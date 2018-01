Giá nông sản hôm nay 20/1: Giá cà phê giảm 500 đồng/kg, giá tiêu vẫn đi ngang

(Dân Việt) Giá cà phê hôm nay 20/1 giảm 500 đồng/kg, đẩy giá cà phê giao dịch ở mức 36.400 - 37.000 đồng/kg. Theo cơ quan thống kê Brazil Conab, Brazil sẽ thu hoạch sản lượng cà phê cao kỷ lục trong năm 2018. Giá tiêu vẫn giữ ở mức trung bình 61.000 đồng/kg.

Giá cà phê hôm nay 20/1 quay đầu giảm mạnh

Giá cà phê Robusta quay đầu giảm

Sau hai phiên tăng liên tiếp, giá cà phê hôm nay 20/1 đã quay đầu giảm 500 đồng/kg. Giá cà phê giao dịch ở mức 36.400 – 37.000 đồng.

Giữa tháng 1/2018, Green Coffee Association đã công bố lượng cà phê dự trữ tại các kho của Mỹ đến cuối tháng 12/2017, theo đó tổng tồn kho cà phê tại các kho trên khắp nước Mỹ giảm 105.985 bao so với cuối tháng 11/2017

Theo cơ quan thống kê Brazil Conab, Brazil sẽ thu hoạch sản lượng cà phê cao kỷ lục trong năm 2018. Nhận định này tương đồng với nhận định của thị trường về vụ sản xuất cà phê bội thu của Brazil trong năm 2018.

Trong dự báo đầu tiên cho tình hình sản xuất cà phê Brazil năm 2018, Conab dự báo sản lượng năm 2018 đạt khoảng 54,44 – 58,51 triệu bao, biên độ mà ngay cả ngưỡng dưới cũng cao hơn mức sản lượng cà phê cao kỷ lục 51,37 triệu bao mà nước này đạt được 2 năm trước.

Sản lượng cà phê Brazil năm 2017 – năm thấp điểm sản xuất cà phê Arabica trong chu kỳ cao – thấp – đạt 44,97 triệu bao, cao hơn so với ước tính hồi tháng 9 của Conab khoảng 200.000 bao, chủ yếu do sản lượng cà phê Arabica cao hơn dự báo trước đó, vốn chiếm phần lớn trong sản lượng cà phê của nước này.

Đối với năm 2018, sản lượng cà phê Arabica Brazil dự báo đạt 41,74 – 44,55 triệu bao, tăng 30% so với năm 2017, chủ yếu do sản lượng cà phê tăng tại bang Minas Gerais, bang sản xuất cà phê Arabica lớn nhất Brazil. Tại bang này, sản lượng cà phê được dự báo tăng 26% trong cùng kỳ so sánh, lên 28,77 – 30,29 triệu bao, chủ yếu nhờ có thêm 50.000ha cà phê cho thu hoạch, bên cạnh triển vọng năng suất tăng do diễn biến ra hoa thuận lợi trong tháng 10 – 11/2017.

Đối với cà phê Robusta, Conab dự báo sản lượng cà phê Robusta Brazil năm 2018 sẽ đạt khoảng 12,7 – 13,96 triệu bao, dẫn đầu là tăng trưởng sản xuất tại Espirito Santo, bang sản xuất cà phê Robusta lớn nhất Brazil.

Kết thúc phiên giao dịch, trên sàn ICE Europe – London, giá cà phê Robusta giảm ở tất cả các kì hạn. Kỳ hạn giao ngay tháng 3/2018 giảm 37 USD, còn 1.756 USD/tấn, trong khi kỳ hạn giao tháng 5/2018 giảm thêm 20 USD, còn 1.742 USD/tấn và kỳ hạn giao tháng 7/2018 giảm thêm 21 USD, lên 1.770 USD/tấn. Trên sàn ICE US – New York, giá cà phê Arabica kỳ hạn tháng 3/2018 tăng thêm 0,15 cent, còn 121,25 cent/lb và kỳ hạn giao tháng 5/2018 tăng thêm 0.15 cent, lên 123,7 cent/lb.

Giá tiêu hôm nay tiếp tục đi ngang

Giá tiêu không có thay đổi

Giá tiêu hôm nay 20/1 trong nước hôm nay vẫn đi theo xu hướng giảm diễn ra trong suốt tuần này. Giá tiêu hôm nay đang được giao dịch trong khoảng 60.000 - 62.000 đồng/kg, với mức giá trung bình đạt 61.000 đồng.

Cụ thể, giá tiêu cao nhất vẫn ở Bà Rịa – Vũng Tàu với 62.000 đồng/kg; thấp nhất là ở tỉnh Bình Phước và Đồng Nai với 60.000 đồng/kg. Tại miền Nam ghi nhận giảm 1.000 đồng/kg ở Đắk Nông xuống 61.000 đồng/kg.