Giá nông sản hôm nay (28/12): Thị trường vừa mở cửa trở lại, giá cà phê đã giảm nhẹ, giá tiêu không đổi

(Dân Việt) Sau kì nghỉ lễ, 2 thị trường đã mở cửa trở lại, nhưng do dư âm của ngày nghỉ Giáng sinh và sắp tới là Tết năm mới gần kề, nên lượng giao dịch vẫn rất ít. Giá cà phê hôm nay (28/12) giảm nhẹ 100 đồng/kg, giao dịch ở mức 35.200 – 36.200 đồng/kg. So với thời điểm cuối năm 2016, giá hạt tiêu trong nước biến động giảm tới gần 50%.

Giá cà phê hôm nay giảm nhẹ

Giá cà phê hôm nay biến động rất ít

Theo báo cáo mới nhất của Bộ NNPTNT, nhìn lại năm 2017, giá cà phê và giá tiêu nội địa đều có mức giảm sâu. So với tháng 11, giá cà phê nhân xô các tỉnh Tây Nguyên trong tháng cuối năm 2017 giảm 1.200 – 1.400 đồng/kg xuống còn 35.000 – 36.000 đồng/kg.

Năm 2017, giá cà phê có xu hướng giảm do nguồn cung nội địa đang tăng lên vì vào vụ thu hoạch rộ và sức mua yếu từ các nhà nhập khẩu bởi lượng cà phê vụ cũ tồn kho của các nhà nhập khẩu đang tương đối nhiều. Giá cà phê nhân xô các tỉnh Tây Nguyên còn 35.000 – 36.000 đồng/kg.

Theo báo cáo của Bộ NNPTNT, năm 2017, tuy được giá xuất khẩu, nhưng do giảm mạnh về khối lượng nên giá trị cà phê xuất khẩu có giảm nhẹ so với năm 2016. Khối lượng xuất khẩu cà phê năm 2017 ước đạt 1,42 triệu tấn với 3,21 tỷ USD, giảm 20,2% về khối lượng và giảm 3,8% về giá trị so với cùng kỳ năm 2016. Đức và Hoa Kỳ tiếp tục là hai thị trường tiêu thụ cà phê lớn nhất của Việt Nam.

Mặc dù đã mở cửa trở lại nhưng giao dịch trên cả 2 sàn đều đang rất nhỏ giọt. Chủ yếu là lượng bán ra giao ngay. Kết thúc phiên giao dịch, trên sàn ICE Europe – London, giá cà phê Robusta giảm ở tất cả các kì hạn. Kỳ hạn giao ngay tháng 1/2018 giảm 5 USD, còn 1.704 USD/tấn, trong khi kỳ hạn giao tháng 3/2018 giảm thêm 1 USD, còn 1.711 USD/tấn và kỳ hạn giao tháng 5/2018 giảm thêm 1 USD, còn 1.721 USD/tấn. Trong khi đó, giao dịch trên sàn ICE US – New York sôi động hơn, giá cà phê Arabica kỳ hạn tháng 03/2017 tăng thêm 2,30 cent, lên 124,5 cent/lb và kỳ hạn giao tháng 5/2018 tăng thêm 2,25 cent, lên 126,85 cent/lb.

Giá tiêu hôm nay thoát khỏi ngưỡng 70.000 đồng/kg

Giá tiêu giảm 50% so với năm ngoái

Giá tiêu hôm nay hầu như không thay đổi tại các địa phương được khảo sát. Tuy nhiên, giá hồ tiêu tại Gia Lai báo tăng tiếp 500 đồng/kg lên 71.000 đồng. Nhờ đợt tăng trong 2 ngày nay tại địa phương này, giá hồ tiêu đã thoát khỏi ngưỡng 70.000 đồng/kg.

Như vậy, giá tiêu hôm nay được thương lái thu mua trong mức 71.000 - 72.000 đồng/kg.

Xuất khẩu tiêu có sự ảm đạm nhất trong các mặt hàng nông sản xuất khẩu, bởi suốt cả năm giá tiêu xuất khẩu luôn ở mức giảm mạnh, gần 35% so với năm 2016. Khối lượng xuất khẩu tiêu năm 2017 ước đạt 214.000 tấn với 1,12 tỷ USD, tăng 20,5% về khối lượng nhưng giảm 21,9% về giá trị so với cùng kỳ năm 2016.

Dự báo, xu hướng giá thấp có thể sẽ còn duy trì trong năm 2018 do sản lượng tiêu ngày càng tăng cao trên toàn cầu. Nhìn chung trong cả năm 2017, giá hạt tiêu trong nước biến động giảm tới gần 50% so với thời điểm cuối năm 2016 do diện tích hồ tiêu trên cả nước vượt quy hoạch dẫn đến cung vượt cầu trong khi nhu cầu thị trường hạn hẹp.