Giá nông sản hôm nay 24/7: Giá cà phê tăng nhẹ, người Việt chỉ ăn 5% hồ tiêu

(Dân Việt) Trên thị trường nông sản hôm nay 24/7, giá cà phê tại các tỉnh Tây Nguyên đồng loạt tăng 100 đồng/kg, trong khi đó thị trường cà phê thời gian tới sẽ chưa thể hết tiêu cực, do áp lực dư cung và căng thẳng thương mại gia tăng. Thị trường hồ tiêu hôm nay giá không đổi, giao dịch quanh mức 52.000-53.000 đồng/kg.

Giá cà phê hôm nay 24/7 tăng 100 đồng/kg tại các tỉnh Tây Nguyên. Ảnh minh hoạ: I.T

Giá cà phê hôm nay tăng nhẹ

Theo ghi nhận từ thị trường, tại các tỉnh Tây Nguyên giá cà phê nguyên liệu đồng loạt tăng nhẹ trong phiên giao dịch sáng nay, với mức tăng 100 đồng/kg.

Hiện, giá cà phê tại tỉnh Lâm Đồng đạt mức 34.800 đồng/kg, giá cà phê tại các tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai, Đắk Nông cùng ở mức 35.500 đồng/kg, tăng 100 đồng/kg so với hôm qua.

Tại cảng TP.Hồ Chí Minh, giá cà phê xuất khẩu tăng 3 USD/tấn, đạt 1.566 USD/tấn, trừ lùi 120 USD/tấn.

Trong phiên giao dịch đầu tuần ngày hôm qua, giá cà phê robusta tại sàn London tăng thêm 3 USD/tấn ở tất cả các kì hạn, trong đó kì hạn giao hàng tháng 9/2018 đêm qua chốt ở mức 1.686 USD/tấn.

Giá cà phê ngày 24/7 tại một số thị trường. Nguồn: giacaphe

Theo số liệu thống kê từ Tổng cục Hải quan, xuất khẩu cà phê trong nửa đầu tháng 7/2018 đạt 57,7 nghìn tấn, trị giá 108,2 triệu USD, giảm 29,7% về lượng và giảm 31% về trị giá so với 15 ngày đầu tháng 6/2018; tăng 5,9% về lượng, nhưng giảm 12,6% về trị giá so với 15 ngày đầu tháng 7/2017.

Lũy kế từ đầu năm đến ngày 15/7/2018, xuất khẩu cà phê đạt 1,09 triệu tấn, trị giá 2,11 tỷ USD, tăng 10,5% về lượng, nhưng giảm 5,5% về trị giá so với cùng kỳ năm 2017.

Giá xuất khẩu bình quân cà phê nửa đầu tháng 7/2018 đạt mức 1.877 USD/tấn, giảm 2,0% so với 15 ngày đầu tháng 6/2018, so với 15 ngày đầu tháng 7/2017 giảm 17,5%. Lũy kế từ đầu năm đến nửa đầu tháng 7/2018, giá xuất khẩu bình quân cà phê đạt 1.924 USD/tấn, giảm 14,5% so với cùng kỳ năm 2017.

Theo số liệu thống kê từ Ủy ban thương mại quốc tế Mỹ, Việt Nam là thị trường cung cấp cà phê lớn thứ 3 tại Mỹ. Do lượng nhập khẩu giảm 8,8%, nên thị phần mặt hàng cà phê của Việt Nam trong tổng lượng nhập khẩu của Mỹ giảm từ 16,9% trong 5 tháng đầu năm 2017, xuống còn 16,1% trong 5 tháng đầu năm 2018.

Theo Cục Xuất nhập khẩu, giá cà phê toàn cầu thời gian tới sẽ tiếp tục chịu áp lực dư cung từ vụ mùa mới của Brazil và Indonesia, trong khi nhu cầu chưa có nhiều cải thiện và dự trữ cà phê tại các kho của Mỹ tính đến cuối tháng 6/2018 mặc dù giảm, nhưng vẫn ở mức cao.

Giá tiêu hôm nay không đổi, chỉ 5% sản lượng tiêu dùng nội địa

Theo thông tin từ Bộ Công Thương, những ngày gần đây, giá hạt tiêu đen và hạt tiêu trắng tại thị trường trong nước liên tục giảm theo giá thế giới. Trong khi đó, thị trường xuất khẩu cũng chưa có tín hiệu khởi sắc do nguồn cung từ các nước sản xuất đều dồi dào.

Lũy kế đến ngày 15/7/2018, xuất khẩu hạt tiêu của Việt Nam đạt 142,3 nghìn tấn, trị giá 484,53 triệu USD. Ảnh minh hoạ: T.L

Cụ thể, ngày hôm nay 24/7, giá hạt tiêu tại các vùng nguyên liệu chính như Bà Rịa - Vũng Tàu đạt 53.000 đồng/kg; các tỉnh Tây Nguyên đồng loạt ở mức 52.000 đồng/kg.

So với cùng kỳ tháng 6/2018, giá tiêu nguyên liệu tại Việt Nam đã giảm từ 1,9 – 7,1%. Giá hạt tiêu trắng đạt mức 87.000 đồng/kg, thấp hơn nhiều so với mức giá 117.000 đồng/kg cùng kỳ năm 2017.

Theo số liệu thống kê từ Tổng cục Hải quan, xuất khẩu hạt tiêu trong 15 ngày đầu tháng 7/2018 đạt 10,4 nghìn tấn, trị giá 32 triệu USD, giảm 5,1% về lượng và giảm 10,3% về trị giá so với cùng kỳ tháng 6/2018, so với cùng kỳ tháng 7/2017 tăng 8,4% về lượng, nhưng giảm 27% về trị giá.

Lũy kế đến ngày 15/7/2018, xuất khẩu hạt tiêu đạt 142,3 nghìn tấn, trị giá 484,53 triệu USD, tăng 5,4% về lượng, nhưng giảm 35,8% về trị giá so với cùng kỳ năm 2017.

Về diễn biến giá, nửa đầu tháng 7/2018, giá xuất khẩu bình quân hạt tiêu đạt mức 3.069 USD/tấn, giảm 5,4% so với nửa đầu tháng 6/2018, so với nửa đầu tháng 7/2017 giảm 32,7%. Lũy kế đến ngày 15/7/2018, giá xuất khẩu bình quân hạt tiêu đạt mức 3.404 USD/tấn, giảm tới 39,1% so với cùng kỳ năm 2017.

Bộ Công Thương cho biết, giá hạt tiêu toàn cầu giảm do nguồn cung vượt cầu. Người trồng hạt tiêu của Việt Nam đã thu hoạch xong và bán ra để chuẩn bị cho vụ mùa mới, trong khi đó Indonesia cũng đang bước vào vụ thu hoạch, gây áp lực dư cung lên thị trường.

Nhu cầu tiêu thụ hạt tiêu toàn cầu khoảng 300.000 – 350.000 tấn/năm. Việt Nam có thể cung ứng 200.000 tấn/năm, chiếm khoảng 62% tổng sản lượng hạt tiêu thế giới và có tới 95% sản lượng sản xuất hạt tiêu của Việt Nam được dùng để xuất khẩu.