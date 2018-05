Giá nông sản hôm nay 18/5: Giá cà phê trên đà phục hồi tăng nhẹ, giá tiêu lại giảm

(Dân Việt) Giá cà phê hôm nay 18/5 trên đà hồi phục khi tăng nhẹ liên tiếp hai phiên gần đây. Với mức tăng 200 đồng/kg, hiện giá cà phê được giao dịch ở mức 35.500 – 36.200 đồng/kg. Xuất khẩu cà phê sang Indonesia trong 4 tháng đầu năm tăng gấp 11,9 lần về lượng và tăng 9,4 lần về trị giá so cùng kỳ năm trước. Giá tiêu sau nhiều ngày đứng yên đã giảm 1000 đồng/kg.

Giá cà phê đang trên đà hồi phục

Giá cà phê tăng nhẹ 200 đồng/kg

Giá cà phê hôm nay 18/5 tiếp tục tăng nhẹ với mức 200 đồng/kg, giao dịch ở mức 35.500 – 36.200 đồng/kg. Tại huyện Bảo Lộc (Lâm Đồng) giá cà phê tăng 200 đồng/kg đang bán ở mức 35.500 đồng/kg, giá cà phê tại Di Linh, Lâm Hà thấp hơn ở mức 35.500 – 35.600 đồng/Kg.

Giá cà phê tại huyện Cư M'gar (ĐắkLắk), Ea H'leo (ĐắkLắk) sau khi tăng 200 đồng/kg vào hôm qua đang dao động trong khoảng 35.900 đồng/kg. Giá cà phê tại huyện Buôn Hồ ở mức 35.800 đồng/kg.

Còn tại Gia Lai giá cà phê hôm nay sau khi tăng 200 đồng/kg ở mức 36.200 đồng/kg. Hiện giá cà phê Gia lai đang cao nhất. Tại Kon Tum giá cà phê hôm nay không đổi mức 35.800 đồng/kg.Trong khi tỉnh Đắk Nông giá cà phê hôm nay ở mức 35.700 đồng/kg.

Kết thúc phiên giao dịch hôm qua, giá cà phê Robusta trên sàn ICE Europe – London đang tăng.

Giá cà phê robusta kỳ hạn tại London đang tăng nhẹ trong phiên đầu giờ sáng nay, với giá hợp đồng giao tháng 7 tăng 9 USD (tăng 0,52%) đứng ở mức 1737 USD/tấn.

Số liệu thống kê vừa được Tổng cục Hải quan công bố cho thấy, xuất khẩu cà phê sang Indonesia trong 4 tháng đầu năm tăng đột biết so cùng kỳ với 51.000 tấn, đạt trị giá 98 triệu USD. Tính bình quân, giá cà phê xuất khẩu sang thị trường này đạt gần 1.922 USD/ tấn. So với giá cà phê xuất khẩu trung bình 4 tháng của cả nước là 1.936 USD/ tấn, cà phê xuất sang thị trường Indonesia thấp hơn 14 USD/ tấn.

Nguồn cung cà phê xuất khẩu có khả năng giảm trong các tháng tới, Theo Hiệp hội các nhà xuất khẩu cà phê Bra-xin, xuất khẩu cà phê của nước này trong tháng 3/2018 đạt 1,95 triệu bao, tăng hơn 1% so với cùng kỳ năm 2017, nhưng vẫn thấp hơn so với bình quân xuất khẩu hàng tháng từ 2,7 – 2,8 triệu bao. Khả năng nước này vẫn sẽ duy trì mức xuất khẩu thấp trong tháng 6 và tháng 7 khi niên vụ cà phê mới sẽ bắt đầu vào khoảng tháng 8/2018. Trong khi đó, xuất khẩu cà phê của Indonesia và Uganda giảm do nguồn cung cạn kiệt.

Trong tuần đầu tháng 5, dự trữ cà phê Robusta tại châu Âu đã giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 3 năm. Tính từ đầu năm tới nay, dự trữ cà phê tại châu Âu giảm gần 37%, xuống còn 76.790 tấn.

Giá tiêu đồng loạt giảm 1000 đồng/kg

Giá tiêu bắt đầu giảm trở lại

Giá hồ tiêu ngày 18/5 tại một số tỉnh phía Nam đồng loạt giảm 1000 đồng. Đặc biệt tại Chư Sê (Gia Lai) chỉ còn 57.000 đồng/kg. tại tỉnh ĐắkLắk, Bình Phước giá hồ tiêu hôm nay giảm 1.000 đồng vào phiên giao dịch chiều qua xuống ở mức 58.000 đồng/kg.

Còn tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu giá hồ tiêu hôm nay giảm 1.000 đồng/kg ở mức 59.000 đồng/kg, đây vẫn là địa phương có giá tiêu cao nhất trong khu vực.

Tại tỉnh Đắk Nông, Đồng Nai giá hồ tiêu sau khi giảm 1.000 đồng/kg giá tiêu lần lượt 58.000 đồng/kg và 59.000 đồng/kg.

Khoảng hơn 2 tuần trở lại đây, tại các huyện Xuyên Mộc, Châu Đức, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã xuất hiện nhiều thương lái Trung Quốc lùng sục thu mua rễ hồ tiêu. Theo Hội Nông dân xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc, khoảng 2 tuần trở lại đây, thương lái bắt đầu lùng sục thu mua rễ tiêu trên địa bàn xã. Nhưng chỉ một số ít hộ chặt bỏ tiêu già cỗi, hoặc bị dịch bệnh mới tận dụng để bán rễ tiêu, ước tính khoảng vài tấn. Tuy nhiên, do giá hạt tiêu hiện đang ở mức thấp, chưa đến 60.000 đồng/kg nên không loại trừ khả năng bà con có thể đào rễ tiêu sống để bán.

Trước vấn đề này, ngành chức năng của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã khuyến cáo người trồng tiêu hết sức cảnh giác, đừng vì thấy lợi trước mắt mà ồ ạt thu gom rễ để bán cho thương lái.