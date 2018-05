Giá nông sản hôm nay 19/5: Giá cà phê tiếp tục tăng từ từ, giá tiêu giảm đồng loạt

(Dân Việt) Giá cà phê hôm nay 19/5 tăng nhẹ phiên thứ 3 liên tiếp lên mức 35.600 – 36.200 đồng/kg. Thị trường vẫn chưa ghi nhận có lực mua mới của các nhà công nghiệp. Các giới đầu cơ vẫn cần nghe ngóng thêm tin tức kinh tế vĩ mô tổng thể để đưa ra quyết định. Giá tiêu tiếp tục giảm giảm 1.000 đồng dao động mức 56.000 – 59.000 đồng/kg.

Giá cà phê đang tăng một cách thận trọng

Giá cà phê tăng nhẹ 200 đồng/kg

Giá cà phê hôm nay 19/5 tiếp đà hồi phục khi tăng nhẹ 2 phiên giao dịch liên tiếp gần đây. Với mức tăng 100 đồng/kg, hiện giá cà phê được giao dịch ở mức 35.600 – 36.200 đồng/kg.

Tại huyện Bảo Lộc (Lâm Đồng) giá cà phê tăng 200 đồng/kg đang bán ở mức 35.500 đồng/kg, giá cà phê tại Di Linh, Lâm Hà thấp hơn ở mức 35.500 – 35.600 đồng/Kg.

Giá cà phê tại huyện Cư M'gar (ĐắkLắk), Ea H'leo (ĐắkLắk) sau khi tăng 200 đồng/kg vào hôm qua đang dao động trong khoảng 35.900 đồng/kg. Giá cà phê tại huyện Buôn Hồ ở mức 35.800 đồng/kg.

Còn tại Gia Lai giá cà phê hôm nay sau khi tăng 200 đồng/kg ở mức 36.200 đồng/kg. Hiện giá cà phê Gia lai đang cao nhất. Tại Kon Tum giá cà phê hôm nay không đổi mức 35.800 đồng/kg.Trong khi tỉnh Đắk Nông giá cà phê hôm nay ở mức 35.700 đồng/kg.

Cơ quan thống kê nông nghiệp ở Brazil CONAB thông báo vụ mùa cà phê robusta mới đã được thu hoạch và vụ thu hoạch cà phê Arabica cũng đang sắp thu hoạch. Dự báo của mùa vụ mới sẽ cao hơn mức dự đoán trước đó, với tổng là 58,04 triệu túi. Trong đó có 44,33 triệu bao cà phê arabica và 13,71 triệu bao cà phê robusta conilon. Đây là những con số mà các chuyên gia nhận định được đưa ra tương đối thận trọng khi so sánh với các dự khác đã được đưa ra ở mức hơn 60 triệu túi. Báo cáo của CONAB về dự báo với cà phê Robusta đặc biệt khiêm tốn, so với nhiều dự báo khác, cho rằng con số này cao hơn khoảng 23% so với 13,71 triệu bao ở trên.

Trong khi chờ đợi, có những báo cáo về việc đầu tư ngày càng tăng vào các hệ thống tưới tiêu ở các trang trại ở phía bắc bang Espirito Santo, là khu vực sản xuất cà phê vối mạnh nhất của Brazil. Hệ thống tưới tiêu vừa hạn chế nguy cơ hạn hán gây thiệt hại cho cây trồng trong tương lai, mà còn giúp tăng năng suất cao hơn trong những năm tới. Một yếu tố sẽ góp phần bảo đảm an ninh lâu dài cho cà phê robusta conilon cung cấp cho cả thị trường nội địa Brazil và cho thị trường xuất khẩu truyền thống đối với các loại cà phê này, ở Bắc Mỹ.

Giá tiêu đồng loạt giảm

Giá hồ tiêu đang đi xuống ở mức thấp

Giá hồ tiêu ngày 19/5 đồng loạt giảm 1000 đồng. Đặc biệt tại Chư Sê (Gia Lai) giảm chỉ còn 57.000 đồng/kg.

Tại tỉnh ĐắkLắk, Bình Phước giá hồ tiêu hôm nay giảm 1.000 đồng vào phiên giao dịch chiều qua xuống ở mức 58.000 đồng/kg.

Còn tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu giá hồ tiêu hôm nay giảm 1.000 đồng/kg ở mức 59.000 đồng/kg, đây vẫn là địa phương có giá tiêu cao nhất trong khu vực.

Tại tỉnh Đắk Nông, Đồng Nai giá hồ tiêu sau khi giảm 1.000 đồng/kg giá tiêu lần lượt 58.000 đồng/kg và 59.000 đồng/kg.