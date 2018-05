Giá nông sản hôm nay 17/5: Giá cà phê quay đầu tăng nhẹ, giá tiêu ít biến động

(Dân Việt) Sau phiên giảm liên tiếp, giá cà phê hôm nay 17/5 tăng trở lại với mức 200 đồng/kg, hiện giá cà phê được giao dịch ở mức 35.300 – 36.000 đồng/kg. Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) cho biết, 10 ngày đầu tháng 5/2018, giá cà phê trong nước giảm so với cuối tháng 4/2018 và so với cùng kỳ tháng trước. Giá tiêu trong nước vẫn đang giữ ở mức 59.000 đồng/kg.

Giá cà phê tiếp tục giảm so với các tháng trước đó

Giá cà phê xuất khẩu giảm tháng thứ 3 liên tiếp

Giá cà phê hôm nay 17/5 đã tăng trở lại với mức 200 đồng/kg, giao dịch ở mức 35.300 – 36.000 đồng/kg.

Cụ thể, tại huyện Bảo Lộc (Lâm Đồng) giá cà phê đang ở mức 35.300 đồng/kg, giá cà phê tại Di Linh, Lâm Hà thấp hơn ở mức 35.300 – 35.400 đồng/Kg.

Giá cà phê tại huyện Cư M'gar (ĐắkLắk), Ea H'leo (ĐắkLắk) sau khi giảm 300 đồng/kg vào hôm qua đang dao động trong khoảng 35.500 đồng/kg. Giá cà phê tại huyện Buôn Hồ ở mức 35.600 đồng/kg.

Còn tại Gia Lai giá cà phê hôm nay sau ở mức 36.700 đồng/kg. Hiện giá cà phê Gia lai đang cao nhất. Tại Kon Tum giá cà phê hôm nay không đổi mức 35.600 đồng/kg. Trong khi tỉnh Đắk Nông giá cà phê hôm nay ở mức 35.500 đồng/kg.

Kết thúc phiên giao dịch hôm qua, giá cà phê Robusta trên sàn ICE Europe – London đang tăng nhẹ.

Giá cà phê robusta kỳ hạn tại London đang tăng nhẹ trong phiên đầu giờ sáng nay, với giá hợp đồng giao tháng 7 tăng 9 USD (tăng 0,52%) đứng ở mức 1737 USD/tấn.

Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) cho biết, 10 ngày đầu tháng 5/2018, giá cà phê trong nước giảm so với cuối tháng 4/2018 và so với cùng kỳ tháng trước. Chốt phiên giao dịch ngày 9/5/2018, tại tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê giảm 1,6% so với cuối tháng 4/2018 và giảm 0,3% so với ngày 9/4/2018, xuống mức 36.200 – 36.300 VNĐ/kg. Giá cà phê xuất khẩu loại 5% hạt đen và vỡ giao tại cảng TP.HCM ở mức 1.654 USD/tấn, trừ lùi 140 USD/tấn.

Tổ chức Cà phê Quốc tế (ICO) dự báo tiêu thụ cà phê niên vụ 2017/2018 sẽ tăng lên 159,92 triệu bao, cao hơn mức 158,89 triệu bao công bố trước đó, và thị trường đang chuyển từ dư thừa sang thiếu hụt nhẹ. Nguồn cung cà phê niên vụ 2017/2018 sẽ thiếu hụt khoảng 254.000 bao. Dự báo về sản lượng cà phê niên vụ 2017/2018 được ICO giữ nguyên ở 159,66 triệu bao. ICO cũng điều chỉnh các con số cung – cầu niên vụ 2016/2017, theo đó thị trường thiếu hụt 164.000 bao, so với dự báo dư thừa 312.000 bao trước đây, phản ánh nhu cầu tiêu thụ đang tăng lên.

Giá tiêu ít biến động

Giá tiêu vẫn đi ngang

Giá hồ tiêu nguyên liệu tại một số tỉnh phía Nam ngày hôm nay vẫn đi ngang với mức giao dịch chung 59.000 đồng/kg. Trong đó tỉnh ĐắkLắk, Bình Phước giá hồ tiêu hôm nay đồng loạt tăng 1.000 đồng/kg lên mức 59.000 đồng/kg.

Còn tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu giá hồ tiêu hôm nay đi ngang ở mức 61.000 đồng/kg, đây vẫn là địa phương có giá tiêu cao nhất trong khu vực.

Tại tỉnh Đắk Nông, Đồng Nai giá hồ tiêu ở mức 59.000 đồng/kg.

Giá hồ tiêu hôm nay tại tỉnh Gia Lai sau khi hồi phục đang bán ở mức 59.000 đồng/kg.

Như vậy, giá tiêu được thu mua trong khoảng 58.000 - 60.000 đồng/kg.