá heo hơi hôm nay tăng thêm 2.000 đồng, đạt 35.000 đồng/kg hơi, còn giá heo móc hàm tăng đột biến lên 46.000 đồng/kg (ghi nhận tăng thêm 3.000 – 4.000 đồng/kg).

Tại Hải Dương, Hà Nam, Bắc Giang, Ninh Bình giá heo hơi cũng ghi nhận tăng 1.000 đồng, đạt 35.000 đồng/kg.

Tại những địa phương giáp biên giới Trung Quốc, giá lợn hơi đạt mức giá cao 35.000 – 37.000 đ/kg. Cụ thể tại Lai Châu giá heo hơi hôm nay 8/2 đạt 36.000 đồng/kg.

Còn tại Hà Giang, trò chuyện với PV Dân Việt, anh Quynh chủ trang trại lợn ở Quản Bạ thông tin: “Giá heo hơi mới nhất tại Hà Giang đạt mức 37.000 đồng/kg đối với lợn siêu đẹp, ghi nhận tăng 1.000 đồng so với mấy hôm trước”.

Giá heo hơi hôm nay tại miền Trung, Tây Nguyên tăng giảm không đều, heo hơi đạt 32.000 – 36.000 đồng/kg

Tại khu vực miền Trung, Tây Nguyên nhiều nơi tăng, giảm không đồng đều. Theo đó, tại các tỉnh Quảng Trị tăng từ 34.000 đồng/kg lên 35.000 đồng/kg, Bình Định tăng từ 33.000 đồng lên 34.000 đồng/kg, Lâm Đồng có mức tăng tương ứng lên 32.000 đồng/kg. Tuy nhiên, tại Hà Tĩnh, giá heo hơi hôm nay giảm còn 35.500 – 36.000 đồng/kg, ghi nhận giảm 500 – 1.000 đồng/kg.

Nhìn chung, giá heo hơi toàn miền miền Trung, Tây Nguyên có sự chênh lệnh lớn giữa các tỉnh, thành, dao động trong khoảng 32 – 36.000 đồng/kg.

Giá heo hôm nay 8/2 tại miền Bắc có tốt nhất cả nước, heo hơi dao động từ 33.000 – 37.000 đồng/kg, heo móc hàm lên 46.000 đồng/kg. Ảnh minh họa

Giá heo hôm nay miền Nam vẫn "bét" nhất cả nước

Giá heo hơi hôm nay tại các tỉnh thuộc miền Nam có nhiều nơi tăng nhẹ từ 1.000 - 2.000 đồng/kg như Bạc Liêu, Long An, Đồng Tháp và Cà Mau, giá heo dao động 29.000 – 30.000 đồng/kg.

Tại thủ phủ chăn nuôi heo Đồng Nai, do ảnh hưởng việc lò giết mổ Xuyên Á (TP.HCM) đóng cửa, heo ở Đồng Nai bị thương lái mua thấp hơn vài giá so với các tỉnh, thành khác. Giá heo hôm nay ở Đồng Nai do đó hiện vẫn chỉ dao động quanh mức giá 30.000 – 32.000 đồng/kg, trong khi một số tỉnh có thể bán được với giá heo từ 32.000 –36.000 đồng/kg.