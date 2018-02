Giá nông sản hôm nay 23/2: Giá cà phê giảm tiếp 100 đồng/kg, giá tiêu ít biến động

(Dân Việt) Giá cà phê hôm nay 23/2 tiếp tục giảm tiếp 100 đồng/kg. Sức mua trên thị trường vẫn đang rất ì ạch, giá cà phê đang có hiện tượng đi ngang. Hiện giá cà phê được giao dịch ở mức 36.600 – 37.000 đồng/kg. Giá tiêu hôm nay không có nhiều biến động, vẫn giao dịch ở mức trung bình 63.000 đồng/kg.

Giá cà phê hôm nay tiếp tục đi ngang

Giá cà phê Robusta tiếp tục giảm nhẹ

Giá cà phê tiếp tục đi ngang trong những ngày qua. Giá cà phê hôm nay giảm nhẹ 100 đồng/kg. Hiện giá cà phê được giao dịch ở mức 36.600 – 37.000 đồng/kg. Trong đó cao nhất là ở Ia Grai (Gia Lai) vẫn giữ được mốc 37.000 đồng/kg. Các chuyên gia dự báo giá cà phê sẽ vẫn tiếp tục đi ngang trong mấy ngày tới, trước khi có thay đổi đột biến lên hay xuống theo thị trường thế giới.

Trong khi đó, xuất khẩu của Brazil trong những tháng qua đã giảm đáng kể và được dự báo sẽ tiếp tục giảm mạnh trong nhiều tháng tới. Hiệp hội các nhà xuất khẩu cà phê Brazil (Cecafe) cho biết xuất khẩu cà phê Brazil tháng 1/2018 đạt 2,49 triệu bao, giảm 5,9% so với cùng kỳ năm 2017, và là mức thấp nhất trong tháng 1 các năm kể từ 2012 đến nay. Sự suy giảm này phản ánh lượng xuất khẩu giảm tại tất cả 5 thị trường lớn, ngoại trừ Nhật Bản, và khuynh hướng giảm lượng xuất khẩu xuất hiện từ trước đó. Các kho dự trữ cà phê cạn kiệt tại Brazil, sau hàng loạt các vụ sản xuất gây thất vọng, đặc biệt là cà phê Robusta, và những người trồng cà phê lưỡng lự bán ra khiến nguồn cung khả dụng xuất khẩu càng thấp.

Cepea nhấn mạnh xuất khẩu cà phê Brazil sẽ tiếp tục suy giảm trong những tháng tới do người bán giảm giao dịch, nguồn cung thấp tại Brazil và những người mua cũng ít có động lực mua do chờ đợi vụ thu hoạch mới. Dữ liệu của Cecafe cho thấy xuất khẩu cà phê Robusta đặc biệt thấp trong tháng 1, chỉ dạt 11.320 bao – thấp hơn nhiều so với mức cao kỷ lục 344.794 ghi nhận vào tháng 1/2015, trước khi hạn hán hoành hành tại Espirito Santo. Xuất khẩu cà phê Arabica đạt 2,32 triệu bao trong tháng 1/2018, giảm 4,6% so với năm 2017. Tổng lượng xuất khẩu cà phê Brazil trong tháng 1/2018 đạt 2,33 triệu bao, giảm 5,1% so với cùng kỳ năm 2017

Kết thúc phiên giao dịch, trên sàn ICE Europe – London, giá cà phê Robusta giảm ở tất cả các kì hạn. Kỳ hạn giao ngay tháng 3/2018 giảm 6 USD ở mức 1.801 USD/tấn, trong khi kỳ hạn giao tháng 5/2018 giảm 7 USD, còn 1.759 USD/tấn và kỳ hạn giao tháng 7/2018 giảm 7 USD, còn 1.786 USD/tấn. Trên sàn ICE US – New York, giá cà phê Arabica kỳ hạn tháng 3/2018 tăng thêm 2,56 cent, lên 119,6 cent/lb và kỳ hạn giao tháng 5/2018 tăng thêm 2,00 cent, lên 120,9 cent/lb.

Giá hạt tiêu vẫn ở mức thấp so với năm ngoái

Giá tiêu không có nhiều thay đổi

Giá tiêu hôm nay 23/2 vẫn trầm lắng sau kỳ nghỉ tết. Tiêu Tây Nguyên giữ mức 62.000 đến 63.000 đồng/kg. Giá tiêu tại các tỉnh phía Nam khoảng 62.000 đến 64.000 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, giá tiêu tại Ấn Độ ẫn đang tăng tích cực nhờ sức mua lớn và nguồn cung hàng chất lượng đang cạn dần. Giới thương lái cho biết, hôm qua chỉ có 10 tấn tiêu chất lượng được giao dịch với giá 405 – 410 rupee/kg. Giá hồ tiêu giao ngay tại thị trường này cũng tăng thêm 200 rupee lên 39.200 – 41.200 rupee/tạ; giá hạt tiêu xuất khẩu sang châu Âu và Mỹ cũng tăng lên lần lượt 6.600 USD/tấn và 6.850 USD/tấn.