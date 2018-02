Giá heo (lợn) hơi hôm nay 7/2: TP.HCM lại “thất hứa” dẹp bỏ lò mổ thủ công, giá lợn miền Nam không vượt quá 32.000 đ/kg

TP.HCM không thể dẹp bỏ lò giết mổ heo thủ công Chánh Văn phòng UBND TP.HCM Võ Văn Hoan mới đây cho biết, TP.HCM sẽ thực hiện đúng quy hoạch cơ sở giết mổ công nghiệp trên địa bàn và đến cuối năm 2018 sẽ đóng cửa tất cả các lò giết mổ thủ công. Như vậy, một lần nữa, TP.HCM đưa ra lời hứa về việc dẹp bỏ các lò mổ thủ công, thay bằng việc đưa vào hoạt động các lò mổ công nghiệp. Trước đó, cơ quan chức năng TP.HCM cũng hứa đến cuối năm 2017, TP.HCM sẽ chấm dứt các lò giết mổ thủ công, đồng thời đưa vào hoạt động 6 nhà máy tập trung, hiện đại. Kế hoạch này được lập ra từ mười năm trước, và cũng đã nhiều lần được đem ra “hứa”. Theo phản ánh của các đơn vị đầu tư cơ sở giết mổ công nghiệp tại TP.HCM, với rất nhiều vướng mắc, từ quy hoạch đến các quy chuẩn về xây dựng, cách bố trí thiết bị, khu pha lóc, làm mát, cấp đông, hệ thống xử lý nước thải, nhà vệ sinh.

Giá heo hơi đã có tác động từ việc TP.HCM nhiều lần hứa sẽ dẹp bỏ các lò mổ thủ công, đến nay vẫn tiếp tục hứa... Chưa hết, theo Thông tư 13 của Bộ NNPTNT về “Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia lĩnh vực thú y, có hiệu lực từ 30.12.2017”, các cơ sở giết mổ tập trung phải cách biệt tối thiểu 500m với khu dân cư, trường học, bệnh viện, nơi thường xuyên tập trung đông người, đường quốc lộ, sông, suối, nguồn cung cấp nước sinh hoạt; và cách biệt tối thiểu 1km với trại chăn nuôi, chợ buôn bán gia súc, gia cầm và các nguồn gây ô nhiễm như bãi rác, nghĩa trang, nhà máy thải bụi và hoá chất độc hại… Ông Tô Văn Liêm, Giám đốc Công ty CP Chế biến thực phẩm Hóc Môn, đơn vị quản lý cơ sở giết mổ Xuân Thới Thượng, thông tin, đã từng rất nhiều lần “chạy lên chạy xuống”, kiến nghị với cơ quan chức năng để giải quyết các vướng mắc. Thế nhưng, khó khăn này chồng vướng mắc khác, đến nay, các cơ sở giết mổ công nghiệp này vẫn chưa thể đưa vào hoạt động, TP.HCM lại tiếp tục “hứa”. Trước tình hình nhu cầu giết mổ gia súc tăng cao dịp tết, mới đây, TP.HCM đã có công văn cho phép cơ sở giết mổ Xuyên Á (huyện Củ Chi) và cơ sở giết mổ thủ công Xuân Thới Thượng được hoạt động trở lại, đồng thời, giám sát chặt hai cơ sở này. “Nhà máy giết mổ gia súc Xuân Thới Thượng phải đảm bảo ưu tiên tập trung giết mổ công nghiệp, chỉ được thực hiện giết mổ thủ công khi đã sử dụng hết công suất giết mổ công nghiệp”, công văn của UBND TP.HCM mới đây nêu rõ. Ngoài ra, UBND TP cũng đề nghị nhà máy giết mổ gia súc Xuân Thới Thượng khẩn trương hoàn thành và đưa vào hoạt động hệ thống giết mổ công nghiệp của công ty này vào đầu tháng 2.2018. Dẫu vậy, ông Phạm Thành Hiệp - ​chủ trung tâm giết mổ Bình Tân (quận Bình Tân, TP.HCM), cho rằng, sau thời gian “nháo nhào” chạy tìm cơ sở giết mổ thay thế lò Xuyên Á bị tạm dừng thời gian qua, hiện tại, thương lái đưa heo về TP.HCM đã phải dời đi “tứ tán”, về Long An hoặc lên Tây Ninh tìm chỗ giết mổ. Do đó, chỉ trong một thời gian ngắn, lò Xuyên Á dù được phép hoạt động lại nhưng công suất nhỏ, thương lái cũng khó khăn khi “trở về”. Trong khi đó, UBND TP.HCM yêu cầu Sở NNPTNT phải thông tin đến các cơ quan báo chí, chủ cơ sở giết mổ về hoạt động, công suất của các cơ sở giết mổ hiện hữu và dự kiến nguồn thịt heo giết mổ tại TP.HCM phục vụ Tết Nguyên đán 2018, tránh xảy ra tình trạng khiếu kiện, khiếu nại và phản ánh của người dân khi cho phép cơ sở giết mổ Xuyên Á và cơ sở giết mổ thu công tại nhà máy Xuân Thới Thượng hoạt động trở lại. Người dân hy vọng giá heo sẽ tăng những ngày cận tết, "vớt vát" một năm buồn của ngành chăn nuôi. Giá heo hơi Đồng Nai không vượt quá 32.000 đồng/kg Ông Nguyễn Kim Đoán - Phó chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai, nhận xét, do ảnh hưởng việc lò giết mổ Xuyên Á (TP.HCM) đóng cửa, heo ở Đồng Nai bị thương lái mua thấp hơn vài giá so với các tỉnh, thành khác, vì thương lái phải trả thêm chi phí cho hoạt động giết mổ, vận chuyển. Heo ở Đồng Nai do đó hiện vẫn chỉ dao động quanh mức giá 30.000 – 32.000 đồng/kg, trong khi một số tỉnh có thể bán được với giá heo từ 32.000 –36.000 đồng/kg. “Việc lò mổ Xuyên Á bắt đầu hoạt động trở lại có thể là tin vui cho người chăn nuôi Đồng Nai, nông dân kỳ vọng giá heo sẽ nhích lên trong dịp tết Nguyên đán sắp tới. Cùng với việc nhu cầu tiêu thụ tăng cao, giới chăn nuôi heo cũng mong khi vào cao điểm tiêu thụ cũng góp phần giúp giá heo tăng”, ông Đoán nhận định. Tuy nhiên, ông Đoán cũng cho rằng, năm nay sẽ khó xảy ra tình trạng trữ heo để “neo” giá như những năm trước vì hiện nay nguồn cung vẫn rất dồi dào, nhất là nguồn heo từ các trại gia công của doanh nghiệp. Mặt khác, mùa tết năm nay thị trường Trung Quốc ít “ăn” hàng như mọi năm nên heo đủ trọng lượng là người nuôi bán ra, vì nếu để thành heo quá lứa, heo mỡ sẽ khó tiêu thụ. Trong khi giá heo hơi đang có xu hướng tăng nhẹ thì giá gia cầm tại các tỉnh Đông Nam bộ lại đột nhiên giảm mạnh trong những ngày qua. Cụ thể, một số trại gà ta thả vườn ở Đồng Nai cho biết, giá gà ta đã giảm hơn 10.000 đồng/kg trong vài ngày qua. Hiện giá gà trống cân tại trại cho thương lái còn 50.000 đồng/kg, gà mái có giá 60.000 đồng/kg. Nguyên nhân khiến giá gà ta thả vườn dịp này giảm mạnh là do nguồn cung dồi dào. Người chăn nuôi hy vọng những ngày cận tết giá gà ta sẽ tăng hơn, theo chiều tăng của nhu cầu thị trường.

