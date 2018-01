Giá nông sản hôm nay 25/1: Giá cà phê tăng 400 đồng/kg, giá tiêu trung bình 62.000 đồng/kg

(Dân Việt) Giá cà phê hôm nay 25/1 đồng loạt tăng 400 đồng/kg tại các địa phương, đẩy giá cà phê giao dịch ở mức 36.500 - 36.900 đồng/kg. Giá tiêu vẫn giao dịch ở 61.000 – 62.000 đồng/kg. Ngoài giá thấp, người trồng tiêu cũng lo lắng sản lượng các năm tiếp theo sẽ giảm khi nông dân không có tiền để tái đầu tư.

Giá cà phê vẫn chưa thể vượt qua mốc 37.000 đồng/kg

Giá cà phê Robusta tăng 400 đồng/kg

Sau phiên giảm giá ngày hôm qua, giá cà phê hôm nay tăng 400 đồng/kg, kéo giá cà phê giao dịch ở mức 36.500 – 36.900 đồng. Đây là mức giá đã duy trì liên tục hai tuần qua sau nhiều phiên tăng, giảm. Nhưng vẫn chưa vượt qua được mố 37.000 đồng/kg.

Liên đoàn các nhà trồng cà phê Colombia đã bày tỏ lo ngại rằng do những ảnh hưởng tiêu cực của thời tiết ẩm ướt và mưa trong quý cuối năm 2017, có thể làm sản lượng cà phê giảm 20% trong nửa đầu năm nay. Trong khi giá cà phê xuất khẩu bị ảnh hưởng bởi giá tham chiếu của thị trường New York, giá thị trường nội địa đang có nguy cơ sẽ giảm xuống dưới chi phí sản xuất. May mắn thay cho các nông dân trồng cà phê Colombia có các chương trình hỗ trợ của Liên bang và Nhà nước nhằm giảm thiểu thiệt hại cho người sản xuất.

Kết thúc phiên giao dịch, trên sàn ICE Europe – London, giá cà phê Robusta tăng ở tất cả các kì hạn. Kỳ hạn giao ngay tháng 3/2018 tăng 26 USD, lên 1.775 USD/tấn, trong khi kỳ hạn giao tháng 5/2018 tăng them 21USD , lên 1.755 USD/tấn và kỳ hạn giao tháng 7/2018 tăng thêm 21 USD, lên 1.782 USD/tấn. Trên sàn ICE US – New York, giá cà phê Arabica kỳ hạn tháng 3/2018 tăng thêm 1,55 cent, lên 122,5 cent/lb và kỳ hạn giao tháng 5/2018 tăng thêm 1,50 cent, lên 124,9 cent/lb.

Giá tiêu xuống thấp, bà con ngừng bán để tránh giá rớt

Giá tiêu ít biến động

Giá tiêu hôm nay 25/1 vẫn đi ngang, giữ được mức giao dịch trong khoảng 61.000 - 62.000 đồng/kg. Theo các hộ trồng tiêu, đây là năm thứ 3 liên tiếp họ phải đối mặt với hàng loạt khó khăn như dịch bệnh mất mùa và giá cả sụt giảm khiến tất cả đều hụt hẫng với cây trồng được mệnh danh là “vàng đen” một thời. Trước tình hình năng suất và giá tiêu đều giảm mạnh, nông dân có tâm lý “găm hàng” hy vọng giá tươi sáng hơn…

Điều nông dân lo lắng, mất mùa, mất giá sẽ đẻ ra hệ lụy không chỉ năm nay mà các năm sau nữa khi chi phí đầu tư cho vụ sau sẽ bị giảm bớt. Đáng ra đầu tư 10 đồng nhưng năm sau bà con chỉ có thể bỏ 2 - 3 đồng, vì vậy, sản lượng các năm tiếp theo giảm xuống là điều khó tránh khỏi.

Sở NN-PTNT tỉnh Đồng Nai khuyến cáo người trồng tiêu bình tĩnh trước việc giá tiêu lao dốc. Một mặt lo giữ chất lượng nguồn tiêu tạm trữ, một mặt đảm bảo chất lượng hồ tiêu đang thu hoạch và không nên tiếp tục mở rộng diện tích. Đồng thời, người dân cần bán khi giá tiêu có dấu hiệu phục hồi trở lại, để cắt lỗ, giảm thiệt hại, thay vì kỳ vọng giá tiêu bật tăng lên mức cao như các vụ trước.