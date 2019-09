Hiện thực hóa nghị quyết Hội vào phong trào nông dân

(Dân Việt) Ngày 25/9, tại TP.Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, gần 150 cán bộ Hội ND của 12 tỉnh, thành phố khu vực miền Trung, Tây Nguyên (thuộc cụm thi đua số 4) đã tham dự khóa học tập, quán triệt nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (NDVN) khóa VII về xây dựng Hội NDVN trong sạch, vững mạnh.

Hội nghị quán triệt do Trung ương Hội NDVN tổ chức. Phó Chủ tịch Ban Chấp hành T.Ư Hội NDVN Đinh Khắc Đính dự và chủ trì hội nghị.

Sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống

Việc học tập, quán triệt 3 nghị quyết tới lãnh đạo Hội các cấp có ý nghĩa quan trọng nhằm sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống để tiếp tục củng cố, phát triển vững mạnh tổ chức Hội NDVN.

Phó Chủ tịch T.Ư Hội ND Việt Nam Đinh Khắc Đính (phải) kiểm tra mô hình sản xuất rau an toàn của hội viên nông dân. Ảnh: T.Q

Đến nay, tổng vốn Quỹ HTND các cấp tỉnh Sóc Trăng là hơn 31,8 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn T.Ư Hội NDVN ủy thác là hơn 7,9 tỷ đồng; ngân sách địa phương chuyển cấp bổ sung là hơn 15,3 tỷ đồng; nguồn vốn vận động của các cấp Hội là hơn 8,5 tỷ đồng…

Tại hội nghị, các học viên được phổ biến, quán triệt những nội dung cơ bản nghị quyết Đại hội đại biểu Hội NDVN lần thứ VII. Trọng tâm là các nội dung 3 nghị quyết của Ban Chấp hành T.Ư Hội NDVN về đẩy mạnh xây dựng chi hội nông dân nghề nghiệp, tổ hội nông dân nghề nghiệp; Nghị quyết số 05 về việc tăng cường công tác phát triển, quản lý và nâng cao chất lượng hội viên; Nghị quyết số 06 về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội NDVN đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ mới.

Ý kiến của các đại biểu tại hội nghị đều nhấn mạnh, các cấp Hội cần tăng cường công tác phát hiện, bồi dưỡng, tuyên truyền, biểu dương về những tấm gương điển hình tiên tiến, nhất là chi hội, tổ hội nông dân nghề nghiệp, cá nhân hội viên nông dân tiêu biểu để cổ vũ, nêu gương nhằm lan tỏa sâu rộng trong toàn hệ thống Hội. Cần xây dựng đội ngũ cán bộ hội từ T.Ư đến cấp xã có phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, có trình độ, năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Thông qua các nghị quyết, mỗi cán bộ và hội viên nông dân sẽ nghiên cứu, nhận thức sâu sắc những quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện có hiệu quả nhằm xây dựng Hội NDVN trong sạch, vững mạnh.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Chủ tịch T.Ư Hội NDVN Đinh Khắc Đính nhấn mạnh: “3 nghị quyết trên là kết quả cụ thể hóa quan điểm, chủ trương của Đảng đối với công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, phát triển hội viên, công tác tổ chức Hội NDVN trong tình hình mới. Việc học tập, quán triệt 3 nghị quyết này tới lãnh đạo Hội các cấp có ý nghĩa quan trọng nhằm sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống để tiếp tục củng cố, phát triển tổ chức Hội NDVN vững mạnh, hội nhập...".

Theo Phó Chủ tịch, Hội NDVN hiện có hơn 10 triệu hội viên. Thời gian qua, Hội đã tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động. Hàng năm có hàng triệu hội viên nông dân đạt danh hiệu “Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi”, góp phần tích cực vào quá trình đổi mới, phát triển ở khu vực nông thôn. Hiện nay, các cấp Hội ND trong cả nước đã thành lập được 683 chi hội nông dân nghề nghiệp, 15.106 tổ hội nông dân nghề nghiệp. Đây là các mô hình thể hiện sự đổi mới trong phương thức tập hợp hội viên nông dân để cùng nhau sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông sản theo chuỗi giá trị...

Sử dụng smartphone vào sản xuất

Phó Chủ tịch T.Ư Hội ND Việt Nam Bùi Thị Thơm thăm HTX Nông nghiệp Evergrowth ở ấp Chắc Tưng, xã Tài Văn, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng, ngày 25/9. Ảnh: Chúc Ly

Cũng trong ngày 25/9, trong khuôn khổ chương trình hội nghị học tập, quán triệt nghị quyết của Ban Chấp hành T.Ư Hội NDVN khóa VII, cụm thi đua số 5 tổ chức tại Sóc Trăng, đoàn công tác của T.Ư Hội NDVN do Phó Chủ tịch Bùi Thị Thơm làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Hội ND tỉnh Sóc Trăng. Tại buổi làm việc, Hội ND tỉnh đã báo cáo một số hoạt động hội và phong trào nông dân trong tỉnh thời gian qua.

Theo đó, thời gian qua Hội ND tỉnh Sóc Trăng đã tập trung tuyên truyền, vận động và tạo điều kiện cho hội viên, nông dân tiếp cận tiến bộ khoa học tiên tiến; tham gia các lớp tập huấn, các diễn đàn khoa học công nghệ… tổ chức tập huấn cho cán bộ, hội viên nông dân; tổ chức cho hội viên, nông dân gặp gỡ và đối thoại với lãnh đạo UBND tỉnh. Nhiều sáng kiến, giải pháp thiết thực đã được tạo ra. Đặc biệt, nhiều nông dân đã biết ứng dụng điện thoại thông minh điều khiển các thiết bị phục vụ trong sản xuất thông qua internet, như điều khiển hệ thống tưới phun tiết kiệm nước trên nhãn, trên rau màu…

Năm 2018 có hơn 2.000 hộ nông dân đạt danh hiệu “Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi cấp tỉnh, gần 300 hộ đạt danh hiệu cấp T.Ư. Qua phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững đã xuất hiện nhiều gương nông dân tiêu biểu có mô hình sản xuất, kinh doanh mang lại hiệu quả kinh tế cao; tạo nhiều việc làm và có đóng góp cho địa phương.

Hội ND tỉnh Sóc Trăng đã vận động, hướng dẫn thành lập mới 22 mô hình kinh tế tập thể, trong đó 7 hợp tác xã, 15 tổ hợp tác, nâng tổng số: 1 liên hiệp hợp tác xã, 137 hợp tác xã, với hơn 9.700 thành viên, vốn điều lệ hơn 59,4 tỷ đồng; có 1.144 tổ hợp tác nông nghiệp đang hoạt động. Đến nay, tổng vốn Quỹ HTND các cấp tỉnh Sóc Trăng là hơn 31,8 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn T.Ư Hội NDVN ủy thác là hơn 7,9 tỷ đồng; ngân sách địa phương chuyển cấp bổ sung là hơn 15,3 tỷ đồng; nguồn vốn vận động của các cấp Hội là hơn 8,5 tỷ đồng…

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Bùi Thị Thơm ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được trong thời gian qua của Hội ND tỉnh Sóc Trăng. Phó Chủ tịch Bùi Thị Thơm cho rằng cần tăng cường việc tổ chức liên kết giữa Hội ND với các sở, ngành liên quan để thực hiện hiệu quả những mục tiêu đã đề ra trong công tác Hội và phong trào nông dân, nhất là các mục tiêu đề ra trong 3 Nghị quyết của Ban Chấp hành T.Ư Hội NDVN khóa VII…